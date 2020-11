Karlsruhe – Frau erlitt Gesichtsverletzungen nach Faustschlag

Karlsruhe – Durch einen Faustschlag, den ihr ein bislang unbekannter Mann

am Mittwochabend in Neureut versetzte, erlitt eine 30-Jährige erhebliche

Gesichtsverletzungen. Die Frau hatte gegen 19.00 Uhr ihren Pkw in der

Theodor-Fontane-Straße geparkt und war gerade ausgestiegen, als ein Unbekannter

auf sie zukam. Dieser fragte die 30-Jährige in gebrochenem Deutsch ob sie

Zigaretten habe. Als sie dies verneinte schlug der Mann ihr unvermittelt mit der

Faust ins Gesicht. Anschließend rannte er in Richtung Neureuter Hauptstraße

davon. Der Täter wird als dunkelhäutig, ca. 35 – 40 Jahre alt und ca. 170 cm

groß beschrieben. Er hatte eine sogenannte „Igelfrisur“ und trug eine schwarze

Gesichtsmaske. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und

einer schwarzen Jacke mit neonfarbenem Reißverschluss und auffallend großer

Kapuze. Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Angaben zu dem Täter machen

können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Neureut, Telefon

0721/706600 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagvormittag ein

38-jähriger Autofahrer in Karlsruhe-Hagsfeld, als er beim Überqueren eines

Bahnübergangs mit einer herannahenden Straßenbahn kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 38-Jährige

gegen 10:30 Uhr mit seinem Ford die Karlsruher Straße von der

Haid-und-Neu-Straße kommend in südöstlicher Richtung. Als er hierbei den

unbeschrankten Bahnübergang nahe der Haltestelle „Hagsfeld Süd“ überqueren

wollte, missachtete der 38-Jährige das Andreaskreuz sowie das Rotlicht der

dortigen Ampel. In der Folge wurde der Ford beim Überqueren der Gleise von einer

stadteinwärts fahrenden Straßenbahn der Linie S2 erfasst. Durch den Aufprall

erlitt der 38-Jährige leichte Verletzungen, der 48-jährige Straßenbahnfahrer

sowie die Fahrgäste in der Bahn wurden nicht verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort, eine Mitnahme ins

Krankenhaus lehnte der 38-Jährige anschließend aber ab.

Am Ford sowie an der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt

etwa 15.000 Euro.

Karlsruhe – Dieb hat es auf Baumaschine abgesehen

Karlsruhe – In der Nacht auf Mittwoch entwendete ein unbekannter Dieb eine

Schlitzfräse aus einem geparkten Pkw.

Der Täter schlug zwischen Dienstag 19:00 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr, die Scheibe

des in der Steubenstraße geparkten Ford Transit ein und entriegelte so das

Fahrzeug. Danach nahm er aus dem Laderaum eine Schlitzfräse im Wert von 700 Euro

an sich. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 400

Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der

Telefonnummer 0721 / 666-3611.

Gondelsheim – Pkw ausgebrannt

Gondelsheim – Sehr wahrscheinlich führte ein technischer Defekt am

Donnerstag gegen 08.50 Uhr zum Brand eines Autos in der Brettener Straße von

Gondelsheim.

Der Fahrzeugführer hatte während der Fahrt im Motorraum des SUV eine starke

Rauchentwicklung wahrgenommen. Er brachte daher den Geländewagen unverzüglich

zum Stehen und wollte näher nachschauen. Unmittelbar danach fing der Pkw an zu

brennen und stand wenig später bereits unter Vollbrand.

Die Feuerwehren aus Bretten und Gondelsheim eilten mit insgesamt rund 20

Einsatzkräften vor Ort. Bereits gegen 09.10 Uhr waren schließlich die Flammen

gelöscht. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich in Sicherheit bringen und blieben

unverletzt. Der Sachschaden liegt in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Karlsruhe – Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich ein 32-jähriger Motorradfahrer

bei einem Sturz am Mittwochnachmittag zu. Der 32-Jährige war mit seinem Motorrad

gegen 18.40 Uhr auf der Scheffelstraße unterwegs. In Höhe eines Einkaufsmarktes

verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Das Motorrad rutschte in

der Folge über die Fahrbahn und beschädigte zwei geparkte Pkw. Der

Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Das

Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro

geschätzt.

Karlsruhe – Einbruch in Imbissbude

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am frühen

Donnerstagmorgen über eine unverschlossene Tür Zutritt in eine Imbissbude in der

Edgar-von-Gierke-Straße.

