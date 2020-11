Brand eines Einfamilienwohnhauses – HInweise auf Brandstiftung

Niederaula – Am 08.11.2020 um 01.40 Uhr wurde von einem Passanten ein Brand in der Bahnhofstraße der Rettungsleitstelle gemeldet. Bei dem Objekt handelt es sich um ein ca. 100 Jahre altes Lehm/Fachwerkhaus, welches seit mindestens einem Jahr unbewohnt ist. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Niederaula, Kleba, Niederjossa, Hattenbach und Bad Hersfeld gelöscht. Eine Absuche der Feuerwehr nach Personen im Inneren des Hauses verlief glücklicherweise negativ.

Aufgrund möglicher Einsturzgefahr wurde der THW hinzugezogen.

Es entstand Sachschaden etwa in Höhe von 50.000 Euro.

Es ergaben sich Hinweise, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

Lamborghini gerät in Brand – hoher Sachschaden

Bad Hersfeld (ots) – Am Samstagnachmittag 07.11.2020 gegen 16 Uhr kam es zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz neben der B 27, zwischen Bad Hersfeld und Ludwigsau-Friedlos. Dort geriet ein Lamborghini aus bislang unbekannten Gründen im Bereich des Motorraumes in Brand.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr Bad Hersfeld gelöscht werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Ein 24-jähriger Bad Hersfelder parkte seinen Pkw am 05.11.2020 um 22.00 Uhr in Bad Hersfeld im Falkenblick ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er am 07.11.2020 gegen 09.00 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er, dass sein Pkw an der Fahrertür und dem Kotflügel vorne beschädigt war. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verursachte den Schaden vermutlich bei Rangieren bzw. Wenden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfasllstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsau-Mecklar – Ein 18-jähriger Niederaulaer befuhr am 08.11.2020 gegen 01.35 Uhr mit seinem Pkw die Straße Am Hochbaum. In Höhe Haus-Nr. 17 in einer Rechtskurve kam er vermutlich infolge Alkoholgenusses nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei geparkten Pkw sowie einer Mauer. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.500 Euro.

Unfall mit Leichtverletztem nach Vorfahrtsverletzung

Fulda (ots) – Am Sonntagvormittag 08.11.2020 gegen 11:18 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Petersberger Straße Ecke Eigilstraße in Fulda. Eine 57-jährige Toyota-Fahrerin aus Fulda befuhr die Eigilstraße in Richtung Petersberger Straße und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Petersberger Straße einbiegen.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 62-jährigen Audi-Fahrers aus Großenlüder, der die Petersberger Straße stadtauswärts befuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Audi-Fahrer wurde dabei leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden jeweils in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Falschfahrer verursacht Unfall auf der BAB5 und flüchtet

Alsfeld (ots) – Am Freitag 06.11.2020 gegen 20.35 Uhr befuhr ein 87-jähriger Mann aus dem Bereich Gießen die BAB5 in südliche Richtung. In Bereich Alsfeld versuchte der Fahrer aus ungeklärten Gründen auf der Autobahn zu wenden. Geistesgegenwärtig reagierte ein 73-jähriger Fahrzeugführer aus Wetzlar, welcher ebenfalls die BAB 5 in südliche Richtung fuhr, auf das waghalsige Fahrmanöver.

Er konnte durch eine Gefahrenbremsung und einem Ausweichmanöver in Richtung Mittelleitplanke Schlimmeres verhindern. Die beiden Pkws touchierten sich, die Personen blieben glücklicherweise unverletzt.

Der 87-jährige setzte nun seine Fahrt entgegen der Fahrtrichtung auf der Südfahrbahn in Richtung Norden fort. Hierbei kam es zu mehreren Beinaheunfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die aufmerksamen Autofahrer konnten dem Falschfahrer jedoch ausweichen. Nach wenigen Kilometern wendete der 87-jährige erneut und fuhr nun ordnungsgemäß in Richtung Süden.

Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung konnte der Geisterfahrer gestellt werden. Gegen ihn wird wegen dem Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel. 06621/50880, in Verbindung zu setzen.

