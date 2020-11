Gefährliche Körperverletzung, Ort: Wiesbaden, Blücherstraße, Zeit: Donnerstag, 05.11.2020, 17.20 Uhr

(akl) Ein 47-jähriger Mann aus Wiesbaden ist am Donnerstag attackiert und auf

offener Straße von vier bis fünf jungen Männern geschlagen und getreten worden.

Als er gegen 17.20 Uhr in der Blücherstraße auf dem Gehweg unterwegs war, sei er

unvermittelt angegriffen und am Boden liegend noch mit seiner eigenen Gehhilfe

geschlagen worden. Anschließend seien die Angreifer in Richtung Bismarckring

geflüchtet. Sie wären im Alter von 16 – 25 Jahren gewesen und hätten an den

Seiten rasierte Haare gehabt, zwei Personen mit einem Zopf. Weiterhin hätte ein

Mann eine hellbraune Jacke und die anderen dunklen Jacken getragen. Eine Person

habe eine Basecap aufgehabt. Der 47-Jährige soll zuvor gegen 16.05 Uhr in der

Kirchgasse eine 17-jährige Frau aus Wiesbaden geschlagen haben. Ob die Taten in

Verbindung stehen, bedarf weiterer Ermittlungen. Diese führt das Haus des

Jugendrechts und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Streit im Bus, Ort: Wiesbaden, Homburger Straße, Zeit: Donnerstag, 05.11.2020, 16.25 Uhr

(akl) Weil sich ein Pärchen im Bus über sie lustig machte, wollte eine

36-jährige Wiesbadenerin den Bus verlassen. Dabei sei sie gegen 16.25 Uhr von

der Frau attackiert und aus dem Bus gestoßen worden. Dort landete sie auf dem

Rücken und verletzte sich. Die Angreiferin sei keine 20 Jahre alt, dick und etwa

160 – 170 cm groß gewesen. Sie habe helle Haare zu einem Zopf gebunden sowie

blaue Augen mit einer Brille gehabt. Die Frau sei mit Jeans und dunkler Jacke

bekleidet gewesen und habe lackierte Fingernägel gehabt. Der männliche

Begleiter, der sich bei der Körperverletzung nicht einmischte, sei 20 Jahre alt,

mit schlanker Figur und dunklen, kurzen Haaren. Er habe Sportschuhe, Jeans und

ein Oberteil mit Kapuze getragen. Die AG Jaguar der Wiesbadener Polizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

11-Jähriger geschlagen, Ort: Wiesbaden, Blücherstraße, Zeit: Donnerstag, 05.11.2020, 17.00 Uhr

(akl) In der Blücherstraße wurde ein 11-jähriger Junge am Donnerstag das Opfer

einer Körperverletzung. Gegen 17.00 Uhr versuchte zunächst eine Gruppe von drei

bis vier meist jugendlicher Personen nach ihm zu Spucken, verfehlte ihn aber

glücklicherweise. Daraufhin sei er von einer erwachsenen, etwa 30 Jahre alten

Frau, die der Gruppe angehörte, geschlagen worden. Sie sei 165 cm groß gewesen,

habe braune Haare und einen bunten Schal getragen. Hinweise nimmt das Haus des

Jugendrechts unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Wiesbaden, Berliner Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet, Rüdesheim am Rhein, Presberg, Zetastraße, Donnerstag, 05.11.2020, gegen 14:30 Uhr,

(ka)Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag das Fahrzeug

eines 72-jährigen Rüdesheimers beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand soll der Unbekannte gegen 14:30 Uhr die Zetastraße

in Fahrtrichtung Rathausstraße befahren haben. Dabei sei der Anhänger des

Fahrzeugs im Bereich einer Linkskurve gegen den am rechten Fahrbahnrand

geparkten Renault des 72-Jährigen gestoßen. Die unbekannte Person entfernte sich

vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es

entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die Angaben zum

Unfallgeschehen machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rüdesheim

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

Verkehrskontrollen im Rheingau-Taunus, Taunusstein-Hahn / Idstein-Eschenhahn, Wiesbadener Straße / Schwalbacher Straße, Donnerstag, 05.11.2020, 11:00 Uhr / 21:15 Uhr,

(ka)Einsatzkräfte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus sowie der Polizeistation Idstein haben am Donnerstagvormittag

und -abend Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. Die Kontrolle in

Taunusstein-Hahn mit dem Schwerpunkt auf Gurtverstößen und der Nutzung von

Mobiltelefonen am Steuer brachte in acht von zehn kontrollierten Fahrzeugen

entsprechende Verstöße zum Vorschein. Bei der abendlichen Verkehrskontrolle in

Idstein-Eschenhahn richteten die Einsatzkräfte ihren Blick auf Fahrzeugführer,

die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs waren. In knapp zwei

Stunden wurden dabei 47 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Die insgesamt acht

durchgeführten Drogen- und drei Alkoholtests fielen erfreulicherweise alle

negativ aus.

Aktueller Blitzerreport

