Good Morning America – Der komplette Realitätsverlust ist eingetreten

Deutsche Politiker gratulieren Joe Biden zum Sieg. Es ist eine letzte Verzweiflungsgeste. Obwohl alle wissen, dass das Biden-Team noch sehr weit weg vom Sieg ist, wird in der Öffentlichkeit so getan, als wäre alles klar.

Und sie stellen sich eine tolle Zusammenarbeit vor. Das ist natürlich verständlich. Biden würde im Auftrag der amerikanischen Linken, den Demokraten, diese Welt in ein Corona-Gefängnis verwandeln. Wir erinnern uns an die demokratischen Bundesstaaten und ihren völlig überzogenen Lockdown. Oder die Unruhen. Warum haben ausgerechnet demokratisch geführte Bundesstaaten keine Hilfe von Trump und der Nationalgarde angenommen?

Die trügerische Freude in Deutschland

Warum also klatschen deutsche Politiker und Medien vor Freude und wähnen sich schon in ausufernden, vom Steuerzahler finanzierten Schampus-Partys? Weil sie alle in die Zeiten der atlantischen Brücke und der Geheim-Clubs zurück wollen. Da war das Leben toll. Jetzt unter Trump wird es immer ungemütlicher. Diese Wahlmanipulation ist die letzte Chance für alle die uns mit Klima-Irrsinn, Corona-Diktatur, horrenden Steuern und Abgaben überzogen haben. Sie alle haben in diesem System wie die Maden im Speck gelebt. Während wir langsam mit Masken und Abstandsregeln zugrunde gehen sollten.

Zurück zur Realität ihr Träumer

Es gibt noch keine amtlichen End-Ergebnisse. Dafür tauchen immer mehr Zeugen und Beweise für den größten Wahlbetrug aller Zeiten auf. Biden selbst tut schon so, als könne er sämtliche Executive Orders von Trump wieder rückgängig machen. Sicherlich plant er in seinem dumpfen Wahn voller Selbstbeweihräucherung bereits seinen Antrittsbesuch beim CO2-gepowerten, grünen Elite-Girlie aus Schweden.

Biden würde diese Welt final in den Abgrund reissen

Klar ist Vieles. Biden würde die Agenda Hillary Clinton, Obama weiterführen. Es kämen wieder Kriege im Nahen Osten. Eskalation mit Russland. Vielleicht würde man ihm auch den Friedensnobelpreis verleihen, so wie bei Obama. Der übernahm 4 Kriege von seinem Vorgänger und addierte 3 dazu. Grund genug ihm den Preis zu geben. So definiert sich Frieden bei den Linken.

Trump ist der erste Präsident, der alle Kriege beendet hat. Das nennt man Weltfrieden. Er hat keinen einzigen Krieg begonnen und sich mit vielen Staaten bereits ausgesöhnt.

Der Wieder-Einstieg in das Pariser Klimaabkommen und die WHO wäre für Biden der nächste Schritt. Alles das würde für die Menschen auf der Welt in Zerstörung und exorbitante Steuern enden. Ganz zu schweigen von Europa. Hier wäre ohnehin sehr bald Schluß mit Lustig.

Doch soweit wird es nicht kommen.

Wie wir in unserem vorangegangenen Beitrag beschrieben haben, ereignen sich die Geschehnisse rund um die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten auf zwei Realitätsebenen.

Am Samstag haben wir wie von uns prognostiziert, die Ausrufung von Joe Biden als vermeintlich gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten erlebt.

CNN setzt die Nachricht in Gang und alle springen drauf

Diese Nachricht wurde von CNN in die Welt gesetzt und von fast allen Medienhäusern weltweit übernommen. Alles basiert lediglich auf den bisher erfolgten Auszählungen, die in keinster Weise als amtliche End-Ergebnisse tauglich sind.

Amtliche End-Ergebnisse müssen in den USA bis zum 14. Dezember vorgelegt werden. Bis dahin gibt es keinerlei Feststellung von staatlicher Seite. Die weiteren Ereignisse am Wochenende in den Vereinigten Staaten haben nun genau das gezeigt, was wir mit unserem Beitrag am Freitag vermuteten.

Die absurdeste Realitätsverweigerung aller Zeiten

Es ist eine absurde Realitätsverweigerung, die dort in den Medien Einzug gehalten hat. Es ist mittlerweile so, dass über den ungeheuren Wahlbetrug kaum journalistisch, sauber berichtet wird. Der Grund ist allerdings simpel: Wenn die Mainstream-Medien darüber berichten, dann beschleunigen sie ihren Untergang.

