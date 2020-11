Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Mit über drei Promille am Steuer unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein Zeuge teilte am 08.11.2020 gegen 21:00 Uhr einen Pkw in der Talstraße mit, der in Schlangenlinien Richtung Lambrecht fuhr und die rote Baustellenampel missachtete. Das Fahrzeug wurde nach der Baustelle einer Kontrolle unterzogen. Den Beamten kam beim Öffnen des Fahrzeugs sofort eine Alkoholdunstwolke entgegen. Der 26-jährige Fahrzeugführer stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 3,51 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro erhoben.

Neustadt: Asbesthaltiger Abfall illegal in Hambacher Wingert entsorgt – Kripo sucht Zeugen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zwischen dem 03.11.2020 und heute Morgen 07:55 Uhr haben Unbekannte illegal mehrere Bigbags mit asbesthaltigen Wellfaserplatten und KMF (künstliche Mineralfaserplatten) entsorgt. Die Kriminalpolizei Neustadt/Wstr., Fachkommissariat 4, bittet Hinweisgeber sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Interessant ist vor allem die Fragestellung, wo wurde ein Schuppen, Scheune, o.ä. abgerissen, wodurch (asbesthaltige) Wellfaserplatten und Mineralwolle als Abfall anfiel? Der Ablageort befindet sich in einem Feldweg (Kirrweiler Weg) südlich der Hambacher Mühle. Insgesamt wurden dort 3 Bigbags mit KMF sowie 2 Bigbags mit Asbestplatten entsorgt. Asbest und KMF ist gefährlicher Abfall.

Neustadt: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 07.11.2020 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Neustadt/W. zu einem alkoholisierten Fahrzeugführer gerufen, welcher von Kollegen der Bundespolizei in der Speyerdorfer Straße in Neustadt/W. aufgrund seiner äußerst auffälligen Fahrweise angehalten wurde. Auf dem Weg zum Einsatzort fiel den eingesetzten Beamten dann ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, bei dem sich Hinweise ergaben, dass auch dieser Fahrzeugführer sein Fahrzeug im alkoholisierten Zustand führt. Eine Verkehrskontrolle ergab bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer aus dem Raum Bad Dürkheim eine Atemalkoholkonzentration von fast zwei Promille. Die Kontrolle des 56-jährigen Fahrzeugführers aus dem Raum Speyer, welcher mit seinem Fahrzeug in der Speyerdorfer Straße auffiel, ergab sogar eine Alkoholisierung von über zwei Promille. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Führerscheine sowie die Fahrzeugschlüssel der beiden Fahrzeugführer wurden sichergestellt.