Flucht vor Verkehrskontrolle

(ots) – Am Samstag 07.11.2020 um 20:17 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbestatzung der Polizeistation Weilburg in 35792 Löhnberg, Seltersweg den Fahrer eines PKW Ford Fiesta einer Verkehrskontrolle in Löhnberg zu unterziehen. Der Fahrzeugführer reagierte jedoch nicht auf das optische Anhaltesignal “Stop Polizei”. Stattdessen bog er in Höhe des Löhnberger Bahnhofs in den Seltersweg ein und fuhr weiter über die Bahngleise, um am Ende einer Sackgasse abzubremsen und fluchtartig das Auto zu verlassen.

Der Fahrzeugführer lief eine Böschung hinunter und von dort aus weiter in Richtung Selters-Sprudel. Das Fahrzeug verließ er ohne es gegen ein Wegrollen abzusichern. Der PKW machte sich selbständig und kam am Ende der Böschung auf dem Grundstück Seltersweg 25 zum Stillstand. Dabei entstand Sachschaden am Maschendrahtzaun des Anwesens.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 700 EUR.

Der flüchtige Fahrzeugführer kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 175-80cm, ca. 25-30 Jahre alt, schlanke, sportliche Figur, kurze schwarze Haare.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-93860 zu melden.

Betrug durch Anruf “Falscher Polizeibeamter”

Limburg (ots) – Eine 80-jährige Seniorin aus Limburg wurde Freitag 06.11.2020 zwischen 11-17 Uhr Opfer eines dreisten Trickbetrügers. Dieser gab sich als angeblicher Polizeibeamter des Landeskriminalamts Koblenz aus. Er überredete die Seniorin 10.000 EUR unter einem zuvor genannten Pkw Mini zu platzieren. Die Geschädigte hob dann das Geld bei ihrer Bank ab und deponierte es unter dem Pkw.

Zu Hause angekommen bekam sie dann Zweifel und wollte das Geld wieder zurückholen. Inzwischen hatte der Täter es aber bereits abgeholt. Es entstand ein Schaden von 10.000 EUR.

Führen eines Fahrzeuges unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Gemarkung Limburg-Ahlbach/B 49 – (ots) – Ein 38-jähriger Mann aus Runkel fuhr am Freitag 06.11.2020 gegen 14.37 Uhr mit seinem roten Ford Ka die B 49, im Bereich Ahlbach. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurde er dann, nach einem Zeugenhinweis, durch eine Funkstreife der Limburger Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln sowie Führen eines Fahrzeuges unter Alkohol- und Drogeneinwirkung eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Unfallflucht auf Parkplatz

(ots) – Am Samstag 07.10.2020 zwischen 18:40-19:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Herkules-Supermarktes ein schwarzer Mini Cooper Clubman ordnungsgemäß geparkt. Nachdem der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Unfallbeschädigung an der rechten Fahrzeugfront.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne dem Geschädigten die Feststellung seiner Daten zu ermöglichen. Es entstand ein Sachschaden beim Geschädigten von ca. 500 EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer

06471-93860 zu melden.

