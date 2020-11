Frankfurt: Mutter geht mit Küchenmesser auf 15-jährigen Sohn los

Frankfurt-Höchst (ots)-(ne) – Samstagnacht 07.11.2020 kam es in einem Haus in der Karl-Blum-Allee zu einem Messerangriff einer 50-jährigen Frau auf ihren 15-jährigen Sohn. Um kurz nach Mitternacht war die Frau mit einem Küchenmesser auf ihren Sohn losgegangen und verletzte diesen nicht lebensbedrohlich im Bereich des Oberkörpers.

Die alarmierte Polizei konnte den Sohn und seine Mutter vor Ort antreffen. Die 50-Jährige wies ebenfalls Stichverletzungen im Oberkörper auf, die sie sich, ersten Erkenntnissen zufolge selbst beigebracht hatte. Beide Personen kamen in Krankenhäuser, wobei die 50-Jährige intensivmedizinisch betreut werden muss.

Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der versuchten Tötung gegen die 50-Jährige ein. Anzumerken ist, dass sich die 50-Jährige aktuell wegen eines Haftentlassungsurlaubes zu Hause aufhält. Bereits vor 2 Jahren war sie wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil ihres Sohnes verurteilt worden und war seitdem in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Frankfurt: Senior in Wohnung überfallen

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(ne) – Ein 80-jähriger Mann ist am Freitagabend 06.11.2020 Opfer zweier Räuber geworden, die den Senior in seiner Wohnung in der Alexanderstraße überfielen. Die beiden unbekannten Täter klingelten zunächst an der Wohnungstür des 80-Jährigen. Als dieser öffnete, attackierten ihn die Männer sofort und drängten ihn in seine Wohnung.

Hier durchsuchten sie alle Schränke und konnten schließlich mehrere tausend Euro Bargeld und eine EC-Karte erbeuten. Anschließend flüchteten die Täter.

Der 80-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Er konnte die beiden Räuber wie folgt beschreiben:

Täter 1: ca. 30-40 Jahre alt, dunkle Haare, dunkel gekleidet, trug schwarze Handschuhe und eine Mund-Nase-Bedeckung. Er sprach Hochdeutsch ohne Akzent.

Täter 2: ca. 40 Jahre alt, 175cm groß, Glatze, er trug eine hellblaue Jacke, eine helle Hose und eine Mund-Nase-Bedeckung. Er sprach ebenfalls Hochdeutsch ohne Akzent.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer: 069 – 755 53111 auf.

Frankfurt: Drogendealer festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Ein 33-jähriger Dealer von Kokain, Crack, Heroin und Marihuana ist am Freitagnachmittag 06.11.2020 durch Beamte der REE in der Taunusstraße festgenommen worden. Der Mann hatte zuvor einer 34-jährigen Frau Drogen verkauft. Die Beamten konnten den Dealer dabei beobachten. Schließlich gelang die Festnahme des 33-Jährigen in einem günstigen Moment.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten ca. 760g Kokain, 42g Heroin, 15g Crack und 103g Marihuana, teilweise verkaufsfertig portioniert.

Der 33-Jährige kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Frankfurt: Großeinsatz der Polizei – Vermeintlicher Raubüberfall auf Juweliergeschäft

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Am Samstagnachmittag 07.11.2020 kam es in der Münchener Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Grund war ein vermeintlicher Raubüberfall auf einen Juwelier. Passanten meldeten der Polizei um 16:10 Uhr per Notruf, dass soeben 2 Personen mit Langwaffen das Juweliergeschäft überfallen. Dem entsprechend reagierte die Polizei und kam mit einem größeren Aufgebot zum vermeintlichen Tatort.

Schließlich brachten die Polizeikräfte die Lage vor Ort schnell unter Kontrolle. Zur Überraschung aller stellte sich in diesem Moment heraus, dass es sich bei dem “Überfall” um einen Videodreh eines bekannten Rappers handelte. Es konnten 10 Personen, darunter auch der Inhaber des Juweliergeschäftes angetroffen werden. Bei der Durchsuchung der beteiligten Personen konnten 5 Anscheinswaffen (zwei Sturmgewehre, eine Maschinenpistole, zwei Faustfeuerwaffen) sichergestellt werden. Schließlich kam heraus, dass zwar eine Drehgenehmigung der Stadt Frankfurt für die Dreharbeiten vorlag, jedoch hatte der Produzent es versäumt, das örtliche Polizeirevier über sein äußerst öffentlichkeitswirksames Vorhaben zu unterrichten.

Welche Konsequenzen diese Aktion am Ende haben wird, steht noch nicht abschließend fest.

Wegen des Führens von Anscheinswaffen erwartet die Betroffenen jedoch ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Frankfurt: 7-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frankfurt-Hausen (ots)-(ne) – Am Freitagmorgen 06.11.2020 um 8:40 Uhr kam es bei einem Supermarktparkplatz im Hausener Brückweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Die 36-jährige Mutter der 7-Jährigen war mit ihrer Tochter zu Fuß auf dem Gehweg an der Einfahrt des Supermarktes unterwegs. Im selben Moment wollte eine 50-jährige Autofahrerin auf den Parkplatz fahren. Sie ließ die 36-Jährige an der Einfahrt passieren, übersah dann aber die dahinter laufende 7-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind am Bein schwer verletzt wurde.

Die 7-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Frankfurt: Sprenggranate bei Bauarbeiten gefunden

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(ne) – Freitagnachmittag 06.11.2020 trat bei Bauarbeiten in der Thudichumstraße eine Sprenggranate zum Vorschein.

Während der Erdarbeiten war plötzlich ein Metallzylinder an die Oberfläche befördert worden, welcher aussah wie ein Sprengkörper. Nachdem die Polizei und auch der Kampfmittelräumdienst verständigt wurden, konnte der Zylinder vor Ort als eine französische Sprenggranate aus dem 1. Weltkrieg deklariert werden. Der Kampfmittelräumdienst entfernte die Granate fachgerecht.

Frankfurt: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Fußgänger schwer verletzt

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(ne) Freitagmorgen 06.11.2020 um 8:00 Uhr kam es im Bereich der Maybachbrücke/Dillenburger Straße/Nassauer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Radfahrerin schwer- und ein Fußgänger leichtverletzt wurde.

Die 55-Jährige war zuvor mit ihrem Rad von Eschersheim kommend über die Maybachbrücke gefahren. An der Kreuzung Nassauer Straße stand ein 56-jähriger Fußgänger, der die Fahrbahn bei grünzeigender Fußgängerampel im selben Moment überquerte. Auf der Straße kam es dann zum Zusammenstoß beider Beteiligter, wobei die 55-Jährige mit ihrem Rad zu Boden stürzte.

Beide Verletzten kamen in Krankenhäuser, an dem Fahrrad der 55-Jährigen entstand Sachschaden. Vermutlich hatte die Radfahrerin die für sie geltende rote Ampel nicht beachtet.

