Heidelberg: Stadtnotizen 06.11.2020

Haushalt 2021/22: Beratungen im Gemeinderat starten im März – Verabschiedung des Doppelhaushaltes im Juni 2021 geplant

Die Corona-Krise führt zu erheblichen Belastungen des Haushaltes der Stadt Heidelberg. Dadurch wurde die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für 2020 nötig. Der Gemeinderat hat diesen in seiner Sitzung Anfang Oktober beschlossen. Die Beratungen für den neuen Doppelhaushalt 2021/22 mussten unter diesen Voraussetzungen in das kommende Jahr verschoben werden: Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes durch die Stadtverwaltung in den Gemeinderat ist am 18. März 2021 geplant, die Verabschiedung des Doppelhaushaltes durch den Gemeinderat am 24. Juni 2021.

Die wichtigsten Termine der Haushaltsberatungen 2021/22:

18. März 2021: Einbringung des Haushaltsplanentwurfes durch die Stadtverwaltung in den Gemeinderat

19. März bis 16. April 2021: Bürgerinnen und Bürger können online Anregungen einbringen

6. Mai 2021: Einbringung der Änderungsanträge durch die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

20. Mai 2021: Erste Beratung der Änderungsanträge im Haupt- und Finanzausschuss

10. Juni 2021: Gemeinderatsklausur zu den Änderungsanträgen

16. Juni 2021: Zweite Beratung der Änderungsanträge im Haupt- und Finanzausschuss

24. Juni 2021: Verabschiedung des Haushaltsplans 2021/22 durch den Gemeinderat

Ergänzend: Weitere Information zum Haushalt der Stadt Heidelberg gibt es online unter www.heidelberg.de/haushalt. Neben einem Erklärvideo finden Interessierte dort unter anderem eine Broschüre zu den Leistungen der Stadt Heidelberg im Doppelhaushalt 2019/20.

Neu in der Stadtbücherei: „Filmfriend“ – Digitales Streaming-Angebot für echte Filmfreunde

Ab sofort haben alle Büchereinutzerinnen und -nutzer mit gültiger Stadtbücherei- oder Metropolcard kostenlos Online-Zugang zu mehr als 2.000 Filmen und Serien. Das Angebot umfasst vor allem deutsche Filme, internationales Arthouse-Kino, anspruchsvolle Dokumentationen und sorgfältig ausgewählte Kinderfilme und unterscheidet sich damit deutlich von gängigen Streaming-Portalen. Täglich kommen Neuheiten hinzu. Die Filme sind ständig verfügbar und können von beliebig vielen Filmfreunden gleichzeitig gestreamt werden. Es findet eine automatische FSK-Überprüfung statt, sodass auch Kinder das Filmangebot nutzen können.

Und so geht es zu den Filmen: auf die Homepage der Stadtbücherei gehen, den Link zu Filmfriend anklicken und dann mit Nummer und Passwort der Büchereicard oder Metropolcard anmelden. Gestreamt werden kann mit einer guten Internetverbindung am PC/Mac, am Tablet oder Smartphone, einigen TV-Geräten oder über die „Filmfriend-App“. Die Filme können sogar für maximal 30 Tage heruntergeladen und anschließend auch ohne bestehende Internetverbindung angeschaut werden.

Das in Potsdam-Babelsberg ansässige Portal legt großen Wert auf ein redaktionell betreutes und kuratiertes Filmangebot. Zusätzlich erhalten die Büchereinutzer Hintergrundinformationen zu den Filmschaffenden und zu verschiedenen Schwerpunktthemen aus der Filmbranche. Der Plattform „Filmfriend“ sind mittlerweile mehr als 140 Bibliotheken angeschlossen, seit

1. November 2020 auch die Stadtbücherei Heidelberg. Die Stadtbücherei möchte damit ihren Kunden ein weiteres attraktives digitales Angebot machen, das auch in Zeiten der Corona-Pandemie sicher vom heimischen Sofa aus zu nutzen ist.

Mehr Infos online unter www.heidelberg-stadtbuecherei.de/1631709.html.

Selbstisolation nach Kontakt mit Corona-Infizierten: Eigenverantwortlich handeln – Mitmenschen schützen und Gesundheitsämter unterstützen

Kontakte reduzieren und zu Hause bleiben sind wichtige Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, setzen die Gesundheitsbehörden auf eine Nachverfolgung von Kontakten infizierter Personen – liegen die Voraussetzungen vor, wird eine Quarantäne angeordnet. Die rechtliche Grundlage dafür ist das Infektionsschutzgesetz.

