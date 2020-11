Wegen Handykabel in die Schutzplanke gerauscht (siehe Foto)

A65/Insheim (ots) – Ein 21 Jahre alte Seatfahrer schleuderte Donnerstagmorgen (05.11.2020, 8 Uhr) in die Mittelschutzplanke auf der A 65 bei Insheim (Fahrtrichtung KA), weil er sein störendes Handykabel vom Schalthebel lösen wollte.

An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, über 10 Meter der Leitplanken wurden beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Bis 11.30 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe die Fahrbahn gereinigt werden musste.

Mit Blaulicht in die Entbindungsstation

A65/Rohrbach (ots) – Wegen einem Pannenfahrzeug im Baustellenbereich wurde am heutigen Morgen (06.11.2020, 05.30 Uhr) eine Streife der Edenkobener Polizei angefordert. Ein Ehepaar war unterwegs, als plötzlich das Fahrzeug streikte und liegen blieb. Was die beiden Beamten nicht wussten, dass bei der Beifahrerin bereits die Wehen eingesetzt hatten und sie umgehend in ein Krankenhaus musste.

Schnell wurde sie mit dem Streifenwagen unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn in ein Landauer Krankenhaus transportiert, wo das Kind unter medizinischer Betreuung zur Welt gebracht werden konnte. Die Polizei Edenkoben wünscht dem Kind einen guten Start ins Leben.

Eternitplatten entsorgt

Steinfeld/K 25 (ots) – An der K25 von Steinfeld in Fahrtrichtung Oberotterbach, wurde am 05.11.2020, am dortigen Panzergraben, illegal entsorgter Müll festgestellt. Neben Hausmüll und Möbelresten wurden auch asbesthaltige Eternit-Platten abgelagert.

Hinweise zu dem Verursacher werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Nach Parkrempler abgehauen

Edenkoben (ots) – Wegen einer Unfallflucht muss sich eine Autofahrerin verantworten, die am Dienstagabend (03.11.20) gegen 18.30 Uhr in der Luitpoldstraße beim Ausparken gegen einen Toyota fuhr und dabei einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursachte. Anschließend machte sie sich aus dem Staub. Die Frau bemerkte allerdings offenbar nicht, dass der Unfall von einem Passanten beobachtet wurde. Dieser notierte sich das Kennzeichen und beschrieb die Fahrzeugführerin.

Eine Fahrerflucht nach einem Bagatellschaden ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Je nach Höhe des Schadens drohen ein Bußgeld, der Entzug der Fahrerlaubnis und Rückforderungen von der eigenen Autoversicherung. Richtig wäre hier gewesen, zu warten und/oder sich bei der Polizei zu melden.