Neustadt: JAZZ AN NEUJAHR am 01. Januar 2021

Neustadt an der Weinstraße – Ein Bigband-Konzert in Pandemie-Zeiten – geht das? Solange die Band gemeinsam musizieren kann, solange Sie sich für die Ergebnisse interessieren, solange eine Bühne bereitsteht, solange würde die Blue note BIG BAND es gerne tun.

JAZZ AN NEUJAHR 2021 wie gewohnt am 01. Januar 2021 um 19 Uhr! Natürlich unter veränderten Rahmenbedingungen und Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen für Ihre und unsere Gesundheit. Aber im Saalbau und wenn möglich mit dem Publikum, das zum Neujahrstag in Neustadts großem Konzerthaus erlaubt ist und dabei sein möchte.

JAZZ AN NEUJAHR 2021

Neujahr Neustadt Neunzehnuhr – im „Neuland“ Internet

Blue note BIG BAND featuring Klaus Graf (Bandleading & Saxophone)

1.1.2021 19:00 Uhr

Saalbau, Neustadt/Weinstraße

Die Blue note BIG BAND wird auf der Bühne sein, und damit Sie alle JAZZ AN NEUJAHR 2021 erleben können, werden wir das Konzert auf der Webseite www.bluenotebigband.de, auf dem Facebook-Kanal und im Offenen Kanal Weinstraße live als Videoshow übertragen. So kann das Publikum von jedem vernetzten Ort der Welt – auch mobil – die Tradition des Neujahrsjazz genießen. Diesmal gilt also Neujahr Neustadt Neunzehnuhr – im „Neuland“ Internet. Möglich ist dies übrigens ohne zusätzliche Kosten für die Zuschauer/innen, dank unserer Partner Sparkasse Rhein-Haardt und der Stadt Neustadt!

Und es gibt noch ein Novum: Erstmals in der Geschichte von Jazz an Neujahr bestimmt das Publikum das Programm! Zum 26. Jazzkonzert an Neujahr spielt die Blue note BIG BAND die besten Songs der letzten 25 Konzerte, ausgewählt werden die Songs vorab vom Publikum. Wir haben aus den inzwischen fast 400 an Neujahr jemals gespielten Stücken auf unserer Website www.bluenotebigband.de eine kompakte Short-List für Ihre Wahl zusammengestellt. Damit den Wählenden die Entscheidung leichter fällt, kann man hier jeden Titel im Ausschnitt anhören und dann die Lieblingssongs wählen. Abstimmen darf jede am Konzert interessierte Person auf unserer Website, dort findet man auch weitere Informationen zum Abstimmverfahren.

Die Wahl ist offen für alle, und die Songs mit den meisten Stimmen präsentiert die Blue note BIG BAND live on stage bei JAZZ AN NEUJAHR 2021. Musikalisch kann also alles passieren, was der moderne Bigbandjazz hergibt, von treibendem Swing, über Latin-Jazz und moderne Grooves bis hin zu orchestralen Arrangements. Sie haben es in der Hand!

Auch in diesem Konzert bringt die Bigband einen Solisten und Bandleader der Extraklasse nach Neustadt: Der gebürtige Schwabe Klaus Graf gilt als einer der renommiertesten Altsaxophonisten Deutschlands. Als Gründungsmitglied des Bundesjugendjazzorchesters unter Peter Herbolzheimer war er nicht nur langjähriger Leadaltist bei dessen Rhythm Combination and Brass, sondern spielt ebenso seit 1991 in der SWR Bigband und seit 2011 bei Wolfgang Dauners United Jazz & Rock Ensemble. Die Liste derer, mit denen er auf der Bühne stand, liest sich wie das Who’s who des Jazz: Von Al Jarreau, Dianne Reeves und Liza Minelli bis hin zu Phil Woods, Clark Terry und Sammy Nestico u.v.m. Der Professor für Jazzsaxophon an der Musikhochschule Nürnberg hat einiges an Preisen erhalten, vom Preis der Deutschen Schallplattenkritik bis zu Grammynominierungen mit der SWR Big Band. Freuen Sie sich auf Klaus Graf, oder wie Sammy Nestico ihn bezeichnete: „one of the world’s greatest saxophone players“!

Karten sind ausschließlich online erhältlich und können unter www.bluenotebigband.de reserviert werden, es gibt keine Abendkasse.

Die Veranstaltung ist selbstverständlich von der dann aktuell geltenden Corona-Verordnung abhängig. Aber auch im Fall einer Absage des Konzerts für den Neujahrsabend geht es weiter: Dann wird das vom Publikum ausgewählte Konzertprogramm im Lauf des kommenden Jahrs gespielt, oder die Songs werden später aufgenommen und die Videos geteilt!

Weitere Informationen zum Voting, zum Konzert, dem Gast und natürlich der Blue note BIG BAND finden Sie unter www.bluenotebigband.de. Die Blue note BIG BAND freut sich auf Ihr Voting, und ganz besonders auch darauf, Sie beim Konzert begrüßen zu dürfen!