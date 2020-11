Polizei Witzenhausen

57-jähriger Sattelzugfahrer unter Alkoholeinfluss – Polizei stellt Führerschein sicher

(ots) – Am Donnerstagabend 05.11.2020 ist die Polizei von Witzenhausen auf einen festgefahrenen Sattelzug in Neu-Eichenberg am Arnstein aufmerksam gemacht worden. Als die Beamten gegen 19.30 Uhr zur Klärung des Sachverhaltes in Neu-Eichenberg ankamen, fanden sie den Sattelzug stehend vor, der Fahrer, ein 57-Jähriger aus Polen, lag schlafend in der Fahrerkabine.

Die Beamten sprachen den Mann an, der den Eindruck vermittelte, unter Alkoholeinfluss zu stehen. Der Fahrer willigte schließlich in einen Atemalkoholtest ein, der ein Ergebnis von 3,13 Promille hervorbrachte. Da die Beamten von einer Trunkenheitsfahrt ausgingen, musste sich der 57-Jährige im Anschluss zwei Blutentnahmen unterziehen. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Die Beamten in Witzenhausen ermitteln nun gegen den Fahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Traktor stößt mit Linienbus zusammen – Schaden 10.000 Euro

Im Witzenhäuser Ortsteil Blickershausen sind am Mittwochnachmittag ein Linienbus und ein Traktor kollidiert. Gegen 15.55 Uhr war ein 39-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Traktor und angehängter Frontgabel aus einer Hofeinfahrt in die Straße “Am Gänsemarkt” eingefahren. Auf der Straße “Am Gänsemarkt” war der Linienbus, der von einer 56-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde, unterwegs. Die 56-Jährige konnte eine Kollision mit dem Traktor trotz langsamer Fahrt nicht mehr gänzlich verhindern.

Der Bus stieß mit seinem Dach gegen die erhobene Frontgabel der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Während an der Zugmaschine kein Schaden entstand, wurden bei dem Linienbus das Dach und die Scheiben beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Sachbeschädigung – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben an der Eingangstür der Vitos Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Carl-Ludwig-Straße in Witzenhausen eine Kunststoffhülle mit Gesundheits- und Hygieneregeln an der entzündet, die dadurch geschmolzen ist und im weiteren Verlauf auch die Hauseingangstür beschädigt hat.

Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Passiert ist das Ganze offenbar zwischen Dienstagabend 18.10 Uhr Mittwochmorgen 08.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Versuchter Diebstahl – Polizei sucht Zeugen

(ots) Am Donnerstagmittag 05.11.2020 hat ein Mann versucht, im Laubenweg in Witzenhausen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes eine 79-Jährige zu beklauen. Als die Frau gegen 12.20 Uhr vom Einkaufen kam und ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Autos verstauen wollte, näherte sich der süd-ost europäisch aussehende Mann unbemerkt und entnahm die Geldbörse der Frau aus der Handtasche, welche die Frau offenbar kurzzeitig unbeaufsichtigt im Einkaufswagen stehen ließ.

Der Mann wurde bei Tatausführung von einem Zeugen bemerkt, der den Täter verfolgte. Daraufhin entledigte er sich seiner Beute und warf das Portemonnaie weg. Anschliessend stieg der Täter schnell in ein Auto und fuhr davon.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 40-50 Jahre alt und bräunlichem Teint beschrieben. Der Mann soll eine ungepflegte Erscheinung und leichtes Haar haben, eventuell süd-ost europäischer Herkunft sein und humpeln. Der Mann flüchtete in einem dunkelblauen Fiat Punto mit dem rumänischen Kennzeichen AG 12 ARU.

Weitere Hinweise zu der Tat bzw. dem Täter können unter der Nummer 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen gegeben werden.

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Die Kripo in Eschwege ermittelt derzeit wegen einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Meinharder Ortsteil Frieda. Die Polizei wurde von den Nachbarn des betroffenen Hauses darüber verständigt, das bei dem Wohnhaus in der Lessingstraße die Kellertür aufgebrochen wurde. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass der Einbruch am Donnerstag in der Zeit von 11.20 Uhr bis 12.20 Uhr verübt wurde.

