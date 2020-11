Metropolchronicles Good Morning America – Der interessanteste Wahlbetrug aller Zeiten – 06.11.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht.

Was in den Vereinigten Staaten aktuell passiert, treibt jeden vernünftig denkenden Menschen an den Rand des Wahnsinns. Überall hören wir entsetzte und teilweise enttäuschte Stimmen. Dennoch gibt es keinen Grund dazu. Im Gegenteil. Die Dinge nehmen ihren unaufhaltsamen Lauf. Wir müssen in die Ruhe kommen. Wir dürfen uns nicht in die Angst treiben lassen.

Trump bleibt entspannt

Donald Trump bleibt ebenfalls ruhig und grinst desöfteren. Wir erleben einen sehr entspannten US-Präsidenten. Und darin besteht die Kunst. Wenn man sich mitten im schlimmsten Informationskrieg der Menschheit befindet ist Ruhe das Wichtigste.

Die letzte Hoffnung der Presse

Die Presse in Deutschland klammert sich an die letzte Hoffnung, dass der grenzwertige Mädchengrapscher Biden, US-Präsident wird. Er würde alles das, was Trump und Putin beendet haben, wieder starten. Welt-Kriege, Korruption, Menschenhandel und Schlimmeres. So zumindest die Ängste vieler Menschen. Biden, die Demokraten und die weltweite Presse, inkl. der abhängigen deutschen Peinlichkeits-Presse, werden bald erleben was es heißt die Macht des US-Präsidenten zu untergraben. Ihn zu beleidigen, zu diffamieren und seine Politik als menschenfeindlich darzustellen.

Deswegen haben wir uns 48 Stunden nach der Wahl dazu entschlossen eine Fortsetzung unserer Einschätzung zu veröffentlichen, da die Situation des Wahlausgangs in den Vereinigten Staaten immer noch unklar ist. Überall auf der Welt ist Unruhe und Unsicherheit spürbar und zu beobachten. Diese Fortsetzung soll helfen, die Lage besser einschätzen zu können.

Wir werden in den nächsten Stunden sehen, wie vermutlich zwei weitere Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten, eventuell Georgia in den nächsten Minuten oder Stunden, ein vorläufiges Ergebnis präsentieren werden. Mit diesem vorläufigen Ergebnis wird Biden über die von der Presse gefeierten 270 Wahlmännerstimmen kommen. Er soll in der weiteren Folge dann in seinem Wohnort eine Sieges-Ansprache halten. Das wird derzeit gemäß Gerüchten aus der Nacht bereits verbreitet.

Die mediale Show

Dies ist völlig in Ordnung. Es ist sogar zu erwarten, dass es so laufen wird. Die mediale Show geht weiter. Denn das ist das Entscheidende, was wir am heutigen Tag erkennen und für die kommenden Tage im Hinterkopf behalten müssen.

Die zwei Realitäten

Es existieren aktuell zwei Realitäten rund um die Wahlen in den Vereinigten Staaten.

Die weltweite Relotius-Presse

Wir sehen aktuell weltweit eine Relotius-Presse in einem nie erwarteten Ausmaß, die ohne Substanz und Fakten agiert. Es ist die medial geschaffene Realität, das große Theaterstück das uns vorgeführt wird. Denn diese Darstellungen sind stark verzerrt. Trump kommt mit seinen Ansprachen nicht zum Zuge. Die berechtigte Kritik an der Wahl und den Abläufen dahinter wird nicht massenmedial hervorgehoben wie es die Aufgabe der Presse wäre. Selbst internationale Organisationen, wie die OSZE scheitern mit Falschdarstellungen. Es wird dort in Teilen leider falsch berichtet.

Die Fakten

Fakt ist und damit kommen wir zur nächsten Realität und dessen was rechtlich klar ist. Die wenigsten Bundesstaaten haben bisher wirklich amtliche Endergebnisse verkündet. Teilweise sind noch Stimmen auszuzählen. Und es finden immer noch Überprüfungen statt.

Dies führt dazu, dass die vermeintlichen Wahlmänner-Verteilungen noch gar nicht wirksam sind. Denn bevor kein endgültiges amtliches Wahlergebnis inklusive einer gerichtlichen Überprüfung erfolgt und verkündet wird, können die Wahlmännerstimmen nicht verteilt werden.

Deshalb wird sich das leider noch ein wenig hinziehen. Denn die Bundesebene und die Counties scheinen sehr stark die Abläufe zu behindern. Natürlich wird jetzt im Rahmen dieser sich uns präsentierenden Vorgänge immer offensichtlicher, dass das System an seine Grenzen angelangt ist.

Beispiellose Wahlmanipulation

Es gibt viele Menschen, die ein großes Interesse daran haben, dass Trump nicht gewinnt. Diese haben auf unterschiedlichen Ebenen vom County bis zur Staatsebene versucht, die Wahlen zu manipulieren. Es sind Wahlzettel eingeschleust, falsche Wahlzettel angenommen worden. Es ist vieles passiert, das nun gerichtsfest dokumentiert wird.

Wir sind an dem Punkt wo wir sehen, dass die Auszählungen langsamer laufen weil noch mehr Vertuschung stattfindet.

Vernichtung der Beweise

Es ist zu vermuten, dass sogar Beweise vernichtet werden, obwohl diese noch in den bisherigen Resultat-Listen enthalten sind.

Ruhe bewahren

Daher ist es dringend erforderlich Ruhe zu bewahren und abzuwarten, bis eine echte Kontrolle der Wahlvorgänge und der Wahl-Ergebnisse erfolgt ist. Erst dann treten die Wahlmänner an.

Die Katastrophe der Mainstream-Presse naht

Die Mainstream-Presse wird ihr größtes Waterloo erleben. Denn diese ist ein unglaublich interessanter Wahlbetrug. Es ist nicht der erste auf dieser Welt. Bei fast jeder Wahl in einem demokratischen System wurde in der Vergangenheit betrogen. Wir sehen lediglich die Auswüchse der neuen Zeit und der neuen Energie.

Auf der Grundlage dieser Energie und dem Zusammenwirken vieler Millionen Menschen über die sozialen Netzwerke, die gewisse Dinge aufzeigen, wird eine effektive Verfolgung in Gang gesetzt. Dies führt dazu, dass diese Wahl akribisch aufgearbeitet wird.

Trotzallem wird es noch ein paar Tage dauern, bis wir zu diesem Ergebnis kommen. Solange auf Bundesstaaten-Ebene nichts geregelt ist, kann der Supreme Court, das Oberste Bundesgericht nicht anfangen zu agieren. Daher ist es leider so, dass die alten Strukturen noch ein wenig wirken können.

Wir müssen nun in Ruhe auf die Ergebnisse warten und konzentrieren uns morgen und am Sonntag auf Leipzig.