Zwischen 04:10 Uhr und 04:20 Uhr gelangte der Dieb in den Verkaufsraum und

versuchte mithilfe eines kleinen Gasbrenner und Schraubendreher die

Registrierkasse zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Beim Verlassen der

Räumlichkeiten nahm der Eindringling aus einem Kühlschrank eine Dose an sich und

verschwand.

Zeugen die im Bereich der Edgar-von-Gierke-Straße verdächtige Beobachtungen

gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter

der Telefonnummer 0721-6663611 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Zwei Passantinnen verletzt und Widerstand geleistet

Karlsruhe – Am Mittwochnachmittag, gegen 13.40 Uhr, schlug ein 28-jähriger

Mann auf dem Bahnhofplatz in Bruchsal wohl zunächst unvermittelt zwei

Passantinnen nacheinander mit der Faust ins Gesicht. Beide Frauen wurden leicht

verletzt. Beim Eintreffen der herbeigerufenen Polizeibeamten flüchtete der Mann

über die Gleise, konnte aber durch die Beamten eingeholt und vorläufig

festgenommen werden. Da er keine Ausweispapiere vorzeigen wollte, sollte er

durchsucht werden. Gegen diese Maßnahme sperrte er sich erheblich, sodass die

Durchsuchung nur mit Hilfe einer weiteren Streifenbesatzung durchgeführt werden

konnte. Dem Mann, der von der Elfenbeinküste stammt, war zuvor sowohl auf

Deutsch als auch auf Englisch beziehungsweise Französisch gesagt worden, was die

Beamten von ihm wollen. Nachdem der 28-jährige unter Kontrolle gebracht worden

war wurde er zum Polizeirevier Bruchsal gebracht. Dort konnte bislang weder eine

Drogen- noch eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Drei der

eingesetzten Beamten erlitten durch die Widerstandshandlungen des Mannes

leichtere Verletzungen, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Der Beschuldigte

wird wegen der Körperverletzungen zum Nachteil der Passantinnen und wegen

Widerstand gegen Polizeibeamte angezeigt.

Karlsruhe – Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochnachmittag

entstand hoher Sachschaden.

Laut ersten Feststellungen fuhr ein 30-jähriger Pkw-Führer gegen 16 Uhr auf der

Veilchenstraße Richtung Essenweinstraße. An der Kreuzung missachtet er wohl die

Vorfahrt einer von rechts kommenden 40-Jahre alten Pkw-Fahrerin, wodurch es zur

Kollision kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der gesamte Unfallschaden beträgt schätzungsweise 17.000 Euro.

Karlsruhe/Ettlingen – Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Karlsruhe – Am Mittwoch führte das Polizeipräsidium Karlsruhe intensive

Kontrollmaßnahmen zur gezielten Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität

durch. Die zahlreichen Überprüfungen brachten insbesondere verkehrs- und

betäubungsmittelrechtliche Verstöße sowie Zuwiderhandlungen gegen die geltenden

Infektionsschutzbestimmungen zutage.

Ab 13.00 Uhr bis in die Abendstunden kontrollierten über 60 Beamte in Karlsruhe,

Durlach, Rüppurr und Ettlingen zahlreiche Personen und Fahrzeuge mit den Zielen,

Wohnungseinbrüche präventiv zu verhindern, mögliche Täter zu verdrängen und

Verdachtsmomente auf zurückliegende Straftaten zu gewinnen. Neben dieser

Schwerpunktsetzung auf die Eigentumskriminalität brachten die eingesetzten

Polizisten auch 25 Verkehrsverstöße, sechs Zuwiderhandlungen gegen die

Corona-Verordnung, fünf Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und einen

Diebstahlsverdacht zur Anzeige. Gegen drei Fahrzeugführer wurden zudem

Bußgeldverfahren eingeleitet, weil sie ihre Autos unter Drogeneinfluss führten.

Bretten/Bruchsal- Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet – Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Bruchsal/Gondelsheim/Helmsheim – Der Fahrer eines blauen Audi 80 soll am

Mittwochmorgen ab etwa 06.35 Uhr auf der Bundesstraße 35 zwischen Gondelheim und

Helmsheim bei gefährlichen Überholmanövern mehrere Fahrzeuge des Gegenverkehrs

gefährdet haben. Hierzu sucht das Polizeirevier Bruchsal nach betroffenen

Fahrern und weiteren Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer

07251 7260 zu melden.

