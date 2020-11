Wiesbaden

Kundgebungen auf Luisenplatz und Schloßplatz

Wiesbaden (ots) -(si) – Am Samstag 07.11.2020 kam es zwischen 11-16.20 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt zu mehreren Kundgebungen. An der Kundgebung der Bewegung “Querdenken 611”, welche zwischen 11-16.00 Uhr auf dem Luisenplatz stattfand, nahmen zu Spitzenzeiten rund 150 Teilnehmer teil.

Seitens der Versammlungsbehörde wurden unter anderem die Einhaltung von Mindestabständen sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung als Auflage erteilt und deren Einhaltung seitens der Polizei kontrolliert. Bei diesen Kontrollen stellten die Beamten acht mutmaßlich gefälschte Atteste fest und leiteten dementsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Zudem hielten sich sieben Personen trotz mehrmaligen Aufforderungen der Polizei, unter anderem durch Lautsprecherdurchsagen, nicht an die Hygienevorschriften. Daraufhin wurde die Identität der Personen durch die eingesetzten Beamten festgestellt und diese von der Kundgebung ausgeschlossen.

Eine weitere Kundgebung unter dem Motto “Familien in der Krise” fand zwischen 16-16.20 Uhr auf dem Wiesbadener Schloßplatz statt. An dieser nahmen ebenfalls rund 150 Personen teil.

Diese Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Rheingau-Taunus

30-jährige Autofahrerin verstirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Bad Schwalbach (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 260 ist Freitagmittag 06.11.2020 eine 30-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Den Ermittlungen der Bad Schwalbacher Polizei zufolge war ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der Wiesbadener Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 260 nach rechts in Richtung Eltville auffahren.

Bei Einfahren in den Bereich der Bundesstraße musste der 49-jährige Fahrer eines vorfahrtberechtigen Transporters, der dort in Richtung Martinstal unterwegs war, dem Pkw ausweichen. Dabei geriet der Transporter auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Opel der 30-jährigen Autofahrerin zusammen. Diese wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des Transporters und seine Beifahrerin wurden bei der Kollision ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Der Bereich der Unfallstelle wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Rettungsarbeiten weiträumig bis etwa 17:20 Uhr abgesperrt.

Die Polizei leitete den Verkehr um, an der Unfallstelle kam zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Sachverständiger sowie eine Drohne der Polizei zum Einsatz.

