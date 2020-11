Leipzig – Gänsehaut – Alles friedlich – Super Stimmung – Immer mehr Menschen treffen ein

LEIPZIG – Seit dem Vormittag füllt sich Leipzig mit Menschen. Der Augustusplatz mit der Hauptbühne war schon vor Beginn der Veranstaltung gut gefüllt. Nun erreichen uns die ersten Bilder. Der Platz füllt sich. Und es werden immer mehr.

14:05 Uhr: Die Polizei muss anfangen die Demoteilnehmer vor der Antifa zu schützen. Dazu hat die Polizei einen Schutzwall gebildet.

Augenzeugen vor Ort sprechen von ca. 40.000 bis 50.000 Menschen die sich aktuell in Leipzig befinden. Aus allen Himmelsrichtungen treffen immer mehr Menschen ein.

Die Menschen stehen teilweise bis zur Autobahn.

Nach unseren Informationen sind die Bauern noch nicht in die Stadt reingekommen.

Der Beginn der Veranstaltung wurde deswegen auf ca. 13:45 Uhr verschoben.

Es soll ein paar kleinere Störversuche bei der Anfahrt gegeben haben, aber insgesamt sei alles bisher relativ reibungslos abgelaufen.

Die Polizei

Die Polizeiführung hat alles aufgeboten, was in ihrer Macht stand. in der Innenstadt sind Augenzeugen-Berichten zufolge eine große Anzahl Busse angefahren. Alles ist friedlich. Das Verhältnis Demoteilnehmer – Polizei sei sehr ruhig und entspannt.

Hotels und Pensionen

Im Vorfeld (gestern) versuchten Hotelmanagements in Leipzig und Halle die Buchungen zu stornieren. Man sagte, man wüsste nicht ob man die Zimmer morgen vermieten dürfe.

In einem Fall wurde eine Familie aus Rheinland-Pfalz gestern Abend angerufen, um mitzuteilen, dass die Buchung eventuell storniert werden könnte. Dies wisse man aber nicht genau.

Davon hat sich offenbar kaum jemand abschrecken lassen.

Wir berichten weiter