Polizei Eschwege

Raub auf Backshop-Filiale

Eschwege (ots) – Um 14:34 Uhr erschien gestern Nachmittag in der Fürstenhagen Straße in Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen eine männliche schwarz gekleidete Person zu Fuß am Schalter der Backshop-Filiale, die zu dieser Zeit mit zwei Angestellten besetzt war.

Der Täter, der mit einer Waffe bewaffnet war, forderte die Herausgabe de Bargeldes, welches er in eine mitgeführte Aldi-Tasche verstaute. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter konnte dieser in der Straßenbahn an der Haltestelle in Eschenstruth durch die eingesetzte Polizeikräfte angetroffen und kontrolliert werden.

Hierbei wurde die Aldi-Tasche samt Bargeld (mittlerer dreistelliger Betrag), einer schwarzen Sturmhaube und einer Schreckschusspistole aufgefunden werden.

Der Beschuldigte, ein 59-Jähriger aus Hessisch Lichtenau, ließ sich widerstandslos festnehmen.

In seiner verantwortlichen Vernehmung gab er die Tat zu und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Ausgebrannter Pkw nach Unfallflucht

Eschwege (ots) – Um 13:14 Uhr wurde am Sonntag 08.11.2020 in der Mittagszeit die Feuerwehr aus Großalmerode darüber informiert, dass im Bereich Bilstein ein ausgebranntes Fahrzeug stehen würde. Die ebenfalls alarmierten Polizeibeamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau stellten fest, dass auf dem Zuweg zum Premiumweg P 14 (Parkplatz Erbsmühle zum Bilstein) ein ausgebrannter blauer VW Fox stand. Am Fahrzeug wurde noch ein amtliches Kennzeichen fest- und sichergestellt. Anhand des vorgefundenen amtlichen Kennzeichens steht der noch unbekannte Fahrer in Verdacht, am vergangenen Samstagabend eine Unfallflucht begangen zu haben.

Zeugen konnten am 07.11.20, gegen 21:00 Uhr, der Polizei mitteilen, dass ein blauer VW Fox auf der Strecke zwischen Großalmerode und Trubenhausen (B 451) mit dem Auto Schlangenlinien fahrend unterwegs war und kurz vor der “alten Eisenbahnbrücke” in die Leitplanken fuhr. Die dahinter fahrenden Zeugen hielten an und begaben sich in Richtung des verunfallten Autos, worauf der Fahrer beschleunigte und von der Unfallstelle flüchtete. Die entsandte Polizeistreife konnte am Unfallort eine auf 5 Meter Länge beschädigte Leitplanke und ein amtliches Kennzeichen auffinden, das identisch ist mit dem Kennzeichen, welches am Sonntag bei dem ausgebrannten Pkw aufgefunden wurde.

Die bisherigen Ermittlungen in der Nacht zum Sonntag und am gestrigen Sonntag führten noch nicht zur Identität des Fahrers. Der Halter des Fahrzeuges konnte bislang ebenfalls noch nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Bei dem Fahrer soll es sich um eine männliche Person mit Glatze im Alter zwischen ca. 45-50 Jahre handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93030 entgegen.

Verkehrsunfall

Am 07.11.20, um 19:35 Uhr, befuhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die K 38 von Wellingerode kommend in Richtung der L 3241, um nach links in Richtung Eschwege abzubiegen.

Dabei übersah sie den aus Richtung Abterode herannahenden Pkw, der von einem 30-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde.

Bei dem Unfall fuhr die 49-Jährige mit ihrem Auto in den linken vorderen Kotflügel des anderen Autos hinein, wodurch an beiden Fahrzeugen jeweils ein Achsschenkel abbrach. Beide Fahrzeuge waren dadurch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird mit ca. 5.000 EUR angegeben.

Aufgefundener Schlüsselbund verschwunden

Um 07:30 Uhr erhielt heute Morgen die Polizei in Bad Sooden-Allendorf die Mitteilung, dass vor dem tegut-Parkplatz in der Werra-Straße in Bad Sooden-Allendorf ein Schlüsselbund mit mehreren Autoschlüsseln liegen würde. Nachdem die Polizeistreife kurz darauf am Fundort eintraf, war der Schlüsselbund dort nicht mehr auffindbar.

Gegen 08:00 Uhr erhielt die Polizei dann einen Anruf aus Italien. In diesem Anruf gab der Fahrer eines Autotransporters an, dass er beim Vorhaben die Autos in Italien vom Transporter abzuladen, den Verlust des Schlüsselbundes bemerkte. Die Beamten des Polizeipostens bitten daher um Hinweise zum Verbleib des Schlüsselbundes unter 05652/9279430 oder bei der Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Wildunfälle

Polizei Eschwege

4.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Abend zwischen Wanfried und Frieda ereignete. Um 19:49 Uhr überquerte eine Rotte Wildschweine die B 249, mehrere Tiere wurden dabei von dem Pkw eines 24-Jährigen aus Südeichsfeld erfasst, wobei eines der Tiere am Unfallort verendete. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR. Der Fahrer blieb unverletzt.

30 Minuten zuvor wurde gestern Abend ein Waschbär von dem Pkw eines 30-Jährigen aus Calberlah erfasst, als das Tier die B 27 in Höhe von Kleinvach überqueren wollte. Der Waschbär wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er verendete. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Mit einem Reh kollidierte gestern, um 18:00 Uhr, eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel, die auf der B 400 zwischen Krauthausen und Breitau unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Beim Versuch einem Reh am gestrigen Vormittag um 10:28 Uhr auszuweichen, streifte eine 20-Jährige aus der Gemeinde Meinhard, die auf der L 3403 zwischen Motzenrode und Jestädt unterwegs war, einen Baum. Weiterhin fuhr sie einen Leitpfosten um, wodurch insgesamt ein Sachschaden von ca. 2.800 EUR entstand. Eine Berührung mit dem Reh fand demzufolge nicht statt, so dass dieses unbeschadet weiterlaufen konnte.

Auf der B 7 zwischen Fürstenhagen und Eschenstruth kam es vergangene Nacht ebenfalls zu einem Unfall mit einem Reh. Gegen 04:40 Uhr war ein 41-Jähriger aus Hessisch Lichtenau in diesem Streckenabschnitt unterwegs, als das Reh auf die Bundesstraße lief. Nach dem Aufprall rannte das Tier davon. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Kurz zuvor (04:34 Uhr) kam es auf der L 3422 in der Gemarkung von Berkatal-Hitzerode zu einem Unfall mit einem Reh. Ein 32-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal war in Richtung Frankershausen unterwegs, als das Reh über die Straße lief und von dem Pkw erfasst und dadurch getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR.

Ein Rehbock überquerte vergangene Nacht, um 01:00 Uhr, die B 27 in der Gemarkung von Strahlshausen. Dabei wurde das Tier von dem Pkw eines 50-Jährigen aus Sontra erfasst.

Der Rehbock wurde durch den Aufprall tödlich verletzt.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 600 EUR.

Polizei Sontra

Holzdiebstahl

Durch das Forstamt Wehretal wird angezeigt, dass in der Waldgemarkung zwischen der Domäne Metzlar und dem Gut Urlettig 51 Buchenstämme von je sechs Meter Länge aus dem Staatswald Sontra entwendet wurden. Die Tat wurde bereits am 20.10.20 festgestellt; der Tatzeitraum kann aber mehrere Monate zurückliegen. Der Schaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben. Hinwiese: 05653/97660.

