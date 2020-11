Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Auffahrunfall – Motorradfahrer schwerverletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Donnerstag, 05.11.2020, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Landauer Straße / Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Neustadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17jähriger Motorradfahrer einem Pkw auffuhr. Der Jugendliche bemerkte das Abbremsen des vorausfahrenden Pkws zu spät, stieß infolgedessen mit diesem zusammen und stürzte. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer Frakturen an beiden Armen zu und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 86jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird von Seiten der Polizei auf 2500 Euro geschätzt. Durch die Unfallaufnahme und die damit einhergehende Absperrung kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Neustadt: Alkohol am Steuer – 0,74 Promille

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Freitag, den 06.11.2020, gegen 00:00 Uhr, wurde ein 23jähriger Pkw-Fahrer in der Spitalbachstraße in Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte bei dem jungen Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest an der Kontrollörtlichkeit ergab einen Wert von 0,74 Promille. Im Anschluss wurde der Bad Dürkheimer zur Dienststelle verbracht, um sich dort einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zu unterziehen. Der zuvor gemessene Wert konnte bestätigt werden, weshalb sich der Fahrzeugführer jetzt wegen einer Ordnungswidrigkeit und einem damit einhergehenden Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie einem Monat Fahrverbot verantworten muss. Der sichergestellte Fahrzeugschlüssel konnte einem Bekannten des Betroffenen ausgehändigt werden.