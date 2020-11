L 453: Vollsperrung zwischen Neuleiningen und Tiefenthal wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten

Neuleiningen / Tiefenthal – Am 23. November 2020 beginnen die Sanierungsarbeiten an der L 453 zwischen Neuleiningen und Tiefenthal. Die Arbeiten werden in einem Bauabschnitt unter Vollsperrung erfolgen. Die Vollsperrung wird ca. fünf Wochen andauern, so dass bei guter Witterung die Arbeiten noch vor Weihnachten fertiggestellt und die L 453 für den Verkehr freigegeben werden kann.

Die Umleitungsstrecke erfolgt über das klassifizierte Straßennetz über die L 517 Kirchheim, L 520 Altleiningen/Carlsberg/Wattenheim, B 47 Hettenleidelheim und L 453 zum Tiefenthal und ist ausgeschildert (s. Skizze).

Vorgesehen ist die Erneuerung und eine Optimierung der Asphaltdeck- und Binderschicht der L 453 in dem Bereich zwischen den Ortseingängen Neuleiningen und Tiefenthal mit einer Gesamtlänge von ca.1600 m.

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme liegen bei etwa 380.000 Euro.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmer und vor allem die Anlieger um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit für die zu erwartenden Verkersbeeinträchtigungen während der Bauzeit.