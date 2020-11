Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 07.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Auffahrunfall – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.11.2020, gegen 12.20 Uhr befuhren ein Audi A6 mit DÜW- Kennzeichen und ihm folgend ein Audi TT mit RP Kennzeichen die Bundesstraße 37 in Fahrtrichtung Autobahn 650. Hierbei habe der Audi A6 in Höhe des Wertstoffhofs Friedelsheim abbremsen müssen, da vor ihm ein Fahrzeug gefahren sei, dass ebenfalls eine starke Bremsung veranlasst habe. Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands fuhr der Audi TT dem Audi A 6 auf. Aufgrund widersprüchlichen Angaben der beiden Fahrzeugführer sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den bislang unbekannten Pkw der vor dem Audi A6 stark abbremsen musste. Durch den Anstoß wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Mit Lkw Stein beschädigt und vom Unfallort entfernt

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.11.2020 gegen 14:20 Uhr konnte durch einen Anwohner der Kaiserslauterer Straße beobachtet werden, wie ein Fahrer eines Lkw gegen einen großen Steinpfosten gefahren sei. Dieser brach durch den Anstoß aus der Halterung. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Durch den Anwohner konnte das Kennzeichen abgelesen werden. Das Fahrzeug konnte durch eine Streife in Bad Dürkheim festgestellt und der Fahrer ermittelt werden. Der entstandene Schaden dürfte bei ca. 500 EUR liegen.