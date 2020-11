Rollerdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten zwischen dem 31.10.2020 und dem 02.11.2020 ein Kleinkraftrad. Der Roller war im Tatzeitraum in der Oskar-Vongerichten-Straße abgestellt.

Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) Zwischen dem 30.10.2020 und 04.11.2020 versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Benngewannstraße einzubrechen. Der Versuch misslang jedoch. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an der Haustür.

Falsche Nichte am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Ein 78-jähriger wurde am Donnerstag 05.11.2020 gegen 10.15 Uhr von einer unbekannten Frau angerufen. Die Unbekannte gab sich als Nichte aus, die sich unbedingt mit dem Senior treffen müsse. Der 78-Jährige erkannte schnell, dass es sich hier nicht um eine “echte” Verwandte handelte und beendete das Gespräch.

