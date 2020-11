Unbekannte Täter stehlen Elektro-Roller

Felsberg-Gensungen (ots) – 05.11.2020, 19:21 Uhr bis 19:35 Uhr – Einen elektrischen Roller im Wert von 399,- Euro stahlen gestern Abend unbekannte Täter vor einem Wohnhaus in der Königsberger Straße. Der Roller war von seiner Benutzerin für eine Viertelstunde ungesichert vor einem Wohnhaus abgestellt. In dieser Zeit entwendeten die Täter den Roller des Herstellers “MI”, Modell 1S. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Unbekannte Täter versuchen geparkten Mazda zu stehlen

Homberg (ots) – 05.11.2020, 12:30 Uhr bis 06.11.2020, 04:19 Uhr Einen blauen Mazda MX 5versuchten unbekannte Täter aus dem Parkhaus “Am Pulverturm” zu entwenden. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro. Die Täter begaben sich in das Parkhaus zu den Pkw-Stellplätzen und schnitten bei dem geparkten Mazda Cabrio die Kunststoffheckscheibe ein. Hierdurch gelangten sie anschließend in das Fahrzeug und versuchten den Pkw zu starten. Dies gelang den Tätern offensichtlich nicht, woraufhin sie das Fahrzeug durch die Fahrertür verließen.

An dem Mazda wurde die Heckscheibe/ Verdeck und die Fahrertür beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Unbekannter Mann stiehlt Pedelec

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 03.11.2020, 13:10 Uhr – Am Dienstagmittag 03.11.2020 stahl ein unbekannter Mann ein in der Wagnergasse abgestelltes Herren-E-Bike im Wert von 2.500 Euro. Der Radbesitzer hatte das Rad in der Wagnergasse Ecke Bahnhofstraße ungesichert abgestellt. Der unbekannte Täter nahm das Rad und flüchtete mit dem gestohlenen Rad in Richtung Sachsenhäuser Straße/Frankenhainer Weg.

Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 35 – 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkelblonde nach rechts gescheitelte Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er ein olivfarbenes T-Shirt und Weste, eine helle Cargohose und blaue Sneaker.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Pedelec Herrenrad der Marke Ghost, Modell Hybrid Teru B 4.9 in schwarz/urban. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Anrufe von falschen Bankmitarbeitern – Täter versuchen persönliche Daten zu bekommen

Schwalm-Eder-Kreis (ots) – 04.11.2020 bis 06.11.2020 – Kunden von der VR-Partnerbank erhielten in den letzten Tagen vermehrt Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern. Die Anrufer beziehen sich auf ein angeblich in den letzten Tagen versendetes Schreiben der Bank, das nie erstellt wurde und versuchen dann mit den Kunden Daten abzugleichen. Insbesondere geht es den Anrufern um persönliche Daten wie beispielweise Namen, Geburtsdaten, Bankkartennummern etc. Diese erlangten Daten sollen dann für Straftaten benutzt werden. In einem Fall hat eine 75-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis mehrere tausend Euro auf ein ausländisches Konto überwiesen.

Tipps zum sicheren Umgang mit Zahlungskarten und Kontodaten: Die PIN und Kontodaten dürfen nie an Dritte weitergegeben werden, nicht einmal Geldinstitute oder Kreditkartenunternehmen kennen die PIN; weder Amtspersonen (z.B. Polizeibeamte) noch Mitarbeiter von Geldinstituten werden deshalb legal nach der PIN fragen.

Bei Anrufen seien Sie sich bewusst, dass Rufnummernanzeigen gefälscht werden können. – Seien Sie immer skeptisch, wenn sich Personen am Telefon als Amtsträger oder Bankmitarbeiter ausgeben und persönliche Daten sowie Bankdaten abfragen. – Seien Sie immer skeptisch, wenn Personen am Telefon Zahlungen von Ihnen fordern. – Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrer örtlichen Bankfiliale bzw. der jeweiligen Behörde nach, ob der Anruf tatsächlich von dort kam.

Ihre Bank fragt niemals telefonisch Bankdaten und mögliche Passwörter ab. Sie erhalten immer eine schriftliche Nachricht auf dem Postweg. Aus diesem Schreiben ist der Absender immer klar erkennbar. Geben Sie Unbekannten am Telefon keine Auskunft über ihre persönlichen Daten

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen