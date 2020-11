Darmstadt-Dieburg

Raubüberfall auf Bankfiliale

Groß-Umstadt (ots) – Am frühen Donnerstagabend 05.11.2020 gegen 18:15 Uhr überfiel ein mit einer Ski-Maske maskierter Mann eine Bankfiliale, die gerade geschlossen hatte. Er klopfte am Hintereingang, bedrohte die beiden weiblichen Angestellten mit einer Schusswaffe, ließ sich den Tresor zeigen und flüchtete zu Fuß mit Scheingeld in fünfstelliger Höhe.

Die sofortige Fahndung verlief bislang negativ. Die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei dauert aktuell an.

Täterbeschreibung:

Der Täter soll 30-40 Jahre alt sein und Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er war bei Tatausführung mit einer roten Kapuzenjacke bekleidet. Das Raubgut packte er in eine schwarze Tasche.

Zeugen bitte bei der Polizeistation Dieburg unter 06071-96560 melden.

Unfall am Bahnhof Alsbach-Hähnlein – Bundespolizei sucht Zeugen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Alsbach-Hähnlein/Bergstraße (ots) – Am Bahnhof Alsbach-Hähnlein kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall, bei dem ein 44-jähriger Mann aus Bensheim und sein ebenfalls 44-jähriger wohnsitzloser Begleiter verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei hatten sich die stark unter Alkoholeinfluss stehenden Männer auf dem Bahnsteig Gleis 1 aufgehalten, als gegen 21.20 Uhr ein ICE in den Bereich einfuhr und den Bensheimer erfasste und zur Seite schleuderte. Sein Begleiter wurde hierbei ebenfalls zu Boden gerissen. Offenbar hatten sich der 44-Jährige viel zu nah an der Bahnsteigkante aufgehalten.

Beide Männer wurden noch am Bahnsteig notärztlich versorgt und anschließend in Krankenhäuser nach Darmstadt und Heppenheim gebracht. Dort wurde bei dem Bensheimer eine Atemalkoholkonzentration von 2,3 und bei seinem Begleiter von 2,7 Promille festgestellt.

Durch den Vorfall kam es zu keinen Verspätungen im Zugverkehr. Die abschließenden Ermittlungen hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen. Hinweise zum Unfallhergang können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Darmstadt

Vermehrt verdächtige Anrufe mit Enkeltrickmasche – Seien Sie vorsichtig bei Geldforderungen am Telefon!

Darmstadt (ots) – Seit Donnerstag (05.11.) versuchen Betrüger wieder vermehrt, mit dem sogenannten Enkeltrick an das ersparte Geld älterer Menschen zu gelangen. Seit gestern und Verlauf des heutigen Morgens wurden der Polizei aus Darmstadt insgesamt 11 solcher verdächtiger Anrufe gemeldet. In allen Fällen meldete sich eine Frau und gab sich als Verwandte aus, die für einen Immobilienkauf dringend kurzfristig Geld benötige.

Glücklicherweise reagierten die angerufenen Bürgerinnen und Bürger bislang vorbildlich, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Sie legten auf und informierten die Polizei. Diese hat die Ermittlungen zu den Betrügern übernommen.

Die Polizei wiederholt in diesem Zusammenhang ihren Appell: Lassen Sie sich am Telefon niemals auf Geldforderungen ein. Bitten Sie immer um persönlichen Kontakt Ihres angeblichen Verwandten und lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Rufen Sie Ihren Verwandten zurück und fragen Sei, ob er tatsächlich bei Ihnen angerufen hat! Übergeben Sie niemals Geld an angebliche Boten oder Beauftragte Ihres angeblichen Verwandten. Bestehen Sie auf das persönliche Erscheinen! Wenden Sie sich an die Polizei. Die Beamten erkennen schnell, was hinter einer telefonischen Geldforderung stecken könnte.

Trickbetruck scheitert im letzten Moment

Darmstadt (ots) – Im letzten Moment ist ein Trickbetrug am Donnerstagabend (05.11.) gescheitert. Kurz vor 18 Uhr rief ein bislang noch unbekannter Täter bei einem 77 Jahre alten Senior an und gab vor, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, müsse der Darmstädter aber noch 1.200 Euro per Geldtransfer ins Ausland überweisen. Der Rentner begab sich daraufhin zu seiner Bankfiliale nach Kranichstein, um den Betrag an die genannte Adresse zu schicken.