Die Meldungen am Wochenende vom Trump-Lager bzw. seinen Anwälten, wie auch dem bekannten Rudi Giuliani, wurden weitestgehend ignoriert. Es wird so getan, als wenn es Fakten gäbe. Jedoch befindet sich die amerikanische Presse, wie wir bereits geschildert haben, im kompletten Relotius-Stadium.

Biden-Übergangs-Team darf nicht mit der Arbeit beginnen

Es wird faktenfrei, ideologiebasiert, ohne Zusammenhang und Bezug zur Realität irgendetwas erfunden. Der deutlichste Ausdruck für diesen Schwachsinn ist, dass die amerikanischen Behörden dem Übergangs-Team von Joe Biden bisher die Aufnahme der Arbeit verweigert haben. Dies ist der Beweis dafür, dass kein End-Ergebnis der Wahlen vorliegt. Bis zur Feststellung und Überprüfung der Wahlergebnisse wird es das nicht geben.

Es werden überall Klagen eingereicht

Festzustellen ist, dass inzwischen gerichtliche Klagen vom Trump-Team eingereicht wurden. In einigen Bundesstaaten offenbar bis zu 10 Stück. Entscheidend sind die Stimmen, die nochmals neu ausgezählt werden. Diese ermöglichen eine komplette Kontrolle aller vorliegenden Wahlergebnisse. Nicht nur der Briefwahlstimmen mit vermutetem Wasserzeichen oder Kenntlichmachung, sondern auch die der elektronischen Daten. Und da wird es endgültig finster um Biden und seine Anhänger.

Wahlstimmen-Änderung in Echtzeit

Am Wochenende tauchten die ersten Informationen auf, dass ein Computerprogramm existiert, welches vor rund 20 Jahren entwickelt wurde. Es manipuliert Zahlen aus Verwaltungseinheiten in Echtzeit. Die ausgezählten Stimmen werden in Mikrosekunden gewandelt. Dieses führt dazu, dass völlig falsche Stimmenauszählungen gemeldet werden. An einigen Beispielen konnte man sehen wie aus 19% für Joe Biden plötzlich 49% wurden. Betrachtet man das Video langsam, konnte man den Sprung deutlich sehen.

Das Programm Scorecard

Es hat nun am gestrigen Abend ein Video den Weg zu uns nach Europa gefunden, in dem ein hochrangiger, ehemaliger Senior Analyst der NSA (Kirk Wiebe) genau dieses Programm bestätigt und erklärt wie es die Daten verändert. Er verriet, dass durch die Logdaten die Manipulation nachvollzogen werden kann. Dies alles wird dazu führen, dass die gesamte richterlich angeordnete Überprüfung, die Zwischenstände dramatisch verändern wird.

Aller Voraussicht nach wird das End-Ergebnis zu Gunsten von Donald Trump ausfallen. Alles, was wir aktuell bewerten können, was wir in den vergangenen Tagen an Informationen eingeholt haben deutet darauf hin, dass es sowohl im Briefwahl-Bereich, als auch bei den persönlichen Stimmzettel-Abgaben und der darüber angeschlossenen Auszählung, illegale Eingriffe auf allen Ebenen gegeben hat.

Ging der größte Wahlbetrug von Frankfurt am Main aus?

Insider vermuten, dass diese unglaublichen Wahlmanipulationen sogar über einen deutschen Server in Frankfurt am Main abgelaufen sein könnten.

Dieses könnte bedeuten, dass nicht nur alle Abstimmungen in Amerika manipuliert wurden, sondern dass es eine direkte und unmittelbare Verbindung nach Deutschland gibt. Wenn der Supreme Court diese Manipulation bestätigt, dann wird es sehr eng für die Verwaltung der BRD zu erklären, warum der größte Wahlbetrug aller Zeiten von deutschen Servern aus gesteuert wurde.

Pikant ist in diesem Zusammenhang, dass über dieses Programm auch die Europa-Wahl 2014 gelaufen sein soll. Wenn das zutrifft, dann würde sich so mancher überraschende Wahlerfolg erklären. Hier warten wir auf weitere Detailinformationen.

Die Aufarbeitung folgt

Der von uns angesprochene größte Wahlbetrug aller Zeiten wird in den kommenden Tagen und Wochen für alle Menschen sichtbar aufgearbeitet. Das große Erwachen, welches sich soviele Menschen wünschen und was seit langer Zeit angekündigt wurde, wird bald beginnen.

Der Sturm bricht an

Um es mit legendären Worten zu beschließen: Der Sturm wird kommen und niemand kann das Aufhalten was hereinbricht.

Die amerikanischen Wahlen sind noch lange nicht entschieden.

Donald Trump wird, soweit wir das derzeit bewerten können, als Sieger hervorgehen. Bidens Sieg findet in den Medien statt. Er und seine Entourage werden nur für eine sehr kurze Zeitspanne diesen bitteren Triumph auskosten können.