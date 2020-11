Rodheim (ots) – Zu einer sexuellen Belästigung kam es Montagfrüh 02.11.2020. Eine 16-jährige Schülerin stieg gegen 08.45 an der Bushaltestelle Rodheim-Bieber (Gesamtschule) in den Bus nach Gießen ein. An einer Haltestelle am Ende von Rodheim stieg ein junger, dunkelhäutiger Mann ein und setzte sich neben die 16-Jährige. Zunächst unterhielt er sich mit ihr, wurde allerdings immer aufdringlicher, küsste sie und berührte sie mehrfach unsittlich.

Trotz wiederholter Aufforderung das zu unterlassen, hörte der Mann nicht auf. Kurz vor dem Bahnhof in Gießen wurden offenbar ein älterer Mann und wenig später eine Busfahrerin auf die Situation aufmerksam und kamen dem Opfer zu Hilfe. Der Täter konnte flüchten.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 25 Jahre alt, dunkelhäutig. Er trug eine Basecap und eine Maske.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verdächtigen geben?

Zeugen, insbesondere der ältere unbekannte Mann, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.