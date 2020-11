Unbekannte brechen Handyladen auf

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag 08.11.2020 die Eingangstür zu einem “Handyladen” in der Einkaufspassage des Frankfurter Hauptbahnhofes aufgebrochen und diverse Handys, Kopfhörer sowie ein hochwertiges Tablet im Gesamtwert von ca. 6.000 Euro entwendet.

Nach Ermittlungen der Bundespolizei hatten die Täter gegen 02 Uhr die Eingangstür aufgehebelt und dann mehrere Glasvitrinen zertrümmert, um an die technischen Geräte zu gelangen. Der Sachschaden in den Geschäftsräumen beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 2.000 Euro.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Frankfurt: Party endet im Streit

Frankfurt-Seckbach (ots)-(hol) – Am Sonntagabend 08.11.2020 gerieten 4 Männer nach einer Geburtstagsfeier in Streit. Dieser mündete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der zwei Männer verletzt wurden. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 19.00 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Schlägerei in der Mergenthalerstraße, bei der ein Mann mit einem Messer bewaffnet sein sollte. Als die Polizei vor Ort eintraf, traf sie zwei stark betrunkene und leicht verletzte Männer an. Den 23 und 25 Jahre alten Männern gelang es nicht, Licht ins Dunkel dessen zu bringen, was geschehen war. Dies übernahmen dann die Zeugen. Sie deuteten den Beamten eine Wohnung heraus, in der erst gefeiert, dann offensichtlich gestritten worden sei und in die sich die andere Streitpartei wieder zurückgezogen haben soll.

Als die Einsatzkräfte das Treppenhaus betraten, trafen sie auf 2 Männer, deren äußere Erscheinung auf die Beschreibung der Zeugen passte. Noch vor Ort erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 44- und 21-Jährigen. Ein Messer fanden die Beamten jedoch nicht.

Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Frankfurt: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt-Bergen-Enkheim (ots)-(dr) – Am Sonntagnachmittag 08.11.2020 kam es auf der Vilbeler Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Mann mit einem Motorrad gegen 13.10 Uhr die Vilbeler Landstraße in nördliche Richtung. Dabei soll dieser den rechten von zwei Fahrstreifen genutzt haben. Ein 32-jähriger Mann, welcher zu diesem Zeitpunkt mit einem Auto in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, soll in der Folge versucht haben, den Motorradfahrer zu überholen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Motorradfahrer in Höhe der Einmündung Wilhelmshöher Straße und schleuderte frontal gegen einen in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 60-Jährige so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus verstarb. Die 33 Jahre alte Fahrerin des verunfallten Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die genaue Ursache des Unfalls sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Klärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle war die Vilbeler Landstraße für mehrere Stunden gesperrt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-11800 mit dem 18. Polizeirevier in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.

Frankfurt: Minderjähriger Autoknacker festgenommen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) Beamte des 8. Polizeireviers nahmen am Sonntagmorgen 08.11.2020 einen 15-Jährigen fest, der im Verdacht steht im Stadtteil Sachsenhausen in mehrere geparkte Fahrzeuge eingedrungen zu sein, um “Beute” zu machen.

Ein Anwohner der David-Stempel-Straße erwachte gegen 04.00 Uhr, als die Alarmanlage seines Fahrzeuges ertönte. Die Fahndung nach einem möglichen Täter verlief jedoch zunächst erfolglos. Doch schon kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Anwohner bei der Polizei, welcher in der nahegelegenen Martin-May-Straße eine verdächtige Person gesehen hatte. Diese hatte ein Taxi durchsucht und die Seitenscheibe eines weiteren Fahrzeuges eingeschlagen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte eine Streife schließlich zu dem besagten Fahrzeug mit der eingeschlagenen Scheibe, in dem sich auch die beschriebene Person befand. Die Polizeibeamten trafen auf einen 15-jährigen Jugendlichen, der schließlich widerstandslos festgenommen werden konnte. Bei dessen Durchsuchung fanden die Beamten gleich mehrere Smartphones auf, die zu Teilen aus den aufgeknackten Fahrzeugen stammten. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der wohnsitzlose Jugendliche kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt und befindet sich nach einer richterlichen Vorführung derzeit in Untersuchungshaft.

Frankfurt: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Nachdem eine Zeugin am Sonntag 08.11.2020 gegen 23.50 Uhr, laute Geräusche aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Letzter Hasenpfad gehört hatte, verständigte sie die Polizei.

Beim Anblick der Zeugin hatte der Täter fluchtartig den Keller verlassen. Dabei führte er ein Mountainbike mit sich. Wie später festgestellt wurde, hatte er die Kellertür mit massiver Gewalt geöffnet.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 35-jähriger Wohnsitzloser festgenommen werden, auf den die Beschreibung zutraf. Dabei entledigte sich der Tatverdächtige des Fahrrades, einer Tasche mit Aufbruchswerkzeug und mehrerer durchtrennter Fahrradschlösser. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt: Sachbeschädigung durch Farbwürfe

Frankfurt-Höchst (ots)-(fue) – Zwischen Sonntag 8. November 2020, 19.00 Uhr und Montag 9. November 2020, 07.00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter insgesamt sechs mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen ein Gebäude der Türkisch-Islamischen Gemeinde in der Emmerich-Josef-Straße.

Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro beziffern. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem

17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11700 in Verbindung zu setzen.

