Wenn echte Freunde Fahrrad fahren…

Rülzheim (ots) – Zu einem gestürzten Pedelec-Fahrer in Rülzheim führte ein Einsatz der Polizeiinspektion Germersheim am 7.11.2020 gegen 14:45 Uhr. Unschwer zu ermitteln war die vermutliche Ursache des Sturzes: Den Beamten schlug eine Alkoholfahne entgegen, die von

dem 41-Jährigen leicht verletzten Herxheimer ausging.

Dies bestätigte ein Alkoholtest mit einem Wert von 2,55 Promille. Nun zeigte der Begleiter des

41-Jährigen sich solidarisch mit seinem Freund und gab an, dass er ebenfalls alkoholisiert mit

seinem Pedelec gefahren sei.

Mit 1,94 Promille konnte der 42-Jährige Herxheimer zwar nicht mit seinem Freund gleichziehen, die nachfolgenden polizeilichen Maßnahmen waren jedoch identisch: Gegen beide wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und jeweils eine Blutprobe entnommen.

Kreuzungsunfall

Winden/B427 (ots) – Zur genannten Zeit kam es zu einem Unfall an der Einmündung B427 Minfelder Straße, Einmündung Richtung Winden. Der Unfallverursacher befuhr die B427 aus Minfeld kommend. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Winden, B427 abbiegen.

Der übersah der Fahrer aus dem Kreis Germersheim die Vorfahrt des von links kommenden LKW ebenfalls mit GER-Kennzeichen.

Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro entstanden ist. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Brand in einem Einfamilienhaus

Hagenbach (ots) – 07.11.2020, 14:10 Uhr – In Hagenbach kam es zum Brand in einem Einfamilienhaus. Der Bewohner hatte Feuer in seinem Kamin entfacht, worauf es nach kurzer Zeit zum Kaminbrand kam. Die Bewohner konnten selbständig aus dem Haus gehen, die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt, im Kaminzimmer kam es zu Beschädigungen der Wände.

Keine Demos – Polizei überwacht Verbot

Kandel (ots) – Die gerichtlich bestätigte Verbotsverfügung für das Demonstrationsgeschehen am Samstag 07.11.2020 auf dem Platz vor der Verbandgemeindeverwaltung wurde polizeilich überwacht. Sowohl das Bündnis “Kandel gegen Rechts”, als auch das “Frauenbündnis Kandel”, hielten sich an das Verbot. Das Frauenbündnis hatte am vergangenen Freitag Widerspruch gegen die Untersagung beim Verwaltungsgericht Neustadt eingereicht. In seinem Urteil bestätigte das Gericht die Verbotsverfügung der Kreisverwaltung Germersheim.

Mit Drogen unterwegs und am Straßenverkehr teilgenommen

Germersheim (ots) – 06.11.2020 um 18.30 Uhr – Ein Verkehrsteilnehmer meldete einen verkehrsauffälligen Pkw. Der besagte Pkw konnte durch die eingesetzte Polizeistreife in Germersheim festgestellt und kontrolliert werden. Im Verlaufe der Kontrolle wurden bei der 50-jährigen Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Nach einem positiven Drogenschnelltest räumte sie den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Der 50-jährigen Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Zudem erwartet sie ein Strafverfahren.

Schwerer Unfall auf B9

Schwegenheim (ots) – Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B9 bei Schwegenheim. Eine 50-jährige Germersheimerin befuhr um

08.30 Uhr den rechten Fahrstreifen der B9 in Richtung Speyer. Bei einem Spurwechsel übersah sie ein sich auf dem linken Fahrstreifen näherndes Fahrzeug, wodurch es zur Kollision kam.

Ein weiterer Autofahrer konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen und krachte in die Unfallstelle.

Die B9 musste für die Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden.