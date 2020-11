Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Zeugen gesucht: Sattelzugmaschine auf A7 mit unbekanntem Gegenstand beschossen – 37-jähriger Fahrer schwer verletzt

Eichenzell – Unbekannte schoßen am Donnerstagnachmittag (05.11.) mit einem unbekannten Gegenstand auf eine Sattelzugmaschine, als diese auf der A7 – kurz hinter dem Fuldaer Dreieck – in Fahrtrichtung Nord unterwegs war. Dabei wurde der 37-jähriger Fahrer am Kopf getroffen. Bevor der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte er seinen Lkw noch auf den nächstgelegenene Parkplatz lenken.

Die Staatsanwaltschaft Fulda und die Fuldaer Kriminalpolizei haben die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Fahrzeug gegen 16:25 Uhr von einer Brücke im Bereich Höhlengrundbach, zwischen Fuldaer Dreieck und Rastplatz Pilgerzell West, beschossen. Mit welcher Apparatur die Abgabe erfolgte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang war die A7 am heutigen Freitag (06.11) in der Zeit von 11:55 bis 12:30 Uhr für Spurensicherungsmaßnahmen in beide Richtungen voll gesperrt.

Zeugen, die im Bereich des mutmaßlichen Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Bundespolizisten von Schwarzfahrern angegriffen

Fulda (Hessen) (ots) – Der Zugbegleiter eines InterCityExpress rief im Bahnhof

Fulda die Bundespolizei zu Hilfe. Im Zug hatte er vier Fahrgäste festgestellt,

diese hatten keinen gültigen Fahrschein und auch kein Bargeld dabei.

Bei der Übergabe an die Polizisten, gegen 22:30 Uhr am gestrigen Donnerstag

(05.11.), verlief alles noch völlig ruhig. Nachdem die Gruppe den Zug verlassen

hatte, fing ein 21-Jähriger an die Beamten verbal zu attackieren. Dabei sollte

es nicht bleiben, der gebürtige Marokkaner weigerte sich den Anweisungen Folge

zu leisten und griff unvermittelt einen Beamten an. Als er durch einfache

körperliche Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte, solidarisierte

sich eine zweite Person aus der Gruppe. Ein 20-Jähriger versuchte zuerst durch

lautes Schreien die Maßnahme zu stören, als er damit keinen Erfolg hatte griff

auch er einen Beamten an. Dieser Angriff konnte ebenfalls von den Polizisten

abgewehrt werden. Der Algerier wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Zwei

weitere Personen aus der Gruppe, ein 32-Jähriger und ein 24-Jähriger, verhielten

sich während der Maßnahme ruhig und folgten den Anweisungen der Beamten.

Bei den Auseinandersetzungen wurde ein Beamter an der Hand verletzt, er musste

den Dienst abbrechen.

Durch zwischenzeitlich alarmierte Unterstützungskräfte, der Landespolizei,

konnten die vier Personen zum Bundespolizeirevier Fulda gebracht werden.

Gegen alle vier Personen leitete die Bundespolizeiinspektion Kassel ein

Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ein.

Weiterhin muss sowohl der 21-jährige Marokkaner als auch der 20-jährige Algerier

mit Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

rechnen.

Verbleib der Personen:

Der Marokkaner und der 20-Jährige Algerier mussten aufgrund ihres anhaltend

aggressiven und unkooperativen Verhaltens, vorübergehend in Gewahrsam genommen

werden.

Zur Prüfung des Aufenthaltsstatus wurde der 32-jährige Algerier an die

zuständige Ausländerbehörde übergeben.

Ein 24-jähriger Algerier durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch

am Donnerstagabend die Dienststelle verlassen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Freitag (16.10.), gegen 06:00 Uhr, parkte eine 59 Jahre alte Frau aus Marburg ihren schwarzen Hyundai Kona auf einem Tankstellengelände in der Schellengasse 53 in Alsfeld. Als Sie nach ihrer Schicht gegen 14:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurück kehrte, stellte sie einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel, dem Radkasten und der Felge fest, welche zerkratzt und leicht eingedellt waren.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte den Sachschaden am PKW der Marburgerin in Höhe von rund 3.800 Euro und verließ die Unfallstelle ohne sich darum zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

Haunetal. Am Donnerstag (05.11.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Fulda mit seinem 3er BMW die Bundesstraße 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zur selben Zeit befuhr eine 78-jährige Frau aus Haunetal mit ihrem Citroen C2 die Landstraße 3431 aus Richtung Neukirchen und wollte nach links auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bad Hersfeld abbiegen. An der Einmündung zur Bundesstraße 27 missachtete die 57jährige Haunetalerin die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW`s des Mannes aus Fulda. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro entstand.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht –

