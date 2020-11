Weiterhin verstärkte Polizei-Kontrollen

Westpfalz – Nachdem bei den sogenannten „Corona-Kontrollen“ am vergangenen

Wochenende eine hohe Anzahl von Verstößen gegen die Maskenpflicht festgestellt

wurde, setzt die Polizei in der Westpfalz auch an diesem Wochenende die

Kontrollen fort.

In enger Abstimmung mit den kommunalen Ordnungsbehörden werden die Einsatzkräfte

aller Dienststellen des Polizeipräsidiums in ihren jeweiligen

Zuständigkeitsbereichen verstärkt unterwegs sein. Dabei werden die Beamten

insbesondere darauf achten, ob sich die Menschen in der Westpfalz an das Tragen

einer Mund-Nasen-Bedeckung in den vorgeschriebenen Bereichen (zum Beispiel in

Geschäften und im Öffentlichen Personennahverkehr) sowie an die Einhaltung des

Mindestabstands und der Kontaktbeschränkungen halten. Ebenso wird die Schließung

von Gaststätten überprüft. – Das alles mit dem Ziel, die Verbreitung der

Corona-Pandemie einzudämmen, Neuinfektionen zu reduzieren und Infektionsketten

zu durchbrechen.

„Wir wollen auch in dieser schwierigen Situation für die Bürgerinnen und Bürger

Ansprechpartner sein“, so Polizeidirektor Ralf Klein. Das gelte sowohl für die

Einsatzkräfte, die draußen unterwegs sind und quasi „vor Ort“ für Hinweise und

Fragen jederzeit ansprechbar sind, es gelte aber natürlich auch für die

Erstattung von Anzeigen oder das Melden von möglicherweise strafbarem Verhalten.

Dieses könne auch kontaktlos erfolgen, indem man bei „seiner“ nächsten

Polizeidienststelle anruft oder die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz

nutzt – zu finden im Internet unter: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

In Notfällen, die einen sofortigen Einsatz der Polizei notwendig machen, gilt

natürlich weiterhin: Wählen Sie die 110! Die Polizei ist auf jeden Fall 24/7 –

also rund um die Uhr – für Sie da! |cri

Wer hat den Dieb gesehen?

Kaiserslautern – Mehrere Flaschen Parfum hat ein Unbekannter am

Donnerstagvormittag aus einem Drogeriemarkt in der Eisenbahnstraße entwendet.

Das Parfum dürfte einen Wert von mindestens 190 Euro haben. Als eine

Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkte, sprach sie den Mann an. Der Dieb gab

Fersengeld und flüchtete mit der Beute in Richtung Bahnhof. Eine Fahndung nach

dem Täter verlief erfolglos. Zeugen gaben an, dass der Mann einen auffallend

großen Rucksack trug. Der Verdächtige hat dunkle Hautfarbe und ist circa 1,80

Meter bis 1,90 Meter groß. Er war mit einem blauen Strickpullover und einer

blauen Jeans bekleidet. Außerdem hatte er eine Kappe auf. Zeugen, die Hinweise

geben können oder den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Auto verkauft und Mängel verschwiegen

Kaiserslautern – Plötzlich machte der Motor Schwierigkeiten und der

frischgebackene Autobesitzer suchte eine Werkstatt auf. Am Dienstag (27.

Oktober) hatte ein 56-Jähriger von einem privaten Verkäufer im Stadtgebiet ein

Auto erworben. Einen vierstelligen Betrag blätterte der 56-Jährige hin. Der

Verkäufer habe ihm versichert: top Zustand, keine Mängel oder Schäden. Auf der

Heimfahrt dann der Schreck: Die Motorkontrollleuchte ging an. Der 56-Jährige

suchte eine Werkstatt auf. Dort stellte man fest, dass der Wagen zahlreiche

Mängel aufwies – nicht nur am Motor. Die Mängelliste reichte von einer defekten

Lambdasonde über durchrostete Achsen bis hin zu defekten Querlenkern und

Spurstangen. Weil sich der Käufer arglistig getäuscht fühlt, erstattete bei der

Polizei eine Anzeige wegen Betrugs. Die Beamten haben jetzt ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken – Zeit: 05.11.2020, 11:15 Uhr Ort: Zweibrücken,

Hofenfelsstraße 206 SV: Der/die bislang unbekannte Fahrer/in eines blauen

Kleinwagens mit schwarzen Aufklebern an der Seite übersah beim Verlassen des

Niederauerbacher Kreisels in Richtung Niederauerbach (von der Landauer Straße

kommend) eine 22-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war, den Fußgängerüberweg

in Richtung Kaserne zu überqueren. Es kam zur Kollision, bei der sich die

22-Jährige durch einen Sturz eine Gehirnerschütterung zuzog. Der

unfallverursachende Pkw verringerte zunächst seine Geschwindigkeit, um danach

stark zu beschleunigen und in die Gewerbestraße abzubiegen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw.

pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum

Geflüchteten machen können. | pizw

Unfälle melden! Zettel genügt nicht!

