Kassel-Süd (ots) – Bei einer nächtlichen Streifenfahrt staunten die Beamten des Polizeireviers Mitte am Donnerstagabend 05.11.2020 in der Arndstraße nicht schlecht. Sie wurden auf einen jungen Mann aufmerksam, der mit einem Stoppschild unterwegs war. Die Streife stoppte den 25-Jährigen aus Kassel mit dem Verkehrszeichen gegen 23:20 Uhr noch an Ort und Stelle und befragte ihn zur Herkunft des Schildes.

Wie sich herausstellte, hatte er das Schild auf der anderen Fuldaseite am “Auedamm” als Dekoration für seine Küche mitgenommen. Im Auedamm hatte das Verkehrszeichen, das einer Firma für Baustellensicherung gehört, gemeinsam mit weiteren Schildern am Straßenrand gelegen und sollte

dort offenbar nach Abschluss von Bauarbeiten wieder abgeholt werden.

Gegen den 25-Jährigen, der das Stoppschild wieder abgegeben musste, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Er durfte seinen Weg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Anschluss fortsetzen.

