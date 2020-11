Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Main-Kinzig

Einbruch in Friseurgeschäft – Hanau-Steinheim

In der Nacht auf Sonntag, in der Zeit von 20.30 bis 02.05 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der Ludwigstraße in Steinheim die Tür eines Friseurgeschäfts auf und entwendeten hieraus eine Geldkassette.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Einbrecher kamen über den Balkon – Schöneck-Kilianstädten

Auf unbekannte Weise gelangten Einbrecher am Samstag, in der Zeit von 17.15 bis 18.10 Uhr, in Kilianstädten, Anne-Frank-Straße, im Bereich der 10er Hausnummern, auf den Balkon eines Einfamilienhauses. Hier hebelten sie die Balkontüre auf und zeigten sich an den Wertgegenständen der Wohnungseigentümer interessiert.

Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

