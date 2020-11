Neustadt: 1800 Anmeldungen für die St. Martins-Aktion der Stadt und der Neustadtet Blaulichtorganisationen

Neustadt an der Weinstraße – Bis gestern, 8. November 2020, 18 Uhr, konnten sich Kinder aus der Kernstadt und den Neustadter Ortsteilen für die St. Martins-Aktion der Stadt und der Neustadter Blaulichtorganisationen anmelden.

1800 Anmeldungen – eine tolle Resonanz

„Die Blaulichtfamilie erhofft sich – gerade in dieser schweren Zeit – Kindern eine Freude zu machen. Denn die gebastelten Laternen können nun gezeigt werden und die Kinderaugen zum Leuchten bringen“, betonte André Luipold, Zugführer von Lachen-Speyerdorf. „Es ist für alle Beteiligten eine Herzensangelegenheit und jeder freut sich auf Mittwoch“, fügte er hinzu. Auch Oberbürgermeister Marc Weigel wird, als Pate der Aktion, die vielen helfenden Hände unterstützen.

Hintergrund:

Jedes Jahr am 11. November finden Martinsumzüge und -feuer statt, die an die Geschichte des heiligen Martins erinnern sollen. Symbolisch hierfür werden jährlich leuchtende Laternen gebastelt und bei Martinsumzügen durch die dunklen Straßen getragen. Da die St. Martins-Feierlichkeiten in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden können, hat sich die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Neustadt an der Weinstraße überlegt, bei einer ganz besonderen Aktion mitzuwirken.

Kinder basteln Laternen, stellen sich zu einer bestimmten Uhrzeit vor die Türe und erhalten eine Martinsbrezel, die von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr verteilt werden. Aufgrund der großen, positiven Resonanz haben sich auch weitere Neustadter Blaulichtorganisationen bereit erklärt, die Freiwillige Feuerwehr bei der Ausgabe der Brezeln zu unterstützen.

Morgen teilt die Freiwillige Feuerwehr über Facebook und auf ihrer Website www.fwnw.de Details zum genauen Ablauf mit.

Die Stadt Neustadt bittet um Verständnis, dass nun keine weiteren Anmeldungen möglich sind.

