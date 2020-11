20 kg Marihuana sichergestellt – 2 Männer in U-Haft

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen zwei 33- und 44-jährige serbische Staatsangehörige erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, mit Haschisch in nicht geringen Mengen Handel getrieben zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen fielen am Donnerstag, 05.11.2020, kurz nach 12 Uhr einer Streife des Fahndungsdienstes der Autobahnpolizei Walldorf auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Hockenheim West auf. Bei der Kontrolle wurden in einem Versteck in deren Fahrzeug, einem Fiat Ducato, 20 verschweißte Pakete mit insgesamt 20 Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim ein Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt. Er wurde am Montagnachmittag dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt.

Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Drogendezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Wiesloch. Eine 81-jährige Frau war kurz nach acht Uhr mit ihrem Ford-Fiesta auf der Walldorfer Straße von Walldorf in Richtung Wiesloch unterwegs. Höhe der Ausfahrt des Oberdecks des Busbahnhofs missachtete sie das Rotlicht der Ampel und stieß mit einem aus dem Busbahnhof ausfahrenden Bus zusammen.

Dabei lösten im Ford beide Airbags aus, wodurch die 81-Jährige leichte Verletzungen erlitt und wurde zur Untersuchung zu einem örtlichen Ärztehaus gebracht wurde. Sie wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall – Pkw kollidiert mit landwirtschaftlichem Fahrzeug – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Fahrer eines Nissan kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der L 597 in Fahrtrichtung Mannheim mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Der Traktor fuhr vor dem Pkw aus einem Feldweg auf die Landstraße in dieselbe Fahrtrichtung. Der Fahrer des Nissan setzte zum Überholen des Traktor-Anhänger-Gespanns an. Vermutlich ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, bog der Traktor dann nach links in einen anderen Feldweg ab. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug-Gespann.

Der Nissan war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde nach dem Zusammenstoß gereinigt. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, zu melden.

Von Brems- auf Gaspedal gerutscht – 11.000 EUR Schaden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Neckarbrücke in Fahrtrichtung Beckstraße. Ein 72-Jähriger Audi-Fahrer rutschte, im Rückstau an der Ampel stehend, vom Brems- auf das Gaspedal und kollidierte deshalb mit dem vor ihm stehenden Mercedes eines 76-Jährigen, der wiederum auf einen weiteren Mercedes einer 48-Jährigen Frau geschoben wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 11.000 EUR.

Einbruch in Kindergarten – Polizei sucht Zeugen

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in den Kindergarten “Kleine Helden” im Vertusplatz ein. Wie sich herausstellte, war ein Fenster gewaltsam aufgebrochen worden um in das Gebäude zu gelangen. Im Innern wurde die Tür zum Büro aufgehebelt und aus einem Schrank Geldkassetten entnommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde daraus eine geringe Summe Bargeld entwendet. Über das zuvor aufgebrochene Fenster verließ der Täter wieder den Tatort. Ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch in der gleichen Nacht in einen Kindergarten in Wiesloch-Baiertal besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Kollision an Einmündung – Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag um 15.30 Uhr an der Einmündung Badenwerk-/Altlussheimer Straße ereignete, sucht die Polizei. Beide Unfallbeteiligte gaben an, jeweils bei Grünlicht der Ampel gefahren zu sein. Eine 65-jährige Fahrerin eines Volvo war von der Badenwerkstraße nach links in die Altlussheimer Straße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat einer 55-jährigen Autofahrerin, die auf der Altlussheimer Straße in Richtung Neulußheim fuhr.

Beide Fahrerinnen blieben unverletzt, an den beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Langzeitvermisster 79-Jähriger tot aufgefunden

Bammental/Neckargerach (ots) – Am Freitagabend wurde in einem Waldgebiet im Neckar-Odenwald-Kreis die Leiche eines seit dem 18.2.2019 Langzeitvermissten aus Bammental aufgefunden.

Es ergaben sich keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder sonstiges Fremdverschulden. Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.