Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Hochstetten-Dhaun, Binger Landstraße/B41 – Am 06.11.2020 um 08.45 Uhr befuhr die 38jährige Fahrerin eines PKW Hyundai in Hochstetten-Dhaun die Binger Landstraße/B41 aus Richtung Simmertal kommend in Fahrtrichtung Kirn. Als sie an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr die nachfolgende 42jährige Fahrerin eines PKW Dacia aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes und Unachtsamkeit auf das abbremsende Fahrzeug auf. Beide Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt und wurden im Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirn, Josef-Görres-Straße – Im Zeitraum vom 05.11.2020, 16.00 Uhr bis 06.11.2020, 10.00 Uhr kam es in Kirn, Josef-Görres-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines gelben Opel Corsa mit schwarzer Motorhaube beschädigt einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte dies beobachten. Die Polizei Kirn nahm die erforderlichen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht auf.

Weitere Zeugenhinweise insbesondere zu dem auffälligen gelben Opel Corsa mit schwarzer Motorhaube werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.

Blitz und lauter Knall über dem Stadtgebiet von Bad Kreuznach – Verursacher bisher unbekannt

Bad Kreuznach – Stadtgebiet – Am 05.11.2020 gegen 21:20 Uhr meldeten mehrere Bürger der Stadt Bad Kreuznach, Bad Münster, Traisen und Rüdesheim der hiesigen Dienststelle einen hellen Blitz mit nachfolgendem Knall. Dies konnte auch bei hiesiger Polizeiinspektion gehört und gesehen werden. Durch eine auf Streife befindliche Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Ereignis ebenfalls wahrgenommen werden. Eine Absuche des möglichen Detonationsbereichs verlief jedoch negativ. Es blieb darüber hinaus bei dem einen Knall bzw. Blitz.

Derzeit ist unklar wer Verursacher des Ereignisses ist. Aktuell wird vom Abschuss einer überdimensionierten Feuerwerksrakete aus dem Bereich des Rotenfelsens ausgegangen.

Wer Hinweise auf den Verursacher machen kann oder zur Aufklärung des Ereignisses beitragen kann, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter einer der Telefonnummern (0671-8811100, – 101) in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Schloßböckelheim – Am 05.11.2020 befuhr ein 79-jähriger Kraftradfahrer gegen 19:40 Uhr die K57 von Hüffelsheim kommend in Richtung Schloßböckelheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte unter die Leitplanke. Hierbei wurde der 79-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein medizinischer Notfall kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.