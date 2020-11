Linkenheim-Hochstetten – Mann wird bei Streit lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Donnerstagabend in

Linkenheim-Hochstetten in einer körperlichen Auseinandersetzung unter Einsatz

eines Messers. Gegen 22.30 Uhr gerieten zwei eritreisch-stämmige Bewohner einer

Asylunterkunft aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Zeugenangaben zufolge

soll der 38-jährige Tatverdächtige ein Messer gezogen haben, woraufhin der

32-jährige Geschädigte in die Unterkunft geflüchtet ist. Der Tatverdächtige soll

dem Geschädigten gefolgt sein und diesem in den Räumlichkeiten der Unterkunft

mit dem Messer in den Bauchbereich gestochen haben. Der Tatverdächtige entfernte

sich anschließend zu Fuß. Die alarmierte Polizei fahndete bislang erfolglos mit

einem Großaufgebot und unter Einsatz eines Polizeihubschraubers nach dem

flüchtigen Tatverdächtigen.

Der Geschädigte wurde von hinzugeeilten Zeugen zunächst erstversorgt und sodann

in ein Krankenhaus verbracht. Nach einer mehrstündigen Notoperation ist das

32-jährige Tatopfer zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe – Gefälschtes Handy in der Karlsruher Fußgängerzone angeboten

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend haben zwei Männer in der Karlsruher

Innenstadt versucht, ein gefälschtes Handy zu verkaufen. Die beiden Verdächtigen

konnten vorläufig festgenommen werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sprachen die beiden Männer im Alter von 22 und

30 Jahren kurz nach 17 Uhr einen Zeugen in der Kaiserstraße an und boten ihm

hierbei ein iPhone 11 zum Kauf an. Da dies dem Zeugen verdächtig vorkam, lehnte

er das Angebot ab und verständigte von den Tätern unbemerkt die Polizei. Zivile

Beamte konnten daher kurz darauf die zwei Verdächtigen dabei beobachten, wie sie

weiteren Passanten ebenfalls ein Mobiltelefon anboten.

Bei der darauffolgenden Kontrolle der beiden Männer konnten bei ihnen zwei

Mobiltelefone, darunter ein augenscheinliches iPhone 11, aufgefunden werden. Die

zwei rumänischen Verdächtigen mussten daher die Polizisten für die weiteren

Ermittlungen auf ein Polizeirevier begleiten. Dort bestätigte sich schließlich

der Verdacht, dass es sich bei dem vermeintlichen iPhone um ein Plagiat handelt.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen kamen die zwei Männer wieder auf

freien Fuß. Sie werden sich nun wegen versuchten Betrugs sowie eventueller

markenschutzrechtlicher Verstöße verantworten müssen.

Karlsruhe – Radfahrer vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls verstorben

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls ist am

Freitagmorgen ein 77-jähriger Radfahrer in der Karlsruher Waldstadt gestürzt und

verstorben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 77-Jährige gegen 09:30 Uhr mit

seinem Fahrrad die Elbinger Straße und kam dabei offenbar aufgrund eines

internistischen Notfalls alleinbeteiligt zu Sturz. Alarmierte Rettungskräfte

versuchten noch, den 77-Jährigen zu reanimieren, er verstarb jedoch noch vor

Ort.

Bei Fahrscheinkontrolle zwei Zugbegleiter verletzt

Mannheim/Oftersheim (ots) – Mittwochnachmittag (4. November) wurde ein

32-jähriger Mann auf der Fahrt von Hockenheim nach Oftersheim einer

Fahrscheinkontrolle unterzogen. Da er während der Kontrolle immer aggressiver

wurde, verständigten Zugbegleiter die Bundespolizei.

Nach ersten Ermittlungen forderte eine Zugbegleiterin den Mann auf, neben einem

personalisierten Ticket, ein Ausweisdokument vorzulegen. Dem widersetzte sich

der 32-jährige gambische Staatsangehörige durch einen Fluchtversuch im fahrenden

Zug. Zwei weitere Zugbegleiter stoppten den Mann, woraufhin er die Beiden

angriff. Neben einem blutigen Kratzer im Gesicht sind ein herausgerissener

Ohrring und eine blutende Bisswunde am Arm das bittere Ergebnis. Bei der Ankunft

des Zuges im Bahnhof Oftersheim warteten bereits Polizeistreifen auf den Mann,

um ihn vorläufig festzunehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest vor Ort ergab

einen Wert von 1,6 Promille. Die Überprüfung der Personalien zeigte, dass der

Mann ein fremdes Zugticket nutzte und sich daher des Betruges strafbar machte.