Petersberg – Am Mittwoch (04.11.) kam es zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich beim rückwärts Ausparken vom Parkplatz der Probstei-Apotheke gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ordnungsgemäß geparken silbernen VW-Passat einer 49-jährigen aus Hofbieber. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Unfall mit Sachschaden

Lauterbach – Am Mittwoch (04.11.), gegen 16:00 Uhr, befuhren ein Opel Corsa Fahrer und ein Daimler Fahrer hintereinander die Lindenstraße von der Fuldaer Straße kommend. Als der Corsa Fahrer nach links abbiegen wollte, bemerkte dies der Daimler Fahrer zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf. Die Unfallbeteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Lauterbach-Blitzenrod – Am Donnerstag (05.11.), gegen 09:40 Uhr, hielt eine Omnibusfahrerin an der Haltestelle Kirche Blitzenrod in der Vogelsbergstraße, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Dies bemerkte ein nachfolgender Peugeot Fahrer zu spät und fuhr ungebremst auf den Bus auf. Bei dem Unfall wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Neuauflage ab Montag: Fitness-Challenge 2.0 auf dem Instagram-Kanal der Polizei Osthessen

Fulda – Berufsinformationsveranstaltungen: abgesagt. Fitnessstudios: geschlossen. Freizeit- und Amateursport: eingeschränkt. Und das Wetter? Das wird auch langsam schmuddeliger und schlechter. Damit sich potentielle Polizei-BewerberInnen – aber auch alle anderen Sportinteressierten – trotzdem fit halten können, gibt es auf dem Instagram Kanal der osthessischen Polizei @polizei_oh ab Montag die virtuelle Challenge „Fitter als die Polizei erlaubt! 2.0“ für Jung und Alt.

Drei Mal pro Woche wird geschwitzt

Zwischen Montag (09.11.) und Freitag (27.11.) werden jeweils montags, mittwochs und freitags um 10.00 Uhr unterschiedliche Workouts mit wechselnden Schwerpunkten eingestellt: „Wir freuen uns, wenn wieder möglichst viele Menschen mitmachen, möchten aber vor allem die potentiellen Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeiberuf begeistern. Denn eines ist klar: Sport und Fitness spielen im Polizeialltag eine große Rolle“, so Denise Abersfelder, Einstellungsberaterin des Polizepräsidums Osthessen. Sie ist für den Polizeinachwuchs in den Landkreisen Fulda, Bad Hersfeld und dem Vogelsberg zuständig.

Wöchentlich andere Schwerpunkte

Trainiert wird immer funktionell, ganzheitlich und ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht: „In Woche eins geht es um die Körpermitte, in Woche zwei gibt es drei Ganzkörper-Workouts und in der letzten Woche wird mit Intervalleinheiten die Kraft-Ausdauer verbessert“, erklärt Nadine Renno, Sportbeauftragte und Koordinatorin des behördlichen Gesundheitsmanagements der Polizei Osthessen. „Die Einheiten bauen jeweils aufeinander auf, aber selbstverständlich kann man jederzeit dazustoßen und einsteigen.“ Neu mit dabei: Steffi Burmeister. Die sportbegeisterte Journalistin des Polizeipräsidiums Osthessen und ausgebildete Fitnessstrainerin führt durch die Workouts und gibt dabei wertvolle Tipps zur richtigen Ausführung.

Feedback und reger Austausch erwünscht

Schon während des Lockdowns im Frühjahr dieses Jahres hieß es „Runter von der Couch“. Unter dem Motto „Fitter als die Polizei erlaubt!“ posteten Abersfelder und Renno von März bis April täglich 30 Tage lang Workouts zum Mitmachen. Über 32.000 User klicken auf die eingestellten Videos und zeigten sich in ihren Kommentaren begeistert. Nun geht die Challenge in die zweite Runde – im neuen Style mit neuen Workouts. Seid gespannt und folgt der @polizei_oh auf Instagram und Twitter: Feedback und Kommentare sind übrigens ausdrücklich erwünscht.

