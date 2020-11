Neustadt: AWO Pfalz führt flächendeckend Corona Schnelltests durch

Neustadt an der Weinstraße / Lambrecht – Die AWO Pfalz führt ab Montag, 9. November 2020, zum besseren Schutz bei Bewohnern, Kunden und Mitarbeitern flächendeckend in allen Einrichtungen wöchentliche Schnelltests durch. Diese sogenannten Antigen-Tests ermöglichen es, innerhalb von 15 bis 20 Minuten festzustellen, ob der Getestete mit Covid-19 infiziert ist oder nicht. Diese werden präventiv unabhängig davon durchgeführt, ob Symptome vorliegen oder nicht. So können schnellstmöglich entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, um eine Ausbreitung einzudämmen bzw. zu verhindern.

Möglich ist dies seit dem Erlass zur Corona Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vom 14. Oktober 2020. Monatlich kommt die AWO Pfalz so auf rund 8000 durchgeführte Tests. Übernommen werden die Kosten von den Krankenkassen.

„Unsere Mitarbeiter halten sich vorbildlich an die Hygieneregeln, dennoch kann man das Virus nicht sicher aus einer Einrichtung fernhalten. Wenn wir dazu beitragen können, die Sicherheit für unsere Bewohner, Kunden und Mitarbeiter zu erhöhen, dann machen wir das selbstverständlich“, so Markus Broeckmann, Geschäftsführer der AWO Pfalz. „Im Pflegebereich mit Risikogruppen ist es von besonderer Bedeutung, eine Infektion frühzeitig zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern.“, so Markus Broeckmann weiter.

Viele Bewohner von Senioreneinrichtungen durften aufgrund der Corona Pandemie im Frühjahr keinen Besuch mehr empfangen. Soziale Isolation ist für viele ältere Menschen besonders schlimm. Auch damit sich dieses Szenario nicht wiederholt, ist eine permanente Durchtestung sinnvoll.