Durch seinen Angriff auf die Zugbegleiter kommt außerdem eine Anzeige wegen

Körperverletzung auf ihn zu. Der Mann wurde noch vor Ort aus den Maßnahmen

entlassen. Die verletzten Zugbegleiter konnten ihren Dienst nicht fortsetzen und

mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Bundespolizei greift untergetauchte Mutter nach Kindswohlgefährdung auf

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Freitag wurde eine Frau mit zwei kleinen

Kindern in einem Regionalexpress kontrolliert. Da sie keine gültigen Fahrkarten

vorweisen konnte, wurde die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof

hinzugerufen.

Die Beamten brachten die Familie zunächst auf die Dienststelle. Eine Überprüfung

der 24-jährigen Mutter ergab, dass diese seit einigen Monaten keinen gültigen

Aufenthaltstitel mehr besaß. Weiterhin wurden sie und ihre Kinder vermisst, was

eine Fahndungsausschreibung verriet. Die Beamten überprüften die

Vermisstenfahndung eingehender. Dabei stellte sich heraus, dass die Mutter vor

einigen Monaten untertauchte, um die amtliche Entziehung der Kinder zu

verhindern. Durch ein Amtsgericht wurde beschlossen, dass die 24-Jährige nicht

in der Lage sei, die Betreuung und Versorgung ihrer Kinder zu gewährleisten. Das

Sorgerecht wurde daher an das Jugendamt Ansbach übertragen.

Noch am Morgen wurden die Kinder im Alter von sechs Monaten und zwei Jahren vom

Jugendamt Karlsruhe bei der Bundespolizei abgeholt. Alle weiteren Maßnahmen zum

Wohl der Kinder werden von dort veranlasst.

Die 24-jährige nigerianische Mutter äußerte ein Schutzersuchen. Sie wurde von

Beamten der Bundespolizei an die zuständige Ausländerbehörde überstellt.

Ettlingen/BAB A5 – Motorradfahrer und Sozia bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend kam es auf der Bundesautobahn A5 in Höhe

Ettlingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Gegen 22:15 Uhr fuhr die 25-jährige Pkw-Lenkerin auf der BAB A5 in Richtung

Süden, hinter dem mit zwei Personen besetzten Motorrad. Mutmaßlich aufgrund von

Unachtsamkeit touchierte sie das Kraftrad von hinten, sodass der 22-jährige

Motorrad-Lenker, sowie seine 20-jährige Mitfahrerin stürzten und sich dabei

schwere Verletzungen zuzogen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein

Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin und ihr Kind blieben unverletzt.

Das Motorrad, sowie der Toyota waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro.

Oberderdingen – Geldautomat gesprengt

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang unbekannte maskierte Täter betraten am Freitag

gegen 01.20 Uhr eine Bankfiliale in der Gochsheimer Straße in Flehingen und

sprengten mittels Einleitung von Gas den Geldausgabeautomaten im Vorraum der

Filiale. Durch die Wucht der Detonation wurde die Türe des Automaten durch die

Glasfront der Filiale auf die Straße geschleudert. Die Täter entwendeten Bargeld

in bislang noch unbekannter Höhe. Durch Zeugen konnte beobachtet werden wie die

Täter mit einem dunklen Pkw flüchteten. Trotz einer sofort eingeleiteten

Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnten die Täter

entkommen. An der Bankfiliale entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die im Bereich

der Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich

mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon: 0721/666-5555 in Verbindung zu

setzen.

Dettenheim – Trickdiebstahl durch Bitte um Spenden

Dettenheim (ots) – Eine unbekannte Frau entwendete am Donnerstagmittag durch

einen Trick mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel eines Mannes auf dem

Parkplatz eines Supermarktes in Dettenheim.

Gegen 12.30 Uhr sprach die junge Frau den 68-jährigen Mann auf dem Parkplatz in

der Liedolsheimer Straße an und hielt eine Kladde vor, auf der um eine Spende

für ein Behindertenzentrum gebeten wurde. Der Mann gab der Frau etwas Bargeld,

wurde aber misstrauisch, als diese sich überschwänglich bei ihm bedankte und

seinen Jackenärmel küsste, wobei sie mit der Kladde seine Hand samt Geldbeutel

verdeckte. Als der 68-Jährige daraufhin die Kladde beiseiteschob und nachsah,

konnte er beobachten, wie sie ihm einen weiteren Geldschein, aus der Geldbörse

zog. Bei einer anschließenden Überprüfung des Geldbeutels stellte er fest, dass

mehrere Hundert Euro fehlten. Die Frau entkam derweil in unbekannte Richtung

mitsamt dem Bargeld.

Die Täterin wird als circa 25 Jahre alt und circa 160 – 165 cm groß beschrieben.

Sie hatte lange schwarze Haare, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte.

Die Frau trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans, einen weinroten Pulli und

Sportschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, soll sich bitte mit dem

Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung setzen.