Nach derzeitigem Stand wurde allerdings nichts geklaut, die Einbrecher richteten offenbar nur Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Hinweise an die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Unfall im Begegnungsverkehr – Beteiligte leicht verletzt

In der Ortslage von Wehretal-Reichensachsen kam es am frühen Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Eschwege war aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Bad Hersfeld unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Auto eines 32-Jährigen aus Eschwege zusammenstieß. Bei beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die beiden Autofahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten später abgeschleppt werden.

Wildunfall

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Berkatal ist am Freitagmorgen gegen 05.40 Uhr mit einem Reh kollidiert, als er auf der Kreisstraße K 46 von Hitzerode in Richtung Albungen unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, am Auto entstand ein geringer Schaden von 100 Euro.

85-jähriger Autofahrer streift geparkten Pkw

In der Oberen Friedenstraße von Eschwege hat ein 85-jähriger Autofahrer aus Meinhard, der aus Richtung Bismarckstraße kam, bei einem geparkten Pkw den Spiegel abgefahren. Dabei entstand ein Schaden von 250 Euro an dem geparkten Pkw, sowie ein Schaden von 100 Euro am Auto des Verursachers.

Hessisch Lichtenau

Mehrere Diebstähle von Geld bzw. Geldbörse in der Innenstadt von Hessisch Lichtenau; Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Donnerstagnachmittag 05.11.2020 kam es zwischen 15-16.00 Uhr in Hessisch Lichtenau zu mehreren Diebstählen in Lebensmittelmärkten und Einzelhandelsgeschäften. Die Polizei in Hessisch Lichtenau, die in allen Fällen Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen hat, sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zu den einzelnen Taten.

Gegen 14.15 Uhr wurde einer 75-jährigen Frau aus Großalmerode im LIDL-Markt Am Lohwasser die Geldbörse aus der Handtasche geklaut. Enthalten waren darin u.a. Bargeld, der Personalausweis, und diverse weitere Ausweisdokumente. Der Stehlschaden beläuft sich hier auf 120 Euro.

In der Tedi-Filiale in der Heinrichstraße wurde eine 83-jährige Frau etwa gegen 15.00 Uhr Opfer eines Diebstahls, als Unbekannte ihr die Papiere und Ausweisdokumente sowie einen 10-Euro-Schein aus der Handtasche klauten. Die Papiere wurden dann am Abend durch eine Verkäuferin in einem Regal aufgefunden, das Geld war weg.

Offenbar im gleichen Geschäft machten sich die Täter etwas später auch an eine 78-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau heran und stahlen deren Portemonnaie mit Bargeld, Personalausweis, Krankenversicherungskarte und Bankkarten. Der Stehlschaden liegt hier bei 80 Euro.

Schließlich wurde einer 84-jährigen Frau aus Hessisch Lichtenau gegen 15.15 Uhr das Geld aus ihrem Portemonnaie geklaut. Die Dame, die sich zum Einkaufen im EDEKA-Markt im Steinwegcenter befand, hatte eine Umhängetasche, aus welcher die unbekannten Diebe zunächst die Geldbörse herausnahmen, dann die darin befindlichen 150 Euro an sich nahmen und im Anschluss das Portemonnaie einfach in den Einkaufswagen der Frau warfen, die den Vorfall nicht mitbekam.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagnachmittag um kurz vor 16.00 Uhr auf der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 19-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw von der Leipziger Straße in die Richard-Wolff-Straße abbiegen wollte und deshalb seine Geschwindigkeit verringerte. Die 30-Jährige fuhr dann aus Unachtsamkeit auf das abbremsende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 300 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Diebstahl von E-Bike

Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermittelt derzeit gegen einen 23-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, der am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr ein E-Bike geklaut haben soll. Die Besitzerin des Fahrrades, eine 24-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf, kam gerade dazu, als sich der Mann an dem gesicherten Rad Am Bahnhof zu schaffen machte und dann unter den Augen der Geschädigten davonfuhr.

Zeugen der Tat gaben der Polizei dann schließlich die sachdienlichen Hinweise, die zu dem 23-jährigen Tatverdächtigen aus BSA führten, der sich nun wegen des Diebstahls verantworten muss.

