Diebstahl von Autokennzeichen

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 05.11.2020 gegen 20.30 Uhr bemerkt ein Zeuge, dass von einem Pkw in der Odenwaldstraße/Höhe Hausnummer 40, durch einen bislang unbekannten Täter beide amtliche Kennzeichen entwendet wurden. Der Täter wird beschrieben als männlich, jugendliches Alter, schwarze Jacke mit Fellbesatz, schwarzer Hoodie.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht-

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellt ihren Pkw Audi A4 am Mittwoch 04.11.2020 in der Zeit von 07.45 Uhr bis 18.30 Uhr, in der Straße An der Adamslust/Höhe Hausnummer 17, ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kommt, muss sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken vorderen Radkasten beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

