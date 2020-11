Ludwigshafen: Stadtnotizen 06.11.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Gedenken am Volkstrauertag live im Internet

Das Gedenken am Volkstrauertag am Sonntag, 15. November 2020, findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt statt. Aufgrund der neuen Bundes- und Landesvorschriften zur Corona-Bekämpfung und um einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken, wird es dieses Jahr auf dem Hauptfriedhof in Ludwigshafen lediglich eine kurze Ansprache und eine Kranzniederlegung durch Sozialdezernentin Beate Steeg geben. Diese Gedenkrede können Interessierte am 15. November live ab 11.45 Uhr auf dem städtischen Youtube-Kanal (www.youtube.com/StadtLudwigshafen) verfolgen. Ein Link dazu ist am 15. November auch auf www.ludwigshafen.de zu finden. In den Stadtteilen werden ebenfalls Kränze ohne Zeremonie niedergelegt. Die Stadtverwaltung bittet die Bürger um Verständnis.

Vollsperrung des Edigheimer Münchbuschwegs

Aufgrund einer defekten Hausanschlussleitung muss der Edigheimer Münchbuschweg durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) ab Montag, 9. November, für mindestens eine Woche voll gesperrt werden. Da die Deichstraße aufgrund der dort anhaltenden Baumaßnahmen nicht passierbar ist, wird eine Umleitung über den Dammstückerweg eingerichtet. Poller werden zu diesem Zweck vorübergehend ausgebaut.

Info-Telefon mit geänderten Zeiten

Das Informationstelefon für Bürger der Stadt Ludwigshafen verändert seine Erreichbarkeit und ist unter der Telefonnummer 0621 504-6000 ab sofort montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu erreichen. Darüber hinaus können sich Bürger unter der E-Mail: infocorona@ludwigshafen.de an die Stadtverwaltung wenden.

Verwaltungsgericht bestätigt Maskenpflicht in der Innenstadt

Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hat mit seinem Beschluss vom 5. November 2020 die Maskenpflicht in der Ludwigshafener Innenstadt bestätigt. Das Gericht lehnte einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gegen die entsprechende Passage in der Allgemeinverfügung der Stadt vom 22. Oktober 2020 ab. „Wir begrüßen die Klarstellung des Verwaltungsgerichtes, das die von der Stadt für Teile der Innenstadt angeordnete Maskenpflicht sowohl in der Sache als auch im Hinblick auf Umfang und Geltungsdauer für rechtmäßig hält. Wir appellieren deswegen nochmals an die Bürger der Stadt und Besucher, sich an die bestehenden Regelungen zur Bekämpfung des Coronavirus zu halten. Nur wenn wir uns alle einschränken, können wir gemeinsam die Verbreitung des Virus aufhalten“, so Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg.

Die Stadtverwaltung wird die laufenden intensiven Kontrollen im Hinblick auf die Maskenpflicht und die weiteren Vorgaben zur Bekämpfung des Coronavirus weiter fortführen.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt, Andreas Rennig, findet am Freitag, 13. November 2020, von 10 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, statt.

VHS: Kein Kursbeginn bei Fremdsprachen im Präsenzunterricht – Begonnene Kurse und Online-Kurse finden statt

Bei der Volkshochschule beginnen von Montag, 9. November 2020, bis einschließlich Montag, 30. November 2020, keine neuen Fremdsprachenkurse im Präsenzunterricht. Anmeldungen bleiben bestehen, über neue Termine werden die Teilnehmer informiert. In Präsenzform begonnene Kurse werden noch zu Ende geführt. Kurse, die online stattfinden, können starten. Interessierte werden gebeten, sich auf der Homepage der Volkshochschule, www.vhs-lu.de auf dem Laufenden zu halten.

Straßenbauarbeiten in der Rosenwörthstraße

Aufgrund von Straßenerneuerungen wird die Rosenwörthstraße in der Notwende ab Montag, 9. November, zwischen dem Grenzweg und dem Einmündungsbereich Am Brückelgraben abschnittsweise gesperrt. Die Arbeiten umfassen den Straßenunter- und oberbau, die Straßenentwässerung sowie die Gehwege und die Beleuchtung.

Eine direkte Verbindung des Neubaugebiets Notwende Melm über die Rosenwörthstraße zur Notwendestraße und zurück wird in der gesamten Bauzeit nicht möglich sein. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.

Die Arbeiten werden, beginnend am Grenzweg, in drei Bauabschnitten ausgeführt und voraussichtlich bis Ende März 2021 andauern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 660.000 Euro.

Der Bereich Tiefbau der Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmer die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen zu entschuldigen.