Bei den derzeitigen extrem rasch steigenden Fallzahlen kann es jedoch vorkommen, dass Menschen über das private oder berufliche Umfeld die Information erhalten, dass sie Kontaktperson zu einer Person mit einer bestätigten Sars-CoV-2-Infektion sind, noch bevor sie vom Gesundheitsamt davon erfahren. „In einem solchen Fall sollte man sich rechtzeitig eigenverantwortlich in die sogenannte Selbstisolation begeben und weitere Kontakte im privaten oder beruflichen Umfeld möglichst meiden“, rät Dr. Andreas Welker, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist.

Das gleiche gelte für Personen mit Symptomen, die auf eine mögliche Covid-19-Infektion hindeuten, und andere „Verdachtsfälle“, die auf einen Testtermin oder auf ihr Testergebnis warten. Auch ein entsprechender Hinweis über die Corona-Warn-App sollte ernst genommen werden und dazu führen, sich in Selbstisolation zu begeben, bis der Sachverhalt geklärt ist.

„Natürlich kann das für einige Tage eine starke Einschränkung des persönlichen Alltags darstellen – aber genau dieses eigenverantwortliche Handeln brauchen wir in der jetzigen Phase. So schützen Sie Mitmenschen, unterstützen die Gesundheitsämter und tragen Ihren Teil dazu bei, dass Infektionszahlen zurückgehen und so die Krankenhäuser vor einer Überlastung bewahrt werden!“ lautet der Appell von Dr. Welker.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht über die Baustellen vom 9. bis 15. November

Bürgerstraße: Installation einer „Bike & Ride“-Anlage auf der Bürgerstraße (Brücke) zwischen Hardtstraße und Max-Joseph-Straße bis voraussichtlich Ende Dezember 2020.

Czernyring: Wegen Umbaus des Czernyrings in den Anschlussbereichen Czernybrücke und Montpellierbrücke einspurig in beide Richtungen. Bis April 2021 laufen die Arbeiten zur Fertigstellung des Lückenschlusses.

Eppelheimer Straße: Auf Höhe alte Eisenbahnbrücke gesperrt, Umleitung über Henkel-Teroson-Straße.

Eppelheimer Straße: Auf Höhe Hausnummer 8 halbseitige Sperrung mit Ampelregelung. Bis 20. November 2020 wird ein Kanalanschluss verlegt.

Hebelstraßenbrücke: Neubau bis März 2021. Vollsperrung und Umleitung des Kraftfahrzeugverkehrs über die Montpellierbrücke, Umleitung des Rad- und Fußverkehrs über die Liebermannbrücke.

Im Bosseldorn: Aufgrund von Leitungsarbeiten der Stadtwerke Heidelberg und Kanalarbeiten der Stadtbetriebe abschnittsweise Vollsperrung. Gehwege bleiben frei. Straßen- und Radverkehr wird bis voraussichtlich September 2021 umgeleitet.

In der Unteren Rombach: Private Hochbaumaßnahme auf Höhe Hausnummer 14 mit Straßensperrung bis 31. Januar 2021. Umleitung ist ausgeschildert.

Klingenteichstraße: Wegen Stützwandneubau und Straßenbauarbeiten bis voraussichtlich Anfang 2021 ab Hausnummer 32 bis zur oberen Kehre Zufahrt Hotel Molkenkur voll gesperrt; Umleitung über Molkenkurweg, Schloss-Wolfsbrunnenweg und Graimbergweg.

Lutherstraße: Wasserleitungs- und Fernwärmearbeiten der Stadtwerke Heidelberg. Voll gesperrt zwischen Schröder- und Mönchhofstraße bis voraussichtlich 13. November 2020. Umleitung ist ausgeschildert, die Gehwege sind frei.

Lutherstraße: Private Hochbaumaßnahme auf Höhe Hausnummer 7 bis voraussichtlich Ende 2020. Vollsperrung im Bereich zwischen Uferstraße und Brückenkopfstraße, umgedrehte Einbahnstraßenregelung in der Brückenkopfstraße. Umleitungen sind ausgeschildert. Gehweg für Fußgänger auf gegenüberliegender Straßenseite frei.

Maaßstraße: Wegen Straßenumgestaltung zwischen Wallstraße und Neckarhäuser Straße bis Mitte Dezember 2020 für den Verkehr voll gesperrt. Umleitungen für den Auto- und Radverkehr sind ausgeschildert. Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.

Pfaffengrunder Terrasse: In der Bahnstadt entsteht zwischen Gadamerplatz und Promenade ein neuer öffentlicher Platz; die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte 2021.

Schulbergweg: Stützmauererneuerung und Tiefbauarbeiten. Bis Mitte Dezember 2020 zwischen Schönauer Straße und Karl-Christ-Straße gesperrt, Umleitung ausgeschildert. Bushaltestellen Schönauer Straße und Schulbergweg werden nicht bedient.

Ergänzend: www.heidelberg.de/baustellen