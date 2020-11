Schüler angefahren

Alzey – Am Donnerstag, 05.01.2020, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kaiserstraß in Alzey. Gegen 07.30 Uhr trat ein 10-Jähriger Junge auf den Fußgängerüberweg an der Eisenbahnbrücke. Hier wurde er vom PKW eines 72-jährigen Alzeyers erfasst, der noch zuvor versuchte auszuweichen. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Am PKW des Alzeyers entstand kein Sachschaden.

Falscher Polizist

Wöllstein – Am Donnerstag, 05.11.2020, erhielten in der Zeit zwischen 22.25 und 23.10 Uhr gleich fünf Menschen in Wöllstein einen sehr ähnlichen Anruf. Ein Thomas Krass von der Polizei Wörrstadt meldete sich auf dem Festnetzanschluss der Wöllsteiner. Er erklärte, dass in der Nähe rumänische Einbrecher festgenommen wurden und nahm dies zum Anlass, die Angerufenen zu befragen, ob diese Wertgegenstände zu Hause haben. Als dies verneint wurde, legte der Anrufer in allen Fällen abrupt auf. Einen Polizeibeamten mit diesem Namen gibt es bei der Polizeiwache Wörrstadt nicht, die um diese Uhrzeit auch nicht mehr geöffnet hat. Die Polizei Alzey weist darauf hin, dass die Polizei am Telefon nie nach Wertgegenständen fragt. Bei zweifelhaften Telefonaten mit der Polizei solle man immer die örtlich zuständige Polizei zurückrufen und den Sachverhalt klären.

Worms – Mopedfahrer verletzt

Worms – Gestern, 18:00 Uhr wird ein 16-jähriger Motorradfahrer beim

Zusammenstoß mit einen PKW in der Höhenstraße verletzt. Der 18-jährige

Mercedesfahrer biegt von der Höhenstraße nach links in die

Cornelius-Wilhelm-Straße ab, ohne den entgegenkommenden Jugendlichen auf seiner

125-er Yamaha durchfahren zu lassen. Der Zweiradfahrer stürzt bei der Kollision

über die Motorhaube des PKW und wird hierbei leicht verletzt. Zur weiteren

Behandlung wird er ins Klinikum gebracht. An seinem Moped entsteht Totalschaden.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.

8000 Euro.

Worms – Rollerfahrer alkoholisiert

Worms – Weil er keinen Schutzhelm trägt, als er gestern vor den Augen der

Polizei mit seinem Mofa-Roller von einem Tankstellengelände in die Mainzer

Straße in den fließenden Verkehr einfährt, erfolgt um 18:20 Uhr die

Verkehrskontrolle. Bei dem 74-jährige Rentner kann deutlich Alkoholgeruch in der

Atemluft festgestellt werden. Da der Atemalkoholtest 0,72 Promille anzeigt, wird

die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst.

Worms – Geschwindigkeitskontrollen auf der B9

Worms – Trotz einer positiven Gesamtentwicklung im Bereich der

Verkehrsunfälle mit Unfallursache Geschwindigkeit, führt eine Missachtung

dennoch immer wieder zu Verkehrsunfällen mit schweren Personenschäden. Vor

diesem Hintergrund hat die Polizei Worms bereits am Mittwochnachmittag auf der

B9 eine Kontrollstelle eingerichtet und Geschwindigkeitssünder gestoppt.

Außerorts, auf dem Nibelungenring Höhe Hafenstraße in Fahrtrichtung Mainz ist 50

erlaubt, aber nicht alle halten sich daran. Mittels Lasermessgerät stellen die

Beamten in zweieinhalb Stunden insgesamt 44 Geschwindigkeitsverstöße fest und

halten die Verkehrssünder direkt an. Im Rahmen eines verkehrserzieherischen

Gesprächs zeigt sich der Großteil der Fahrzeugführer einsichtig und gibt den

Verkehrsverstoß zu. Der gemessene Höchstwert liegt bei 92 km/h.