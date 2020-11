Betrunkener bedroht 2 Jungen mit Messer in Straßenbahn – Zeugen gesucht

Kassel (ots) – Am Donnerstagabend 05.11.2020 gerieten zwei 14-jährige Jungen in einer Straßenbahn mit einem offensichtlich betrunkenen Mann in Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der unbekannte Täter ein Messer aus seiner Bauchtasche geholt und die beiden Jungen damit bedroht haben. Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung der Polizei in der Kasseler Innenstadt verlief ohne Erfolg.

Wie die beiden 14-Jährigen aus Kassel den gerufenen Streifen schilderten, waren sie gegen 20 Uhr mit einer aus Vellmar kommenden Straßenbahn in Richtung der Kasseler Innenstadt unterwegs. Während der Fahrt entwickelte sich der verbale Streit mit dem Mann, der offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Etwa in Höhe des Halitplatzes sei es schließlich zu der Bedrohung mit dem Messer gekommen. Nachdem es den beiden Jugendlichen gelungen war den Mann zu beruhigen, sei dieser zunächst an der Haltestelle “Holländischer Platz” ausgestiegen. Die 14-Jährigen alarmierten sofort die Polizei und konnten bei ihrem Ausstieg in der Innenstadt noch sehen, wie der Täter am Königsplatz in eine Straßenbahn in Richtung Rathaus einstieg. Danach verliert sich seine Spur.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um einen 25-30 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er trug eine schwarze Mütze, graue Lederjacke, blauen Schal und eine Bauchtasche.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zwei leicht verletzte Fahrgäste bei Zusammenstoß von Linienbus und Auto

Kassel-Mitte (ots) – Am Freitagvormittag 06.11.2020 kam es in der Mauerstraße in der Kasseler Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrgäste eines Linienbusses durch Stürze leicht verletzt wurden. Während eine der Verletzten, eine 22-Jährige aus Kassel, von den Rettungskräfte nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden konnten, musste die andere Frau, eine 78-Jährige aus Kassel, vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zum Unfallhergang berichten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte, dass es gegen 10:30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einer Mercedes C-Klasse und dem Linienbus mit etwa 60 Fahrgästen kam. Eine 46-Jährige aus Hofgeismar war am Steuer des Mercedes aus der Tiefgarage eines Einkaufscenters in der Hedwigstraße gefahren und an der Einmündung der Mauerstraße nach rechts in Richtung Kurt-Schumacher-Straße abgebogen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des in der Mauerstraße fahrenden und von links kommenden Linienbusses, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Abgesehen von den beiden Frauen gab es bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren Verletzten. An beiden Fahrzeugen waren Sachschäden von insgesamt ca. 8.000 Euro entstanden.

Täter brechen in Kiosk und Geschäft ein – Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel-Nord/Wehlheiden (ots) – In der Nacht zu Freitag 06.11.2020 ereigneten sich zwei Einbrüche in einen Kiosk und ein Schreibwarengeschäft in Kassel. Hinweise, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen, liegen derzeit nicht vor. Der Einbruch in den Kiosk in der Holländischen Straße, Ecke Grebensteiner Straße, fand in der Zeit zwischen 00:50 Uhr und 02:30 Uhr statt.

Unbekannte Täter hatten mit einem Pflasterstein eine Scheibe eingeschlagen und waren anschließend durch das entstandene Loch in den Laden eingestiegen. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und flüchteten letztlich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher die gesamte Kasse mit einer geringen Menge Wechselgeld mit.

Brachial gingen die Täter bei dem Einbruch in das Schreibwarengeschäft in der Ludwig-Mond-Straße, Ecke Ellerhofstraße, vor. Nachdem sie mit unbekanntem Werkzeug ein Fenstergitter gewaltsam entfernt hatten, hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Laden. Die Einbrecher erbeuteten Zigaretten und flüchteten unerkannt. Die Tat fand nach bisherigen Ermittlungen in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und dem heutigen Morgen, 07:00 Uhr, statt.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

