Speyer: Abendandachtkonzert am 08. November 2020 statt Totentanz

Speyer – Anstelle der geplanten „Totentanz“-Konzerte der Speyerer Kantorei am kommenden Wochenende, findet nun am Sonntag, 08. November 2020, 18 Uhr eine musikalische Abendandacht in der Gedächtniskirche Speyer statt.

Es spielen Hausorganist Robert Sattelberger und sein Vertreter Willem Balk Werke, die zum Totentanz passen:

Sweelincks „Fantasia crommatica“, seine Variationen über das Lied „Mein junges Leben hat ein End“ und die „Choräle“ in a-moll und h-moll von Cesar Franck. Als Höhepunkt zum Ende des Gottesdienstes spielen sie vierhändig die unglaubliche „Fantasie f-moll“ KV 608 von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Andacht hält Dekan Markus Jäckle.

Spenden erbeten, es gelten die üblichen Corona-Verordnungen.