Interessierte erreichen die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Osthessen unter E-Mail einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de oder Telefon 0661/105-1018. Weitere Informationen zum Studium bei der Polizei Hessen sind unter karriere.polizei.hesse.de abrufbar.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda – Am Mittwoch (04.11.), kam es gegen 06:25 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 53-jähriger aus Großenlüder befuhr mit seinem Traktor inklusive Anhänger die Bundesstraße 254 aus Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Fulda. Kurz hinter der Auffahrt vom Industriegebiet-West, kam es zum Unfall. Ein 47-jähriger Kia-Fahrer aus Wartenberg fuhr dem Anhänger des Traktors auf und schob diesen noch etwa 20 Meter nach vorne. Hierbei wurde die Achse des Anhängers abgerissen. Der 47-jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde anschließend schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Auffahrunfall auf der B254: Eine Person schwer veletzt

Fulda – Am frühen Mittwoch (04.11.) kam es gegen 6:25 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 53-jähriger aus Großenlüder befuhr mit seinem Traktor inklusive Anhänger die B254 aus Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Fulda. Kurz hinter der Auffahrt vom Industriegebiet-West, kam es zum Unfall. Ein 47-jähriger Kia-Fahrer aus Wartenberg fuhr dem Anhänger des Traktors auf und schob diesen noch circa 20 Meter nach vorne. Hierbei wurde die Achse des Anhängers abgerissen. Der 47-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde anschließend schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (04.11.), in der Zeit von 17:00 Uhr bis Donnerstag (05.11.), 0:22 Uhr, kam ein 81-jähriger Mann aus Eisenach mit seinem grauen VW Golf an einer noch unbekannten Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei eine Schutzblanke. Der Fahrer machte bei Eintreffen der Streife einen sehr verwirrten Eindruck und war nicht mehr in der Lage zum Führen eines Pkw`s im öffentlichen Verkehrsraum. Daraufhin wurde dem 81-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Hinweise zum Unfallort -und Geschehen bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall

Ludwigsau. Am Mittwoch (04.11.), gegen 8:00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Bebra mit seinem blauen Skoda Octavia die Bundesstraße 27 aus Fahrtrichtung Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. Aus Unachtsamkeit kam der Mann in Höhe der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dort befindliche Schutzblanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.200 Euro.

Auffahrunfall

Neuenstein. Mittwoch (04.11.), gegen 11:25 Uhr, befuhren eine 43-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem VW Passat, ein 42jähriger Mann aus Neuenstein mit einem Seat Alhambra und eine 25-jährige Frau, ebenfalls aus Neuenstein, mit einem VW Polo, die Bundesstraße 324 in Fahrtrichtung Obergeis. In Höhe der Unfallstelle wollte die 43-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem VW Passat nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 42-jährige Mann und bremste seinen Seat Alhambra ab, jedoch die hinter ihm fahrende 25-jährige Frau mit ihrem Polo bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Seat des 42-Jährigen Mannes aus Neuenstein auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Mit Pkw in die Fulda gefahren

Rotenburg- Ein Rotenburger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Daimler am Donnerstag (05.11.) in der Zeit von 0:00 Uhr bis 7:40 Uhr den Radweg im Bereich von Rotenburg in Richtung Innenstadt. In einer Rechtskurve fuhr der Fahrer mit seinem Pkw geradeaus weiter über ein Stück Wiese und anschließend in die Fulda. Im flachen Uferbereich kam das Fahrzeug dann zum Stehen. Der Rotenburger verließ im Anschluss die Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr von Rotenburg aus der Fulda geborgen. Der Schaden am Pkw beträgt circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Alheim- Oberellenbach – Am Mittwoch (04.11.), gegen 16.35 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Alheim mit ihrem Opel-Corsa die K 67 aus Alheim-Sterkelshausen kommend in Richtung Alheim-Niederellenbach. In Höhe der ersten Ausfahrt Oberellenbach geriet die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und in den Gegenverkehr. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus Ottrau (Schwalm-Eder-Kreis) befuhr mit ihrem VW-Tiguan die K 67 in entgegengesetzte Richtung, versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge kollidierten jeweils vorn links. Der Pkw aus Alheim wurde dabei seitlich beschleunigt, drehte sich halb um die eigene Achse und kam schließlich mit der Fahrzeugfront in Richtung Sterkelshausen zum Stehen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.900 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht auf der Wasserkuppe

Wasserkuppe (ots)

Am 05.11.2020, in der Zeit zwischen 13.20 und 13.40 Uhr wurde auf dem Parkplatz P 4 (ganz hinten vor dem Segelflughangar) auf der Wasserkuppe ein geparkter silberner VW-Bus angefahren. Das Fahrzeug wurde im Bereich der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR. Der unfallverursachende Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen hatten einen blauen Klein-Pkw mit Fuldaer Kennzeichen beobachtet, der rückwärts ausgeparkt ist, als es einen lauten Schlag gab. Zeugen, die Hinweise auf das genaue Kennzeichen oder den Fahrer des Kleinwagens geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Rufnummer 06681 9612-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder die Online-Wache der hessischen Polizei zu melden.