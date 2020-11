Offenbach an der Queich: Entschärfung einer Granate – Evakuierung am 10. November 2020 innerorts

Offenbach an der Queich – In Offenbach an der Queich – Bereich Landauer Straße – wurde eine Fliegergranate gefunden. Es wird ein Sicherheitsbereich gebildet, der folgende Bereiche beinhaltet:

Berliner Straße komplett

Brüsseler Straße komplett

Buttstädter Straße komplett

Elsässer Straße komplett

Essinger Straße 1 bis 30

Europaallee 1 bis 46

Friedhofstraße 1bis7

Germersheimer Straße 12 bis 20 und 23 bis 31

Hauptstraße 1 bis 25 und 2 bis 34

Kirchpfad komplett

Landauer Straße komplett

Lothringer Straße 1 bis 11

Luxemburger Straße komplett

Mozartstraße 33

Neugasse 1 bis 29 und 2 bis 32

Neuviller Straße komplett

Ostpreußenstraße komplett

Pariser Straße komplett

Pommernring 1 bis 13, 15, 16, 18, 43 bis 51 a, 62 bis 92

Schlesienstraße nur Haus-Nr. 3

Straßburger Straße komplett

Westpreußenstraße 1 bis 4

Für den beschriebenen Bereich werden folgende Sicherheitsmaßnahmen angeordnet:

In der Zeit von 10:00 Uhr bis zur Aufhebung der Absperrung (voraussichtlich 14:00 Uhr)

dürfen sich dort keine Personen aufhalten. Ebenfalls ist der Verkehr mit Fahrzeugen aller Art untersagt. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den Anweisungen der Ordnungskräfte Folge zu leisten.

Für die Zeit der Räumung ist ein Aufenthalt in der Queichtalhalle möglich, falls Personen niemanden finden, bei dem sie außerhalb des Sicherheitsbereich für die besagte Zeit unterkommen können.

Dabei sind die derzeit geltenden Corona Schutzmaßnahmen zu beachten. In der Queichtalhalle ist das Tragen eines Mundschutzes Pflicht!

Die Verwaltung bittet, bis spätestens Montag, 09.11.2020, 12.00 Uhr, um Meldung, wer einen Platz in der Halle benötigt.

Es melden sich bitte ebenso liegend zu befördernde und/oder nicht gehfähige Personen. Personen, die unter gesundheitsbehördlicher Quarantäneanordnung stehen, melden sich ebenfalls unter 06348/986 100 oder ordnungsamt@offenbach-queich.de.

Unter der genannten Nummer steht unser Infotelefon zudem für Auskünfte am Freitag, 06.11.2020, 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, am Samstag, 07.11.2020, 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr, und am Montag, 8.30 bis 19.00 Uhr, zur Verfügung.

Einen Straßenplan des Sicherheitsbereichs, in den man stark hineinzoomen kann, findet man unter https://www.offenbach-queich.de/evakuierung.