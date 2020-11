89-jährige erkennt Betrugsversuch

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitag 06.11.2020 gegen 13:00 Uhr, erhielt eine 89-jährige in Dannstadt-Schauernheim einen Anruf von einem Mann, welcher vorgab, ihr Enkel zu sein. Der Anrufer bat die Seniorin um Hilfe, worauf das Gespräch von einem anderen Mann übernommen wurde, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser erklärte, dass der angebliche Enkel einen Verkehrsunfall gehabt habe und erst gegen Bezahlung einer Kaution wieder freikommen werde.

Die Angerufene erkannte jedoch die Betrugsmasche, beendete das Gespräch und wandte sich an ihre Schwiegertochter, welche die „echte“ Polizeiinspektion Schifferstadt informierte. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dazu, sich bei verdächtigen Anrufen stets so umsichtig zu verhalten und im Zweifel selbst bei der nächstgelegenen Dienststelle anzurufen.

Sachbeschädigung am Fahrzeug

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum vom Samstag 07.11.2020 gegen 09:30-11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz hinter der Garnerb-Halle in Dudenhofen zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, bei dem ein orangefarbene Mini Cooper sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite zerkratzt wurde.

Da der Parkplatz Startpunkt für viele Wanderausflüge ist, werden Zeugen gebeten Hinweise zu einem Täter bei der Polizeiinspektion Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Diebstahl von Blumenkübeln

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum Freitag 06.11.2020 gegen 16 Uhr bis Samstag 07.11.2020 gegen 06:45 Uhr kam es in der Goethestraße in Dudenhofen zu einem Diebstahl von drei Pflanzenkübeln, in denen circa 110cm große Koniferen gepflanzt waren. Die Pflanzenkübel hatten sich direkt am Hauseingang befunden.

Es wurde eine Strafanzeige erfasst und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Mehrere Corona-Verstöße geahndet

Neuhofen/Schifferstadt/Limburgerhof (ots) – Auch am Wochenende wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt die Einhaltung der geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung überprüft. Hierbei konnten einige Verstöße festgestellt und geahndet werden. Am Freitag gegen 17:00 Uhr, spielten auf dem Partnerschaftsplatz in Neuhofen mehrere Personen Basketball, wobei der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten und keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wurde. Gegen 19:45 Uhr wurde eine größere Personengruppe an den Bushaltestellen im Neustückweg in Schifferstadt festgestellt. Da die Jugendlichen aus verschiedenen Haushalten kamen, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet. Am Samstag gegen 14:40 Uhr, befanden sich mehrere Erwachsene mit ihren Kindern auf dem Spielplatz in der Waldgasse in Limburgerhof, wobei zwischen den Gruppen genügend Abstand eingehalten wurde. Acht Personen trugen jedoch keine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung, weshalb auch hier entsprechende Anzeigen erfasst wurden. Bis auf vier Erwachsene, welche sich uneinsichtig zeigten und den Spielplatz verlassen mussten, wurden die Kontrollen der Beamten von den Anwesenden positiv aufgefasst. Die Polizei weist darauf hin, dass auch weiterhin die Einhaltung der Corona-Bekämpfungsverordnung kontrolliert und festgestellte Verstöße konsequent geahndet werden.