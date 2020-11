Mannheim: Studieninformationstag der Universität Mannheim am 18. November 2020

Mannheim – Alles rund um ein Studium an der Universität Mannheim erfahren Schülerinnen und Schüler am 18. November 2020: Von 8:30 bis 17:30 Uhr findet der Studieninformationstag der Universität Mannheim statt – diesmal komplett digital. Im Rahmen des landesweiten Studieninformationstages stellt die Hochschule in zahlreichen Vorträgen ihr Studienangebot vor. Außerdem haben Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, die Universität mit Live-Chats, Schnuppervorlesungen und virtuellen Campusführungen noch besser kennenzulernen.

Das vollständige Programm des Studieninformationstags ist unter www.uni-mannheim.de/studieninfotag abrufbar. Teilnehmen können Interessierte über die Online-Experience-Plattform der Universität Mannheim unter https://mannheim.online-days.com.

Vortragsprogramm

Beim Vortragsprogramm von 8:30 bis 16:15 Uhr erhalten Studieninteressierte Tipps für die Wahl des richtigen Studiengangs und erfahren mehr über die Inhalte und den Aufbau der Mannheimer Studiengänge sowie über die Bewerbung, Studienfinanzierung und Planung von Auslandsaufenthalten. Außerdem berichten Studierende über ihren Studienalltag, Auslandssemester, Praktika und das Campusleben an der Universität Mannheim. Auch das Studierendenwerk Mannheim und das Hochschulteam der Agentur für Arbeit geben Auskunft.

Schnuppervorlesungen

Wer probeweise „echte“ Uni-Luft schnuppern möchte, ist zu den „Schnuppervorlesungen“ eingeladen. Die angebotenen Vorlesungen sind reguläre Veranstaltungen aus dem Studienplan der Studierenden. So erhalten Studieninteressierte einen echten Einblick in die verschiedenen Fächer.

Studienangebot

Beim Studieninformationstag werden die Bachelorstudiengänge aller Fakultäten vorgestellt. Das umfasst die Studiengänge Anglistik/Amerikanistik, Betriebswirtschaftslehre, Germanistik, Geschichte, Kultur und Wirtschaft, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft, Psychologie, Romanistik, Soziologie, Unternehmensjurist, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftspädagogik sowie die Lehramtsfächer (Bachelor of Education).