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Beim Einparken beschädigte am Mittwoch

in der Wiesenstraße eine Autofahrerin das vor ihrem Wagen parkende Fahrzeug.

Weil die geschädigte Halterin nicht vor Ort war, hinterließ die 26-jährige

Unfallverursacherin einen Zettel am Auto, dann verließ sie den Unfallort. Jetzt

muss sie sich wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht verantworten.

Die Geschädigte bemerkte den Schaden und den Zettel erst am nächsten Tag. Die

22-Jährige war bereits nach Kaiserslautern gefahren. Morgens entdeckte sie die

Nachricht am Auto. Auf dem Zettel waren ein Name und eine Telefonnummer notiert,

verbunden mit der Bitte sich zu melden. Die 22-Jährige wandte sich an die

Polizei.

Die Beamten erreichten unter der angegebenen Rufnummer die Unfallverursacherin.

Obwohl die 26-Jährige versicherte, dass sie für den Schaden aufkommen werde,

muss die Frau mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht

rechnen. Nach dem Gesetz hätte sie an der Unfallstelle warten müssen, damit ihre

Unfallbeteiligung festgestellt werden kann. Ist der andere Unfallbeteiligte

nicht vor Ort, empfiehlt die Polizei, sich an die Beamten zu wenden. Einen

Zettel zu hinterlassen, der wohlmöglich nicht gefunden wird oder verloren gehen

kann, genügt nicht. |erf

Kontrollen während Streifenfahrt

Kaiserslautern – Während einer Streife durch das Stadtgebiet sind

Polizeibeamten am frühen Donnerstagabend durch die Slevogtstraße gekommen. Hier

konnten sie zwei junge Männer beobachten, die gerade einen Motorroller

starteten. Weil zu erkennen war, dass sich an dem Kennzeichen des Rollers keine

Zulassungsplakette befand, wollten die Beamten die beiden Männer ansprechen. Als

die deshalb ihr Fahrzeug wendeten, kam ihnen der Roller schon – besetzt mit zwei

Personen – entgegen.

Die Polizisten folgten dem Roller in Richtung Pfeifertälchen, wo sie das Gefährt

dann im Bereich „Fischerrück“ – ohne Fahrer und Sozius – abgestellt auf der

Straße vorfanden. Zwei Helme lagen daneben auf dem Boden.

Während die Polizeibeamten den Roller intensiver überprüften, kamen zwei junge

Männer „ums Eck“ gelaufen, bei denen es sich um den zuvor beobachteten Fahrer

und seinen Sozius handelte. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, ist der

23-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, und der Roller auch seit

August 2020 außer Betrieb gesetzt. Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden

daraufhin sichergestellt. Die beiden Männer mussten den Roller – unter

Polizeiaufsicht – nach Hause schieben. Der Fahrer muss mit einer Strafanzeige

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Auch einen E-Scooter-Fahrer nahmen sich die Polizeibeamten bei ihrer

Streifenfahrt vor. Der Elektroroller war aufgefallen, weil er kein

Versicherungskennzeichen trug. Darauf angesprochen, gab der 25-jährige Fahrer

an, dass er sich den Scooter erst am Tag zuvor gekauft habe und erst einmal eine

Probefahrt machen wollte, bevor er ihn versichern lässt. Dem jungen Mann wurde

erklärt, dass das nicht zulässig ist; ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Mit

einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz im Gepäck wurde der

25-Jährige nach Hause begleitet. |cri

Junge Männer haben Drogen in der Tasche

Kaiserslautern – Zwei junge Männer aus dem Stadtgebiet haben sich am

Donnerstag Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

eingehandelt. Beide fielen unabhängig voneinander am frühen Abend bei

Polizeikontrollen in der Innenstadt auf.

Gegen 18.15 Uhr zog ein 19-Jähriger in der Wilhelmstraße die Aufmerksamkeit der

Streife auf sich. Als die Beamten den jungen Mann kontrollierten, kam in seinem

Rucksack ein Glasbehälter zum Vorschein, in dem sich Marihuana-Blüten befanden.

Angaben zur Herkunft der Blüten wollte der 19-Jährige nicht machen. Er war damit

einverstanden, dass das Glas samt Inhalt sichergestellt und vernichtet wird.

