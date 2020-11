Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg: Taschendiebe unterwegs

Am Donnerstag (05.11.2020) erledigte eine Friedbergerin ihre Einkäufe in dem Lebensmittelmarkt in der Fauerbacher Straße. Gegen 13:15 Uhr rempelte eine fremde Frau die 67-Jährige in der Nähe des Abstellbereichs der Einkaufswagen, an. Danach bemerkte die Friedbergerin, dass ihre Handtasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in der Börse. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Offenbar wurde die 67-Jährige geschickt abgelenkt, so dass eine zweite Unbekannte das Portemonnaie stehlen konnte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei Frauen:

Die Erste soll 45-50 Jahre alt und rund 170 cm groß sein. Sie war schlank und hatte schwarze, schulterlange, glatte Haare.

Die zweite Frau soll 20-22 Jahre alt und 164 cm groß sein. Sie war von zierlicher Statur und trug lange dunkle Haare. Beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim: Diebe scheitern an Fenster

Zwischen Mittwoch (04.11.2020), 13:00 Uhr und Donnerstag (05.11.2020), 10:15 Uhr machten sich dreiste Diebe an einem Fenster des Rohbaus im Hermelinweg zu schaffen. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten die Unbekannten das bodentiefe Fenster aufzubrechen. Das Fenster hielt den Einbruchsversuchen stand. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zu den ungebetenen Gästen erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Rosbach v.d. Höhe/Oberroßbach: Einbrecher stehlen Tresor

Über ein Fenster drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße ein. Die Diebe durchwühlten mehrere Schränke in der Wohnung. Neben einem Wandtresor stahlen die dreisten Unbekannte Bargeld, Schmuck und ein mobiles Navigationssystem. Der Schaden wird mit 2.300 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben, die zwischen Mittwoch (04.11.2020), 17:30 Uhr und Donnerstag (05.11.2020), 18:30 Uhr zuschlugen, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg: Autos beschädigt

Am Donnerstag (05.11.2020) beschädigte ein Unbekannter zwei Autos auf dem Parkplatz der Stadtkirche in der Straße “Große Klostergasse”. Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr zerstörte der dreiste Unbekannte die Heckscheibe eines grauen Ford Fiesta. Die Reparatur wird rund 700 Euro kosten. An einem roten Mercedes B170 schlug der Vandale zwischen 19:00 Uhr und 20:10 Uhr ebenfalls die Heckscheibe ein. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro.

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

