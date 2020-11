Korbach: Die Polizei-News

Cannabispflanzen im Garten (siehe Foto)

Korbach (ots) – Die Polizei entdeckte nach einem Hinweis mehrere Cannabispflanzen in einem Garten in Korbach. Die aufgefundenen Pflanzen, mit bis zu 2,20 Metern Höhe, stellten die Beamten sicher. Sie waren geeignet, um aus ihnen mehrere hundert Gramm Marihuana zu gewinnen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Cannabisprodukte festgestellt. Dem lebensälteren Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabis.

Warnhinweis – Betrüger nutzen “Corona” um an Geld zu gelangen

Waldeck-Frankenberg (ots) – Ein Mann meldet sich gestern Nachmittag am Telefon und gibt sich als Arzt aus. Der Mann erklärt der Angerufenen, dass sich ihr Sohn im Krankenhaus befände und er so schwer an dem Sars-Virus-COVID 19 erkrankt sei, dass er dringend in eine Berliner Klinik verlegt werden müsse, da die medizinischen Kapazitäten des hiesigen Krankenhauses aufgrund der lebensgefährlichen Fortschreitung des Krankheitsbildes begrenzt sind. Jedoch sei die sofortige Verlegung und somit lebensrettende Maßnahmen nur möglich im Falle einer umgehend zu verabreichenden Medikation, welche sehr kostenintensiv sei. Darüber hinaus müsse die Verlegung nach Berlin mittels Einsatzes eines Hubschraubers erfolgen. Die Gesamtkosten würden sich, weiteren Angaben des Arztes zufolge, auf 65.000 Euro belaufen.

Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde die Angerufene auch nach anderen Barschaften befragt und wie schnell sie den entsprechenden Geldbetrag zur Verfügung stellen könnte. Außerdem betonte der Anrufer in der Befragung immer wieder, dass die Angelegenheit geheim bleiben müsse und sie auch keinen anderen Arzt hinzuziehen solle. Die 80-jährige Angerufene nahm nach eigenen Angaben den Anruf sehr ernst, da der Anrufer den Vornamen ihres Sohnes benannte. Als die 80-Jährige ihm erklärte, dass sie nicht über so große Vermögenswerte verfüge, wurde ihr vom Anrufer ein COVID-19 Schnelltest angeboten, der von einem speziellen Rettungsdienst noch am selben Nachmittag an ihrer Wohnanschrift durchgeführt werden sollte.

Spätestens hier wurde der 80-Jährigen klar, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Sie beendete das Gespräch und rief sofort ihren Sohn an, der sich bei bester Gesundheit befand. Anschließend verständigte sie die Polizei und erstattete Anzeige.

Präventionstipps der Polizei: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie auf, sobald Sie am Telefon mit Geldforderungen konfrontiert werden. Geben Sie am Telefon keine privaten Daten und Informationen über finanzielle Verhältnisse weiter. Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen, die sich nicht selbst mit Namen vorstellen. Wenn Sie unsicher sind, legen Sie auf und wählen Sie die Notrufnummer 110. Nähere Informationen zu Straftaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und wie man sich davor schützen kann, finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Bauunternehmen – Polizei sucht Zeugen

Volkmarsen (ots) – In der vergangenen Nacht, 05./06.11.2020, brachen unbekannte Täter in den Gebäudekomplex eines Bauunternehmens im Steinweg ein. Auf ihrem Streifzug durch die Büroräume brachen sie mehrere Schränke und Schreibcontainer auf. Sie entwendeten lediglich eine Handgeldkasse mit einer geringen Menge Bargeld, verursachten aber einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

In Bürogebäude eines Steinbruchs eingebrochen – Polizei bittet um Hinweise

Diemelsee-Adorf (ots) – Am Sonntagnachmittag 01.11.2020, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Bürogebäude in einem Steinbruch bei Adorf gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich in dem Steinbruch an der Bredelarer Straße gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude des Steinbruchs verschafft. Sie durchsuchten sämtliche Räume auf zwei Etagen, ließen aber lediglich eine Geldkassette mit unbedeutendem Inhalt mitgehen.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich dagegen auf fast 1.000 Euro.

Der Einbruch hat in der Zeit von Freitag, 30.10.2020, 18:00 Uhr bis Sonntag, 01.11.2020, 16:45 Uhr, stattgefunden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach

Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