Wenig später fielen den Beamten in der Bismarckstraße zwei andere junge Männer

auf. Bei einem handelte es sich um einen 18-Jährigen, sein Begleiter war erst 14

Jahre alt. Bei der Kontrolle der beiden wurde bei dem älteren ein Joint

gefunden. Dieser wurde sichergestellt – und ein Strafverfahren gegen den jungen

Mann eingeleitet. |cri

Vom harmlosen Flirt zum Betrug

Landkreis Kusel – Nachdem er einer Internet-Bekanntschaft über mehrere

Monate hinweg Geld überwiesen hat, ist der Kontakt zwischen dem Mann aus dem

Landkreis Kusel und der unbekannten Frau abgebrochen. Der 75-Jährige erstattete

nun Anzeige wegen Betrugs.

Nach den bisherigen Schilderungen des Mannes zu urteilen, dürfte er auf die

Masche „Romance Scamming“ – also auf eine vorgetäuschte Liebe – hereingefallen

sein. Der 75-Jährige berichtete, dass er seit September 2019 per E-Mail im

Kontakt mit der Frau stand, die (angeblich) in Russland lebte. Sie machte große

Liebesversprechungen und bat für verschiedene Angelegenheiten – unter anderem

eine Reise nach Deutschland – um Geld.

Der Mann überwies immer wieder kleinere Beträge auf ein russisches Bankkonto.

Nach der letzten Überweisung im August 2020 brach der Kontakt zu der Frau aber

plötzlich ab – auf E-Mails und Anfragen des 75-Jährigen kam keine Rückmeldung

mehr. Erst jetzt entschied sich der Senior dazu, die Polizei zu informieren. Das

Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen übernommen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat schon mehrfach vor dieser Betrugsmasche

gewarnt. Die Betrüger und Betrügerinnen suchen über das Internet, insbesondere

Soziale Medien, Dating-Plattformen und Partnerbörsen, den Kontakt zu ihren

Opfern. Häufig entsteht aus einem belanglosen Chat und dem „Wunsch nach einer

Freundschaft“ ein zunächst harmloser Flirt. Die Täter bauen dann allerdings

schnell ein Vertrauensverhältnis zu ihren Opfern auf, behaupten auf einmal, sich

verliebt zu haben und versprechen sozusagen „das Rosarote vom Liebeshimmel“

herunter. Meist wird dann eine herzzerreißende Geschichte aufgetischt, mit der

dem hilfsbereiten Gegenüber das Geld aus der Tasche gezogen wird.

Deshalb ist unsere Empfehlung: Überweisen Sie kein Geld an Unbekannte, denen Sie

noch nie im „echten Leben“ begegnet sind und von denen Sie nicht einmal wissen,

ob es sich tatsächlich um die Person handelt, für die er oder sie sich ausgibt!

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Seite

www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/peij6 |cri

Auf defekter Felge unterwegs

Kaiserslautern – Einer Polizeistreife fiel am Donnerstagabend ein

Autofahrer in der Pariser Straße auf.

Die Beamten hielten den Fahrer zur Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung des

Autos fiel auf, dass eine der Felgen beschädigt war. Es war ein

handflächengroßes Stück aus der Felge herausgebrochen.

Durch diese massive Beschädigung war die Verkehrssicherheit des Pkws nicht mehr

gegeben. Gerade bei Kurvenfahrten oder Bremsmanövern sind die Felgen

unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Im schlimmsten Fall kann die gesamte

Felge während der Fahrt brechen.

Dem 19-jährigen Fahrer wurde eine Weiterfahrt untersagt. Er darf erst mit einer

neuen Felge das Auto wieder nutzen. |elz

Unfallfluch – Zeugen gesucht

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am

Donnerstagnachmittag der Polizei gemeldet worden.

Die Halterin des PKW vermutet, dass dich der Vorfall am Dienstag, 03. November,

zwischen 08:25 und 9 Uhr auf dem Keltenplatz in Rodenbach ereignet hat. Dort

hatte sie ihr Auto neben einem weißen Fiat 500 geparkt.

Der Frau fand bei ihrer Rückkehr zum Auto Schrammen und Eindellungen an der

linken hinteren Seite. Der verantwortliche Verursacher machte sich aus dem

Staub, ohne sich zu melden.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verantwortlichen machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06333 927-0 mit der Polizei

in Waldfischbach in Verbindung zu setzen. |elz

Einbrecher knacken Getränkeautomaten

Kaiserslautern – Einbrecher haben sich in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag Zugang zu einem Schulgebäude in der Martin-Luther-Straße verschafft.

Wie der Hausmeister am frühen Morgen feststellte, wurden die Getränkeautomaten,

die in der Eingangshalle stehen, von unbekannten Tätern aufgebrochen. Das

Geldfach war leer; wieviel Bargeld die Täter erbeuteten, ist nicht bekannt. Die

Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 21.15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr.

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Zeugen, denen eventuell im

fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung

zu setzen. |cri