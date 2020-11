Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

Baum brennt – Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Samstagabend 07.11.2020 kam es in der Rosenhofstraße in Enkenbach-Alsenborn gegen 18:30 Uhr zum Brand eines Baumes. Durch die Feuerwehr wurde eine Ausbreitung der Flammen verhindert und das Feuer gelöscht. Vor Ort ergab sich für den Einsatzleiter der Feuerwehr und die eingesetzten Polizeibeamten der Verdacht der Brandstiftung.

Im Baum befand sich in etwa zwei Meter Höhe ein hölzernes Schaukelpferd. Bislang unbekannter

Täter dürfte das hölzerne Spielzeug angezündet und so den Brand verursacht haben.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |esb1

Durch Bedienung des Radios abgelenkt

Enkenbach-Alsenborn/B48 (ots) – Eine 25-jährige Frau befuhr am Samstag gegen 10:55 Uhr die B48 aus Münchweiler kommend in Richtung Enkenbach-Alsenborn. Vermutlich durch die Bedienung des Radios abgelenkt, kam die junge Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, geriet dort die dicht bewachsene Böschung hinunter und kam in einem Graben zum Stehen.

Die Frau und die beiden mitfahrenden, 7-jährigen Kinder konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Die beiden Kinder wurden leicht verletzt in das Krankenhaus verbracht, die Fahrerin blieb unverletzt.

Zur Bergung des Unfallfahrzeuges und während des Einsatzes der Rettungsfahrzeuge musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Der PKW konnte erst nach dem Rückschnitt einiger Sträucher und Bäume geborgen werden.|esb1

Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Kindsbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu insgesamt vier Sachbeschädigungen an Fahrzeugen der Marke Audi und Mini sowie an einem Stema Anhänger.

Die Fahrzeuge standen allesamt in der Eisenbahnstraße bzw. auf dem Gelände der katholischen Pfarrgemeinde. In allen Fällen wurden jeweils die Reifen zerstochen bzw. am Anhänger die Plane zerschnitten.

Zeugen oder auch weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Rufnummer 06371-92290 zu melden. |pilan

Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Landstuhl (ots) – Am Samstagmorgen 07.11.2020 wird auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Torfstraße ein geparkter Renault Trafic, Farbe Weiß mit auffälliger Firmenaufschrift von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher, welcher das Fahrzeugheck demoliert, entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06371 / 9229-0 an die Polizeiinspektion Landstuhl erbeten. |pilan

Einbruch im Industriegebiet – Wer hat etwas gesehen?

Kindsbach (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag auf dem Recyclinghof mehrere Bürocontainercontainer sowie einen Radlader aufgebrochen. Aus den Containern stahlen sie Werkzeuge, Maschinen sowie Lebensmittel.

Der Wert des Diebesguts kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im dortigen Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 / 9229-0 in Verbindung zu setzen. |pilan

Drogenvergehen eines 19-jährigen Mannes

Rockenhausen (ots) – Um die Mittagszeit des 06.11.2020 wurde in Rockenhausen einem 19-jährigen Pkw-Fahrer die Weiterfahrt durch die Polizei unterbunden. Diese stellte während einer Verkehrskontrolle bei dem jungen Mann einen Drogenkonsum fest und ordnete eine Blutprobe an.

Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige wegen dieses Drogenvergehens rechnen.

Einbruch in Geschäftsgebäude

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben sich am Freitagabend gegen 20:00 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle eines Gebäudekomplexes in der Forellenstraße verschafft. In der Halle beschädigten die Täter ein dort abgestelltes Firmenfahrzeug und stellten Werkzeug aus dem Wagen zum Abtransport bereit. Auch die Büroräume im angebauten Verwaltungsgebäude wurden von den Tätern angegangen und auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täter wurden durch eine ausgelöste Alarmanlage in ihrer Tatausführung gestört und flüchteten, so dass sie von den eingesetzten Funkstreifen nicht ergriffen werden konnten.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.|esb1

Schmuckdiebstahl aus Wohnhaus in der Hohlstraße

Reichenbach-Steegen (ots) – Am Freitagmittag hat ein bislang unbekannter Täter aus dem Wohnhaus der Geschädigten mehrere Schmuckkästchen mit verschiedenen Ringen, Ketten und Uhren entwendet.

Vermutlich gelangte der Täter durch die offenstehende Garage und nicht verschlossene Türen in das Haus, während sich die Bewohner im Erdgeschoß des Anwesens aufhielten. Der Täter begab sich von den Bewohnern unbemerkt zur Tatausführung ins Obergeschoss des Hauses und entkam anschließend unerkannt mit seiner Beute. Die Geschädigten stellten das Fehlen der Schmuckstücke und somit die Tat erst einige Zeit später fest.|esb1

Kontrollmaßnahmen der Polizei anlässlich der Einhaltung von Corona-Regeln

Kaiserslautern/Westpfalz (ots) – In der Westpfalz überwachten Einsatzkräfte der Polizei am Freitag die Einhaltung der 12. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Viele Westpfälzer verhielten sich regelkonform. Jedoch wurden 127 Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Diese ergaben sich im Wesentlichen aus 12 unzulässigen Ansammlungen im öffentlichen Raum, bei denen sich Personen aus mehr als zwei Hausständen trafen und 44 Verstößen gegen die Maskenpflicht. Das Polizeipräsidium Westpfalz setzt am Samstag seine Kontrollmaßnahmen fort.|pvd