Mannheim/Neckarstadt: Papier entzündet sich auf Herdplatte – Bewohnerin schläft

Mannheim/Neckarstadt – Am Mittwoch, gegen 23 Uhr, entzündete sich in einem

Anwesen in der „kleinen Riedstraße“ Papier auf einer eingeschalteten Herdplatte.

Ein aufmerksamer Anwohner teilte der Polizei telefonisch mit, dass er Geräusche

eines Brandmelders vernommen habe. Die Beamten konnten nach ihrem Eintreffen den

Brandalarm lokalisieren und in die betroffene Wohnung eindringen. Nachdem der

noch kleine Brand gelöscht wurde und sich der Rauch verzogen hatte, wurde die

Wohnung durchsucht. Hierbei konnte die schlafende Bewohnerin angetroffen werden,

die vergessen hatte, den Herd auszuschalten. Den Feueralarm hatte sie im Schlaf

nicht wahrgenommen. Ein Rettungswagen vor Ort untersuchte die Betroffene, welche

ohne medizinische Versorgung zurück in ihre Wohnung konnte.

Mannheim-Neckarstadt: Trickreiche Diebe bestehlen Senioren-Ehepaar – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstad – Trickreiche Diebe brachten am Mittwochnachmittag im

Stadtteil Neckarstadt ein Senioren-Ehepaar, beide 83 Jahr alt, um ihre

Ersparnisse. Eine unbekannte Frau verschaffte sich gegen 14 Uhr unter dem

Vorwand, Mitarbeiterin eines Altenpflegedienstes zu sein, Zutritt zur Wohnung

der beiden 83-Jährigen. Die Unbekannte verwickelte die beiden Senioren in ein

ausführliches Gespräch und lenkte sie dadurch ab. Währenddessen betrat eine

weitere Person durch die offenstehen gelassene Wohnungstür die Räume und

durchsuchte im Schlafzimmer Schränke und Schubladen. Dabei erbeutete der oder

die Unbekannte die Ersparnisse der beiden älteren Menschen. Kurz darauf beendete

die angebliche Pflegedienstangestellte das Gespräch und verließ die Wohnung.

Erst einige Zeit später bemerkte die 83-jährige Frau, dass jemand das

Schlafzimmer betreten und durchsucht hatte und das Bargeld mitgehen gelassen

hat.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

Ca. 60 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Glattes, schulterlanges, graues Haar

Sprach dialektfrei Deutsch

War bekleidet mit dunkler Jacke, dunkler Hose und einer

gestrickten Mütze

Trug weiße Handschuhe und einen blauen Mundschutz

Eine Beschreibung der zweiten Person konnte nicht erlangt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Die Polizei weist nochmals eindringlich auf nachfolgende Tipps hin: