Mehrerer Verkehrsunfälle

Speyer/Dudenhofen (ots) – Von Donnerstag 05.11. auf Freitag 06.11.2020 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer zu mehreren Verkehrsunfällen. Bei der überwiegenden Zahl der insgesamt zwölf Unfälle entstand lediglich Sachschaden, in zwei Fällen wurden jedoch auch unfallbeteiligte Personen leicht verletzt.

Beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Dudenhofen übersah gegen 14:39 Uhr eine 63-jährige Frau aus Speyer eine 93-Jährige Dudenhoferin, die gerade hinter deren Fahrzeug vorbeiging. Durch den Kontakt zwischen Fahrzeug und Fußgängerin kam diese zu Sturz und verletzte sich an Knien und Schulter. Die 93-Jährige kam deshalb kurzfristig in ein Krankenhaus, konnte jedoch von dort bereits wenig später wieder entlassen werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Oberen Langgasse. 75-jähriger Opel Fahrer übersah bei tiefstehender Sonne einen auf der Oberen Langgasse fahrenden Mercedes, als er von Gerhardt-Hauptmann-Straße in die Obere Langgasse einfuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde diese so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 30.000 EUR liegen. Der Fahrer des vorfahrtberechtigten Mercedes wurde durch die Kollision der Fahrzeuge leicht verletzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade bei tiefstehender Sonne in den Morgen- und Abendstunden die Sicht stark eingeschränkt sein kann. Deshalb: Erhöhte Vorsicht. Runter vom Gas. Sicherheitsabstand einhalten. Sonnenbrille tragen. Den Blick auf den rechten Fahrbahnrand senken. Autoscheiben reinigen.

Blumengruß und Strafanzeige

Speyer (ots) – 06.11.2020, 01:23 Uhr – Nur wenig begeistert zeigte sich die Partnerin eines 39-jährigen Speyerers, welchem mit seinem Fahrzeug an einer Tankstelle in der Industriestraße stehend am Freitagmorgen der Gedanke kam, seine Liebste mit Blumen beglücken zu wollen. Tapfer entnahm er zur Verwirklichung seines Vorhabens alle in der Auslage befindlichen Blumen und verbrachte diese in sein Fahrzeug.

Da er jedoch danach keinerlei Anstalten machte die Blumen im Wert von ca. 100 EUR bezahlen zu wollen, verständigte ein Tankstellenangestellter die Polizei. Diese konnten die Blumen in dem immer noch auf dem Tankstellengelände befindlichen Fahrzeug des Beschuldigten auffinden und händigten diese wieder an die Tankstelle aus.

Da bei dem 39-jährigen von den Polizeibeamten deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an dessen zwischenzeitlich verständigte Lebensgefährtin ausgehändigt, die sich bei der Abholung ihres Freund wenig beeindruckt von dessen “Schnapsidee” zeigte. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls der Schnittblumen.

Ladendiebstahl in Parfümerie und Lebensmitteldiscounter

Speyer/Otterstadt (ots) – 05.11.2020, 16:10 und 17:48 Uhr – Am Donnerstag kam es am Nachmittag bzw. Abend zu einem Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Maximilianstraße/Speyer und in einem Lebensmitteldiscounter in der Welfenstraße/Otterstadt.

Gegen 16:10 Uhr konnte ein 24-jähriger, in Speyer wohnhafter Mann dabei beobachtet werden, wie er vier Parfümflaschen im Wert von rund 220 EUR in seine Jackentasche steckte und die Parfümerie verlassen wollte. Nach Ansprache durch das Personal wurde das Diebesgut wieder von dem Beschuldigten ausgehändigt.

Um 17:58 Uhr wurden ein 21- und ein 27-jähriger Mann aus Speyer dabei beobachtet, wie sie in einem Lebensmitteldiscounter in Otterstadt alkoholische Getränke im Wert von knapp 40 EUR in eine Stofftasche steckten und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierten. Während der 21-Jährige von einem Sicherheitsmitarbeiter festgehalten werden konnte, gelang dem 27-Jährigen mit dem Diebesgut die Flucht. Er konnte jedoch wenig später von einer Streife im Nahbereich kontrolliert werden. Das Diebesgut, welches er noch bei sich trug, wurde sichergestellt und an den Einkaufsmarkt zurückgegeben.

Einbruch in eine Schreinerei

Speyer (ots) – 02.11.-05.11.2020 – Unbekannte Täter gelangten zwischen dem 02.11 – 05.11 in der Hasenpfühlerweide unberechtigt in eine Schreinerei und entwendeten aus einem Ausstellungsraum mehrere Möbelstücke (Tisch, Stühle, Hocker), Kissen und Matratzenauflagen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei ca. 4000 EUR. An der Eingangstür der Schreinerei konnten Hebelspuren festgestellt werden. Hinweise auf den/die Täter ergaben sich jedoch nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, mit welchen die Möbelstücke abtransportiert wurden. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.