Ein von der Fahrweise beeinträchtigter 44 Jahre alter Pkw-Fahrer erstattete am

Mittwoch Anzeige bei der Bruchsaler Polizei über den mutmaßlichen Verkehrsrowdy,

der laut dem Betroffenen offenbar in „halsbrecherischer Fahrweise“ auf der B 35

zwischen Bretten und Bruchsal unterwegs war und auch schon mehrfach in gleicher

Manier auf der Strecke aufgefallen sei.

Zunächst sei ihm der Fahrer des älteren blauen Audi 80 Avant am Mittwoch ab dem

Alexanderplatz in Bretten über eine längere Wegstrecke sehr dicht aufgefahren.

In Höhe der Ortslage Gondelsheim habe er den Schilderungen nach mehrere Pkw

trotz sichtbaren und schnell näherkommenden Gegenverkehrs überholt. Beim

Einscheren schnitt er wohl den 44-Jährigen und zwang ihn damit zu einer

Gefahrenbremsung. Bei einem weiteren Überholvorgang zwischen Gondelsheim und

Helmsheim sei zudem der gesamte Gegenverkehr gefährdet worden, darunter auch ein

Lkw der DHL-Gruppe.

Die Beamten des Bruchsaler Polizeireviers ermitteln nun gegen den im Enzkreis

wohnhaften 19-jährigen Fahrzeughalter wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei

grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise.

Karlsruhe – Zu langsam unterwegs!

Karlsruhe – Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Karlsruhe –

normalerweise auf der Suche nach Rasern und Dränglern – wurde am Mittwochmorgen

gegen 09:45 Uhr auf der Bundesautobahn 5 in nördlicher Fahrtrichtung kurz vor

der Anschlussstelle Karlsruhe Süd auf einen ungewöhnlich langsam, im

Windschatten eines LKW fahrenden Pkw aufmerksam. Kaum trauen konnten die Beamten

ihren Augen, dass der Grund für die ungewöhnliche Fahrweise nicht wie zunächst

erwartet eine Ablenkung durch die Benutzung eines Mobiltelefons war, sondern der

Fahrer bei geöffneten Scheiben genüsslich einen Joint konsumierte. Während der

anschließenden Kontrolle auf dem nächsten Parkplatz stritt der 30 Jahre alte

Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln zunächst ab, aufgrund der körperlichen

Anzeichen wurde der Anfangsverdacht jedoch eindeutig bestätigt. Letztendlich

reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest wie erwartet positiv auf

die Beeinflussung durch Cannabis. Im seinem Fahrzeug konnten neben dem

angerauchten Joint noch weitere Marihuanablüten in einem Tabakbeutel aufgefunden

werden. Nach der durchgeführten Blutprobe auf dem Polizeirevier wurde dem

30-Jährigen die anschließende Weiterfahrt untersagt und sein Renault

sichergestellt. Neben den Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz sowie wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter der

Wirkung eines berauschenden Mittels, erwartet ihn sicherlich noch eine

unerfreuliche Nachricht von der zuständigen Führerscheinstelle.

Karlsruhe – Das Polizeipräsidium Karlsruhe informiert über Vorsorgemaßnahmen zum Infektionsschutz in den Dienstgebäuden

Karlsruhe – Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind die

Bürgerinnen und Bürger angehalten, möglichst zu Hause zu bleiben und soziale

Kontakte zu meiden. Auch das Polizeipräsidium Karlsruhe trifft Vorsorge, um das

Ansteckungsrisiko durch möglichst wenig Besucherverkehr zu minimieren und seine

Mitarbeitenden zu schützen.

Selbstverständlich bleibt die Anzeigenerstattung jederzeit möglich. Es wird

jedoch darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit der Kontaktaufnahme auch über

die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg besteht. Die Anzeigenerstattung

oder das Übersenden von Hinweisen zu Straftaten, die kein sofortiges

polizeiliches Einschreiten erfordern, sind online unter

https://www.polizei-bw.de/internetwache/ rund um die Uhr möglich.

In Fällen, in denen es unbedingt erforderlich ist, persönlich auf einer

Dienststelle vorstellig zu werden, bittet die Polizei dringend darum, den Besuch

im Vorfeld telefonisch anzukündigen und abzustimmen. Im Dienststellenfinder

unter https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/ sind die Erreichbarkeiten

aller Polizeireviere und -posten hinterlegt.

Für Notrufe oder dringende Meldungen ist die Polizei nach wie vor über die

Rufnummer 110 rund um die Uhr erreichbar.