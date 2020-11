Trunkenheitsfahrt

Bingen – Bingen, 05.11., Schultheiß-Kollei-Straße, 12:43 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Renault mit bulgarischer Kennzeichen kontrolliert. Der 30-jährige Fahrer, der seit Januar dieses Jahres in Deutschland seinen festen Wohnsitz hat, war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Im Verlauf der Kontrolle wurde er außerdem positiv auf mehrere Betäubungsmittel getestet. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen – Trechtingshausen, 5.11., Mainzer Straße, 08:44 Uhr. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Opel Astra die B9 aus Bingen kommend in Richtung Trechtingshausen. Hier geriet er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Kia Venga zusammen. Die Fahrerin eines Opel Astra Sports Tourer, die sich hinter dem Kia befand, konnte gerade noch auf einen Grünstreifen ausweichen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.500 EUR.

Diebstahl aus Kfz

Bingen – Bingen, Berlinstraße, 04.11., 18:00 Uhr – 05.11., 07:30 Uhr. Unbekannte Täter schlugen die rechte Heckscheibe eines Toyota-Firmentransporters mit MZ-Kennung ein und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge. Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Einbruchsdiebstahl

Mainz – Mittwoch, 04.11.2020, 21:40 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020, 08:20 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Gaustraße ein. Sie schlagen eine Scheibe ein und entwenden Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages sowie Zigarettenschachteln.

Mittwoch, 04.11.2020, 18:15 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020, 08:45 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Kurfürstenstraße ein. Sie versuchen die Eingangstür aufzuhebeln, es bleibt jedoch beim Versuch.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Autos aufgebrochen

Mainz – Mittwoch, 04.11.2020, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020, 04:50 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlagen unbekannte Täter die Scheibe eines in der Martinsstraße geparkten Autos ein. Das Fahrzeug wurde scheinbar oberflächlich durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 05.11.2020, 20:00 Uhr bis 20:40 Uhr

Am Donnerstagabend schlagen unbekannte Täter die Scheibe eines Autos ein, das in der Walpodenstraße geparkt ist, ein. Sie entwenden ein Portemonnaie in dem sich eine Krankenkassenkarte befindet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 05.11.2020, 18:10 Uhr bis 22:15 Uhr

Am Donnerstagabend schlagen unbekannte Täter die Scheibe eines Autos ein, das in der Löwenhofstraße geparkt ist. Sie entwenden einen Laptop mit Tasche und Smartphone. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl

Mainz – Mittwoch, 04.11.2020, 21:40 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020, 08:20

Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen unbekannte Täter in ein

Geschäft in der Gaustraße ein. Sie schlagen eine Scheibe ein und entwenden

Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages sowie

Zigarettenschachteln.

Mittwoch, 04.11.2020, 18:15 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020, 08:45 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen unbekannte Täter in ein

Geschäft in der Kurfürstenstraße ein. Sie versuchen die Eingangstür aufzuhebeln,

es bleibt jedoch beim Versuch.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mehrere Autos aufgebrochen

Mainz – Mittwoch, 04.11.2020, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020, 04:50

Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlagen unbekannte Täter die Scheibe

eines in der Martinsstraße geparkten Autos ein. Das Fahrzeug wurde scheinbar

oberflächlich durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise

vor.

Donnerstag, 05.11.2020, 20:00 Uhr bis 20:40 Uhr

Am Donnerstagabend schlagen unbekannte Täter die Scheibe eines Autos ein, das in

der Walpodenstraße geparkt ist, ein. Sie entwenden ein Portemonnaie in dem sich

eine Krankenkassenkarte befindet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 05.11.2020, 18:10 Uhr bis 22:15 Uhr

Am Donnerstagabend schlagen unbekannte Täter die Scheibe eines Autos ein, das in

der Löwenhofstraße geparkt ist. Sie entwenden einen Laptop mit Tasche und

Smartphone. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr – Flugzeug mit Laserpointer angestrahlt

Mainz – Donnerstag, 05.11.2020, 18:00 Uhr

Am Donnerstag wird der Polizei gegen 18 Uhr von einer Luftfahrtüberwachung aus

dem Rhein-Main-Gebiet mitgeteilt, dass ein unbekannter Täter im Bereich der

Rheinallee in Mainz mit einem Laserpointer ein Flugzeug angestrahlt hat. Der

Täter habe mit einem grünen Laserpointer für circa 20 Sekunden das Flugzeug

angestrahlt und dabei auch das Cockpit gestreift. Der Pilot wurde nicht direkt

angestrahlt, so dass das Flugzeug sicher gelandet werden konnte. Die sofort

eingeleitete Fahndung verläuft negativ.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.