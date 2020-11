Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall – Autos Totalschaden

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen

10.15 Uhr an der Kreuzung B 3/L 446/ Uhlandshöhe wurden die beiden beteiligten

Autofahrer schwer verletzt, an den beiden Autos entstand Totalschaden. Ein

83-jähriger Fahrer eines KIA war auf der B 3 in Richtung Karlsruhe unterwegs.

Dabei fuhr er beim Umschalten der Ampel von Rot- auf Grünlicht ungebremst auf

den Opel eines vor der Ampel stehenden 26-Jährigen auf. Ein Notarzt, der mit dem

Hubschrauber an die Unfallstelle gebracht wurde, übernahm die medizinische

Erstversorgung. Im Anschluss wurden die beiden Fahrer mit Rettungsfahrzeugen in

eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Die beiden Autos wurden abgeschleppt,

der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Während der Landung des

Rettungshubschraubers war die L 546 kurzzeitig gesperrt. Die weiteren

Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Junger Rehbock ins Wohngebiet verirrt – zusammen mit Tierrettung eingefangen und im Wald wieder in Freiheit entlassen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde das

Polizeirevier Weinheim am Mittwoch gegen 13 Uhr gerufen. Ein Anrufer teilte mit,

dass sich ein junger Rehbock in die Straße Am Tafelacker verirrt habe und in

einem Garten sitzen würde. Da das Wohngebiet unmittelbar zur B 3 lag, schied ein

gefahrloses Zurücktreiben in den Wald aus. Gemeinsam mit der verständigten

Tierrettung konnte das Reh eingefangen und anschließend im Wald wieder in die

Freiheit entlassen werden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt in Kreisverkehr – Verursacherin flüchtet

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

Motorradfahrer stürzte und die Unfallverursacherin anschließend flüchtete, kam

es am Mittwoch gegen 9 Uhr in Plankstadt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 29-jähriger Kawasaki-Fahrer den Kreisverkehr der

L543 von Eppelheim kommend, als eine Smart-Fahrerin in den Kreisverkehr einfuhr

und den Motorradfahrer übersah. Der 29-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um

einen Zusammenstoß mit dem Smart zu verhindern. Das Vorderrad verlor die

Traktion und der Fahrer stürzte. Die Verursacherin hielt kurz an, entfernte sich

aber anschließend von der Unfallörtlichkeit. Sie konnte zu einem späteren

Zeitpunkt durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte angetroffen und einer

Kontrolle unterzogen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2.000

Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Wohnungseinbruch Schmuck entwendet – Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Wohnungseinbruch in ein Anwesen

in der Schwabenstraße wurde Schmuck und Parfüm entwendet. Über die Höhe des

Schadens liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Der Einbrecher nutzte die

Abwesenheit der Bewohner aus und drang am Mittwoch, zwischen 17:30 Uhr und 20:30

Uhr, durch Aufhebeln des Küchenfensters in die Wohnung ein. Hier durchsuchte er

nahezu alle Räumlichkeiten sowie sämtliches Mobiliar nach Diebesgut. Die

Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung beauftragt.

Da sich bereits drei aufmerksame Anwohner bei der Polizei meldeten, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden mögliche weitere Zeugen gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0 in

Verbindung zu setzen.

Sinsheim/Hockenheim/RNK: Drei Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung in zwei Fällen in Untersuchungshaft

Sinsheim/Hockenheim/RNK – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen drei Tatverdächtige erlassen. Sie stehen im dringenden

Verdacht, zwei versuchte schwere räuberische Erpressungen in Sinsheim und

Hockenheim begangen zu haben.

Die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sollen zusammen mit

einer weiteren, noch unbekannten männlichen Person am 03.11.2020 zunächst mit

dem Auto an den Hauptbahnhof nach Sinsheim gefahren sein, um dort anwesende

Personen durch Bedrohung mit Schreckschusswaffen zur Herausgabe von Drogen oder

Geld zu bringen. Während ein 18-jähriger Tatverdächtiger und der noch Unbekannte

dort im Auto verblieben und Schmiere standen, sollen der 15-jährige und ein

weiterer 18-jähriger Tatverdächtiger gegen 20:30 Uhr ausgestiegen sein und

letztlich von zwei Geschädigten Geld gefordert haben. Die Forderungen sollen sie

durch Vorhalten und offensichtliches Durchladen von Schreckschusswaffen

untermauert haben. Als die Opfer sich nicht einschüchtern ließen und kein

Bargeld herausgaben, stiegen die beiden wieder zu den Anderen ins Fahrzeug und

fuhren davon.

Gegen 21:30 Uhr sollen die vier dann an den Bahnhofsvorplatz nach Hockenheim

gefahren und mit gleicher Aufgabenverteilung einen 43-Jährigen nach Drogen

gefragt und wiederum Bargeld gefordert haben. Auch dieser ließ sich durch die

Schreckschusswaffen nicht einschüchtern und verweigerte die Herausgabe von

Bargeld. Die Tatverdächtigen ergriffen daraufhin die Flucht.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte das Tatfahrzeug wenig später auf dem

Parkplatz des Hockenheimer Bahnhofs festgestellt und drei der vier

Tatverdächtigen festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen erlassen. Sie wurden nach der Vorführung

beim Ermittlungsrichter und Eröffnung der Haftbefehle in Justizvollzugsanstalten

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte

Täter in den Kindergarten „Kinderbrücke“ in der Hirschgasse im Ortsteil Baiertal

ein. Erzieherinnen hatten am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bemerkt, dass das

Küchenfenster sowie die Bürotür offenstanden und die Polizei informiert. Wie

sich herausstellte, waren zwei unbekannter Täter über die Gebäuderückseite zum

Küchenfenster gegangen und hatten dieses aufgehebelt. Im Gebäude wurde die Tür

zum Büro aufgebrochen und dort Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach den

bisherigen Erkenntnissen wurden aus mehreren Geldkassetten Bargeld in noch

unbekannte Höhe entwendet. Andere Räume wurden nicht betreten. Über das

Küchenfenster verließen die Täter dann wieder Tatort. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter

Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – Unfall verursacht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 07:30 Uhr an der Kreuzung Heidelberger Straße/ Mühlenstraße. Ein

51-Jähriger Mazda-Fahrer fuhr von der Mühlenstraße in die Heidelberger Straße

ein und übersah dabei einen 66-Jährigen Mercedes-Fahrer, welcher auf der

Heidelberger Straße fuhr und Vorfahrt hatte. Bei der Kollision entstand ein

Sachschaden von rund 7.000 EUR, der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden.