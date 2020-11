Bei Personenkontrolle Teleskopschlagstock sichergestellt

Ludwigshafen (ots) – Bei einer Personenkontrolle am Samstag, 07.11.2020 gegen 22.45 Uhr, hinter der Rheingalerie in Ludwigshafen wurde bei einem 27-jährigen Mann aus Ludwigshafen ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 27-jährigen Mann wurde ein Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Brennender PKW

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 08.11.2020 gegen 00:50 Uhr, wurde ein qualmender Pkw in der Adolf-Diesterweg-Straße, im Stadtteil Oggersheim, gemeldet. Einer Augenzeugin zufolge seien zeitweise Flammen aus dem Pkw aufgestiegen. Durch ein frühzeitiges Einschreiten der Berufsfeuerwehr konnte ein Vollbrand verhindert werden. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handeln. Die genaue Schadenshöhe kann bis dato nicht beziffert werden. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Rufnummer 0621/963-2222, zu melden.

PKW-Aufbruch

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Freitag 06.11.2020, 16.00 Uhr bis Samstag 07.11.2020, 08.30 Uhr, wurde in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen die rechte Seitenscheibe eines geparkten schwarzen Fiat Puntos einer 62jährigen Frau aus Limburgerhof eingeschlagen. Der oder die Täter haben anschließend das Innere des Fahrzeugs durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich aufgrund der Beschädigung auf ca. 500 Euro.

Trunkenheitsfahrt aufgrund der Einnahme von alkoholischen Getränken in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstag 07.11.2020 gegen 01.40 Uhr, wurde der Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Waldsee in der Pfarrer-Krebs-Straße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 21jährigen Fahrers wahrgenommen werden konnte, führte dieser einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 0,9 Promille ergab.

Auf der Dienststelle bestätigte sich der Promillewert mittels eines gerichtverwertbaren Atemalkoholtestgerätes. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren bzgl. der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt aufgrund der Einnahme von Cannabis

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Am Samstag 07.11.2020 kurz nach 01.00 Uhr, wurde in der Wredestraße in Ludwigshafen ein 21jähriger Frankenthaler mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Da ein durchgeführter Vortest positiv auf Cannabis verlief und der Fahrer einen Drogenkonsum vor einigen Tagen zugab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Einbruch in Modeboutique

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag 06.11.2020 auf Samstag 07.11.2020 Zutritt in ein Modegeschäft in der Schillerstraße und entwendeten Kleidungsstücke sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Rufnummer 0621/963-2222, zu melden.

Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 08.11.2020 gegen 04.30 Uhr, wurde in der Berliner Straße in Ludwigshafen ein 32jähriger Mann aus Bad Breisig einer Verkehrskontrolle unterzogen, welcher mit einem Pkw versuchte an der Örtlichkeit einzuparken. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest an der Kontrollörtlichkeit ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille.

Ein nochmals auf der Dienststelle durchgeführter Test mittels eines gerichtsverwertbaren Alkoholtestgerätes ergab 0,82 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 32jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 32jährigen Mann wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Da es sich bei dem Fahrzeug um den Pkw des 59jährigen Vaters des Fahrers handelte, wurde weiterhin ein Verfahren bzgl. des Duldens Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Vater des Fahrzeuglenkers eingeleitet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und der 32-jährige Mann musste seine Heimreise ohne das Fahrzeug seines Vaters antreten.