Waghäusel – 16 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Waghäusel-Wiesental (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und

einem Motorrad am Donnerstag gegen 19.05 Uhr auf der Landesstraße 638 bei

Wiesental an der Einmündung der Triebstraße ist der 16-jährige Zweiradfahrer

lebensgefährlich verletzt worden. Er kam mit schwersten Verletzungen per

Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war ein 47 Jahre alter

Pkw-Fahrer auf der L 638 bei Wiesental zunächst in nördlicher Richtung

unterwegs. Als er an der Einmündung der Triebstraße nach links abbiegen wollte,

übersah er offenbar das in Gegenrichtung fahrende Leichtkraftrad und es kam zum

Frontalzusammenstoß. Möglicherweise schleuderte der Jugendliche in der Folge

noch gegen ein Verkehrszeichen der dortigen Verkehrsinsel, wo er sich weitere

Verletzungen zugezogen haben könnte und zur Endlage kam.

Ein bei dem 47-jährigen Autofahrer durchgeführter Alkoholvortest ergab einen

Wert von 0,5 Promille. Darüber hinaus deutete ein positiver Vortest auf

Cannabisprodukte darauf hin, dass der Fahrer zudem unter Drogeneinfluss

gestanden haben könnte. Er musste deshalb zwei Blutproben abgeben und sein

Führerschein wurde einbehalten.

Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt

insgesamt bei etwa 9.500 Euro.

Karlsruhe – Auslieferfahrzeug gestohlen

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, wurde im

Bahnhofsbereich Karlsruhe ein Auslieferwagen eines dort ansässigen Restaurants

von einem unbekannten Mann entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen auffällig grünen Ford Ka, älteres

Modell, mit Karlsruher Zulassung. Das Fahrzeug hat keine Werbeaufschrift. Der

Fahrer hatte den Schlüssel stecken lassen, da er nur kurz neue Ware holen

wollte. Diesen kurzen Zeitraum nützte der unbekannte Täter, setzte sich ins

Fahrzeug und fuhr in Richtung Ebertstraße davon.

Der Diebstahl wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet, sodass der Unbekannte

beschrieben werden kann. Es handelt sich um eine männliche Person, korpulent,

dunkel gekleidet. Eine detailliertere Beschreibung ist nicht möglich, da auf den

Bildern der Überwachungskamera nur der Unterkörper des Täters zu sehen war. Der

Unbekannte trug eine schwarze Plastiktüte in der Hand.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt nimmt sachdienliche Hinweise zur Person

des unbekannten Täters oder zum Verbleib des Fahrzeugs unter der Telefonnummer

0721/666-3411 entgegen.

Karlsruhe – Fahrscheinprüfer während einer Kontrolle angegangen

Karlsruhe (ots) – In einer Straßenbahn der Linie S5, zwischen den Haltestellen

Yorkstraße und Mühlburger Tor, kam es im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle zu

einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von zwei Fahrscheinprüfern.

Nachdem ein 24-jähriger Deutscher keinen Fahrschein bei sich hatte und auf

Nachfrage dubiose Daten vorlegte, verständigten die Fahrscheinkontrolleure die

Polizei. Der 24-Jährige geriet daraufhin in Rage und ging mit Schlägen auf einen

27-jährigen und einen 25-jährigen Kontrolleur los. Den beiden Geschädigten

gelang es dennoch den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der verständigten

Polizeibeamten festzuhalten. An der Haltestelle Durlacher Tor erfolgte

schließlich die Festnahme.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass zwei Ausschreibungen

gegen den Tatverdächtigen vorliegen. Des Weiteren stellte sich bei der

Durchsuchung des Mannes heraus, dass dieser eine geringe Menge Drogen bei sich

führte.

B 35 Helmsheim/Gondelsheim – Autofahrerin gefährdet – Polizei sucht Zeugen

Helmsheim/Gondelsheim (ots) – Nach einem gefährlichen Überholmanöver trotz

Gegenverkehrs am Donnerstagmorgen gegen 07.15 Uhr auf der Bundesstraße 35

zwischen Helmsheim und Gondelsheim sucht das Polizeirevier Bruchsal noch

dringend Zeugen.

Kurz nach dem Ortsausgang von Helmsheim kam offenbar einer 43-jährigen

Golf-Fahrerin auf ihrer Spur ein dunkler Mercedes- oder Audi-Kombi mit

Pforzheimer Kennzeichen (PF-) entgegen. Dessen Fahrer hatte zuvor einen Skoda

sowie einen Renault überholt und scherte knapp vor der in Gegenrichtung

fahrenden 43-Jährigen wieder ein. Nur durch eine Vollbremsung konnte die Frau

einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem noch gesuchten dunklen Kombi oder dessen

Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251

7260 in Verbindung zu setzen.