Frohnhausen (ots) – Zwischen 16 Uhr am Dienstag 03.11.2020 und 10.50 Uhr am Montag 09.11.2020 betraten noch unbekannte Personen in der Verlängerung der Erlenstraße ein Waldgrundstück. Sie öffneten und beschädigten insgesamt 4 Bienenstöcke und warfen sie teilweise um. Nach den Angaben des Besitzers zerstörten der oder die Täter damit alle 4 Völker mit insgesamt ca. 10.000 Bienen.

Hier beträgt allein der materielle Sachschaden bereits ein paar Hundert Euro. Die Polizei Dillenburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02771 9070.