Glücklicherweise konnte der Sohn des 77-Jährigen die Überweisung gerade noch verhindern. Das Kommissariat 24 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut: Überweisen Sie niemals Geld nur aufgrund eines Telefonats. Sollten Sie Zweifel haben, dann wenden Sie sich an eine Vertrauensperson oder wählen Sie den Notruf 110.

Groß-Gerau

Schussgeräusche rufen Polizei auf den Plan

Mörfelden-Walldorf (ots) – Mehrere Anwohner meldeten der Polizei am Donnerstagabend (05.11.), gegen 21.40 Uhr, dass im Bereich der Schwarzwaldstraße mehrere Schüsse gefallen seien.

Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf entdeckte anschließend bei einer Absuche im dortigen Bereich neun Platzpatronen-Hülsen. Im Rahmen einer Fahndung kontrollierten die Beamten später zwei 16 und 18 Jahre alte Männer. Der Ältere war bereits im Juli 2020 durch eine Schussabgabe mittels Schreckschusswaffe polizeilich in Erscheinung getreten.

Eine Schusswaffe konnte bei dem Duo jedoch nicht aufgefunden werden. Auch die Absuche des Bereichs rund um den Tatort mit einem Sprengstoffspürhund brachte die Ordnungshüter nicht weiter.

Nach Brand im Helvetiapark – Rund 250.000 Euro Schaden

Groß-Gerau (ots) – Nach dem Brand am Montagnachmittag (02.11.) im Helvetiapark (wir haben berichtet), gehen die Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nach gegenwärtigem Ermittlungsstand davon aus, dass sich in der Küche eines Restaurants Speisefett erhitzte und sich das anschließend daraus entwickelnde Feuer über die Entlüftungsanlage ausbreitete. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am Gebäude auf rund 250.000 Euro Schaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Einbruch in Büro – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Ein Bürogebäude in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geriet in der Nacht zum Freitag (06.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst eine Balkontür zu einem Büro im 1. Stock auf und verschafften sich so Zutritt. Einen Tresor aus einem benachbarten Büroraum hebelten die ungebetenen Besucher auf und ließen aus dem Safe sowie einer weiteren Geldkassette Bargeld mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Weißer Dacia in der Falltorstraße beschädigt – Unfallzeugen gesucht

Hofheim/Lampertheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag (05.11.), 21:00 h bis Freitag (06.11.), 11:00 h beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Dacia Sandero, der in der Falltorstraße am Fahrbahnrand parkte. Beim Vorbeifahren touchierte der flüchtige Unfallverursacher den Dacia und beschädigte dadurch den hinteren rechten Kotflügel und Stoßfänger.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Nibelungenstraße gesucht

Bürstadt (ots) – In der Zeit von Donnerstag (05.11.), 16:00 h bis Freitag (06.11.), 07:30 h wurde ein grauer VW Golf in der Nibelungenstraße beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren den parkenden VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Am VW Golf wurden der linke Außenspiegel und der linke Kotflügel beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Zwei Autos im Visier von Kriminellen

Bürstadt (ots) – Ein in der Martinstraße geparkter Audi geriet in der Nacht zum Donnerstag (05.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen einen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten aus dem Innenraum mitgehen.

Am Donnerstagnachmittag 05.11.2020 gegen 14.00 Uhr, bemerkte eine Zeugin zudem einen Unbekannten, der sich durch die auf nicht bekannte Weise zuvor geöffnete Beifahrertür eines im Venusweg abgestellten Mercedes in das Fahrzeug beugte und dort ein Mäppchen mit mehreren Tankkarten entwendete. Der Mann flüchtete zu Fuß vom Tatort.

Der Verdächtige ist 1,70 Meter groß, schlank und trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Motorradhelm sowie einen schwarzen Mundschutz mit aufgedruckten weißen Zähnen.

Hinweise zu den beiden Fällen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen